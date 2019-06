“Storie Belle Della Vita” : Šemsudin Gegić snima film o borbi sa teškom bolešću

Bosanskohercegovački reditelj Šemsudin Gegić, sa adresom u Milanu, ovih dana je započeo sa snimanjem novog autorskog filma “Storie Belle Della Vita” (“Lijepe životne priče”) koji prati autorovu borbu nakon saznanja da boluje od teške bolesti, a prvi kadrovi su snimljeni u bolnici IRCCS San Raffaele u Milanu.

“Ovo je meni kao reditelju do sada najteže snimanje dokumentarnog filma jer se moja autorska kamera okrenula prema meni i prati me kako kroz one najljepše trenutke, tako i kroz one najteže u mom životu kada sam obolio od raka. Moja priča sa ličnog izlazi na opći plan i tiče se onih koji se bore sa ovom teškom bolešću”, rekao je Gegić za Fenu.



Gegić navodi da je naslov filma na talijanskom “Storie Belle della Vita” igra riječi s naslovom Beninievog kultnog filma “La Vita e bella”.



“Lijepe životne priče “ili “Storie Belle della Vita” je autobiografski kratki film u kojem Gegić priča svoju priču koja proističe nakon saznanja o dijagnozi beznadežne bolesti, pričajući o bolnici San Raffele, gdje je našao prihvatanje, visoku profesionalnost i gdje je krenuo sa najmodernijim terapijama koje mu danas omogućavaju normalan život.



Ljekari bolnice San Raffaele, koji su pratili i još uvijek prate reditelja, uključujući dr Nadiu Di Muzio, šefa radioterapije i dr Vanesu Gregorc, šefa torakalne onkologije, također su protagonisti dokumentarnog filma.



Priča je obogaćena svjedočanstvima drugih pacijenata oboljelih od raka, umjetnika i volontera udruženja “Umjetnost liječi” (L'Arte di Curare) čiji je cilj poboljšanje kvalitete života tijekom njege kroz umjetnički izraz i kreativnost kao metoda za prevladavanje osjećaja gubitka, tjeskobe i osjećaja nesigurnosti koje bolest stvara.



Gegić također ističe da je njegov autorski film još u ideji bio tako dobro prihvaćen da ga je podržala jedna od najmoćnijih farmaceutskih kompanija Roche Italia koja u cijelosti financira snimanje filma.



U filmu učestvuju istaknuti talijanski umjetnici evropskog renomea, te ljekari i pacijenti iz Italije i BiH.



Snimanje i montaža filma bit će rađeni u Italiji i BiH. Film su s talijanske strane producirali Antonio Sammarco i bolnica Ospedale San Raffaele koja je ustupila svoje objekte i kadrove za snimanje filma, te “Creativocentar” BiH.