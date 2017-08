Trump pojačao prijetnje Pjongjangu : Imam potpunu podršku naše vojske, a podržavaju nas i brojni lideri diljem svijeta !

Trump je najnoviji osvrt na Sjevernu Koreju dao u svom golf klubu u Bedminsteru u saveznoj državi New Jersey i time je iznova bacio rukavicu vlastitim suradnicima koji su nastojali pojasniti što je predsjednik prvotnom izjavom zapravo htio reći te inzistirajući da nikakav sukob većih razmjera nije izvjestan. Oni su to bili prisiljeni raditi s obzirom da pojma nisu imali da će Trump uopće tako žestoko zaprijetiti Pjongjangu. Izvori New York Timesa kažu da je predsjednikova izjava bila ‘čista improvizacija’.