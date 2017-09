Suljagić uputio otvoreno pismo Nikšiću i Komšiću : Imate priliku da sačuvate nadu ovoj zemlji !

Znamo se i zato neću okolišati: mislim da pravite ogromnu grešku. Izaći pod ovakvim okolnostima na izbore 2018. sa potpuno odvojenim listama na svim nivoima je greška koja se neće obiti o glavu samo vama dvojici, nego svima nama. Imate priliku da sačuvate nadu ovoj zemlji.

Ako je propustite, preuzimate i istorijsku odgovornost za sve što će proizaći iz te odluke. Najvažnija od tih stvari biće još četiri godine vlasti SDA: kao veći ili manji partner, u nekoj vrsti koalicije, ali u i oko vlasti. Uvjeren sam da Bosna i Hercegovina nema još četiri takve godine.

Sa svakim od vas dvojice sam prošao dosta dramatičnih i teških trenutaka. Mnoge od stvari koje su se dogodile između svih nas bile su nepotrebne, ali i ružne. Ali, to sada apsolutno nije bitno. Ako su moje ambicije bile neki problem, one čak ni formalno, suštinski već odavno, više nisu problem i prepreka. Da ponovim još jednom: ne zanima me mjesto na listi, ne zanima me nikakva kandidatura, okupite sve što je protiv vladajućih nacionalista i izađite zajedno na izbore. Izađite zajedno na izbore jer ova zemlja u sebi više nema snage za još četiri ovakve godine.

Znam vas obojicu, znam i DF i SDP iznutra. Znam da i suštinski i proceduralno možete nadvladati svaki otpor toj ideji. Jer je ideja. I jer je suština ideje da nam ne bude svima potaman. Ne pada mi na pamet da vam podilazim: ovdje smo gdje smo i kao rezultat odluka koje ste lično vi donosili ili u njima učestvovali, u tvom slučaju, Nermine, zajedno sa Lagumdžijom, u tvom, Željko, sa “dobronamjernim” šaptačima iz SDA.

Ali, to više nije stvar popravljanja štete. To je na jednom nivou stvar egzistencijalne bitke za naš način života. Za dio državotvorne tradicije Bosne i Hercegovine iz 1943. koju su nacionalisti svih boja odbacili 1990. i 1992. godine. Za pravo da postojimo i branimo se.

Na drugom, praktičnom nivou, to je stvar brojeva. Da, postoje izborne jedinice gdje dvije liste mogu značiti više direktnih mandata. Ali, u dominantnoj većini izbornih listi, jedna, zajednička lista će biti neuporedivo mnogo efektivnija. Međutim, ključni razlog zajedničkog nastupa je motivacija birača. Nemojte potcijeniti razočarenje koje će uzrokovati činjenica da se na izbore 2018. ide na isti način kao na lokalne izbore 2016. I odgovornost za to će biti na vama. Sličnu grešku napravio je SDP Hrvatske kada je 2007. odlučio da sam izađe na izbore. Iduće izbore su dobili sa istim brojem glasova jer su sve okupili u Kukuriku koaliciju.

Na trećem nivou, ponavljam, ubićete nadu u ovoj zemlji ako ne napravite front protiv SDA. Ovdje vlada očaj. Svi smo mi manjkavi na mnogo načina i nivoa. Ali, ni to neće biti bitno. Bitno je da narod vidi da ima nešto važnije i da u politici u ovoj zemlji još uvijek ima ljudi koji to vide i koji su spremni da naprave ustupke u to ime.

I jedan i drugi ste se uvjerili da se SDA ne može moderirati. I jedan i drugi znate da se s njima ne može raditi. Ne razumijem zašto se još uvijek držite iluzije da u SDA ima različitih frakcija i grupacija i da se s njima može sarađivati. SDA u vlasti uvijek govori jednim glasom. I jedan i drugi znate da zemlja hrli u ozbiljnu krizu. Nacionalisti će i tu krizu dočekati kao jedan. Mi ćemo biti iscjepkani i posvađani. Ova zemlja ponovo ulazi u period kada su joj potrebni partizani. Ne mislim na rat, nego da ulazi u period kada će ta četvrta Bosna i Hercegovina i njen glas biti potrebniji i važniji nego ikad.

Nekad ljudi donose odluke. Nekad odluke prave ljude. U sretnijim zemljama obično ono prvo. U nesretnijim kakva je naša, češće i više ovo drugo. Donesite ovu odluku ili svjesno idete u izdaju.

(Autor je na čelu Političkog savjeta GS-a)