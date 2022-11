Stravična tragedija u Mostaru: Fudbaler Zrinjskog izvršio samoubistvo

Nogometaš Zrinjskog Karim Gazzetta (27) počinio je samoubistvo u Mostaru. Stravična tragedija dogodila se noćas u Ulici kneza Višeslava (Orka) gdje je inače i živio otkad je došao u mostarski klub prilikom ljetnog transfera. Informaciju o ovom događaju za hercegovina.info potvrdili su iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.

Kako prenosi isti izvor, nesretni Švicarac život si je oduzeo skokom s osmog kata stambene zgrade. Na službenim stranicama HŠK Zrinjskog može se vidjeti kako je još jučer sa svojim saigračima proslavljao pobjedu u derbiju kola nad banjalučkim Borcem. Ovo je bila posljednja utakmica Premijer lige BiH za ovu godinu, a slijedila je višemjesečna pauza do februara kad bi se prvenstvo trebalo regularno nastaviti.

Rano jutros na navedenoj lokaciji pripadnici Policijske uprave Mostar vršili su uviđaj.

Gazzetta je među Plemiće službeno došao 14. jula ove godine iz švicarskog Xamaxa, a karijeru je započeo u matičnom Servetteu za koji je nastupao u više navrata.

Strateg Plemića Sergej Jakirović u više navrata je isticao kvalitete ovog ofanzivnog veznjaka i tvrdio da Zrinjski nema ovakvog igrača u ekipi. 27-godišnjak je muku mučio s povredama odmah pri dolasku pa se na njegov debi čekalo do sredine oktobra gdje je imao dva zapažena nastupa protiv Leotara i Zvijezde u Kupu, no tad se opet ozlijedio i prema liječničkim prognozama bio je ‘out’ do kraja godine.