Trump ušao u rat sa arhitektom svoje izborne pobjede : Steve Bannon je izgubio razum !?

Američki predsjednik Donald Trump uzvratio je u srijedu svom bivšem glavnom strategu i savjetniku Steveu Bannonu, u podužem i neuobičajenom saopštenju , u kojemu u pitanje dovodi Bannonovu psihičku stabilnost, iskrenost i politički uticaj.

– Stephen K. Bannon ni na koji način nije povezan sa mnom niti s mojim predsjedništvom. Kada je otpušten, nije samo izgubio posao, izgubio je i razum. Steve je bio djelatnik koji je ostao sa mnom nakon što sam već bio osvojio republikansku nominaciju pobijedivši 17 kandidata, stoji u saopštenju iz Bijele kuće kojim se dodatno zahuktao totalni rat između dvojice donedavno nerazdvojnih suradnika.

– Sad kad je ostao sam, Steve mora naučiti da pobjeđivanje nije tako jednostavno kao što to izgleda na mom primjeru. Steve nije baš imao puno veze s našom povijesnom pobjedom, koju su iznijeli mnogi zaboravljeni muškarci i žene diljem zemlje. No, Steve je u potpunosti umiješan u gubitak senatorskog mjesta u Alabami, koje su više od 30 godina držali Republikanci. Steve ne predstavlja moju bazu, on predstavlja sebe, napisao je Trump.

Ovo je Trumpova reakcija na eksplozivne optužbe Stevea Bannona, koje je iznio u razgovoru s novinarom Michaelom Wolffom, koji je upravo objavio knjigu, kada je opisao sastanak u Trump Toweru između grupe Rusa i predsjednikova sina Donalda Juniora i zeta Jareda Kushnera kao “izdajnički i nedomoljubni čin”.

Razgovarajući s Wolffom, Bannon je upozorio da će se istraga o navodnoj povezanosti Trumpova izbornog stožera s Kremljom usredotočiti na pranje novaca i dodao da će “Dona Juniora (Trumpov sin, op.a.) razbiti kao jaje na državnoj televiziji”. Ove tvrdnje Bannon je iznio Wolffu u sklopu razgovora koji je autor s njim napravio za knjigu “Vatra i bijes: Unutar Trumpove Bijele kuće”, a koja sadrži više od 200 intervjua sa samim predsjednikom SAD-a, njegovim užim krugom te osobama iz američke administracije.

U željno iščekivanoj knjizi Wolff secira Trumpov boravak u Bijeloj kući, sa svim skandalima, intrigama i kontroverznim potezima koji su obilježili dosadašnji tijek njegova mandata.

Ovakav Trumpov napad na Bannona vjerojatno će naići na odobravanje Republikanaca u Kongresu i Trumpovih savjetnika, koji već dugo žele da se predsjednik distancira od Bannona. No, zasad je nejasno hoće li Trump zauvijek odbaciti Bannona, obzirom na njegovu naviku da udaljuje ljude a zatim ih i vraća u svoj tim, kao u nekom reality showu, ostajući u kontaktu s ljudima koje je otpustio.

Mjesecima su najbliži Trumpovi suradnici, od odvjetnika Tyja Cobba do Kushnera, preko direktorice za komunikacije Hope Hicks, pokušavali uvjeriti predsjednika da prekine sve veze s bivšim glavnim strategom Bannonom.

Trumpa su Bannonovi komentari strašno razljutili, čak je svojim visokim pomoćnicima i savjetnicima rekao da Bannon “nije dobro”, rekao je za Washington Post izvor koji je s Trumpom razgovarao u srijedu ujutro.

Žalio se kako Bannon opet pokušava uzeti zasluge za njegovu izbornu pobjedu. Udružio je snage s Hope Hicks i voditeljicom odnosa s javnošću Sarah Huckabee Sanders kako bi složio vatreno saopštenje , a cijelo jutro bio je sa prijateljima na telefonu.

Trumpovi pomoćnici zvali su ljude bliske Bannonu u srijedu ujutro kako bi im dali do znanja da je Bijela kuća nezadovojna bivšim glavnim strategom, tvrde ljudi upoznati s razgovorima.

Savjetnici su Trumpa pokušali uvjeriti da Bannon nije tvorac njegove pobjede, da medijima otkriva štetne informacije, da govori neke stvari o predsjedniku koje nisu istinite i da je Bannon važniji sam sebi od Trumpa. U samoj Bijeloj kući Bannon ima nekoliko bliskih suradnika. Naprimjer, Stephena Millera, tvrdolinijaškog savjetnika za pitanja imigacije, koji se s jedne strane distancirao od Bannona, ali su ga vidjeli kako zajedno jedu kolače na nedavnoj zabavi u sjedištu Breitbarta, desničarskog portala koji Bannon vodi.

Trump i njegov tim bili su razjareni člankom u Vanity Fairu u kojemu Bannon napada nekolicinu visokih Trumpovih savjetnika, a čini se i ruga se samom predsjdniku. Nakon te priče htio je da njegov tim u Bijeloj kući osmisli napad na Bannona, rekli su ljudi iz kruga bliskoga Trumpu.

– Steve Bannon se pretvara da je u ratu s medijima, koje naziva opozicionom strankom, a ipak proveo je mandat u Bijeloj kući iznoseći medijima lažne informacije kako bi sebe učinio važnijim nego što doista jest. To je jedina stvar koju čini dobro. Steve i ja rijetko smo imali sastanke jedan na jedan. On samo glumi kako može iskoristiti svoj utjecaj da prevari ljude koji nemaju pristupa i nemaju saznanja, kojima je pomogao da napišu lažne knjige, stoji u Trumpovu saopštenju .

Bannon je postao Trumpov šef kampanje u mjesecima uoči izbora u novembru 2016., nakon spornog susreta u Trump Toweru, a nakon izborne pobjede je postao njegov glavni strateg tokom turbulentnih prvih osam mjeseci predsjedništva.

Trump mu je uručio otkaz u oktobru , uklonivši tog krajnje desnog arhitekta svoje pobjede i glavnog poticatelja nacionalističkih i antiglobalizacijskih aspekata njegove politike.

