Stjepan Mesić o Dodikovim prijetnjama : Kada bi RS pokušala da se odcjepi trebalo bi odmah presjeći koridor i to bi bilo za par sati gotovo

Govoreći za Dnevnik D FTV bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić komentarisao je i u zadnje vrijeme učestale snove Milorada Dodika o otcjepljenju Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. Mesić je naveo da ukoliko do takvog pokušaja dođe, trebalo bi odmah da se presječe koridor i to bi bilo za par sati gotovo.

“Dodik je došao na vlast kao veliki kritičar politike Slobodana Miloševića prema Bosni i Hercegovini, međutim kad je došao na vlast on je sasvim promijenio svoj prvac djelovanja i ja mislim da on iskreno vjeruje da se BiH može podijeliti i da u tome smislu on sve i poduzima. Međutim njega će vrijeme razuvjeriti kao i mnoge druge. BiH je nedjeljiva i na ovom prostoru ta arhitektura je do kraja završena, prema tome svako onaj ko troši energiju i sredstva na neostvarive ciljeve čini gluposti, rekao je Mesić u Dnevniku D.

Mesić je svojevremeno pred kraj svog mandata kazao da u slučaju da dođe do odcjepljenja RS-a da bi trebao reagovati NATO. Upitan da prokomentariše gdje je u svemu tome Međunarodna zajednica, on je kazao da je međunarodnim obavezama preuzet opstanak Bosne i Hercegovine.

“Hrvatska je potpisnica sporazuma, dakle jednog ugovora kojim preuzima određene obaveze, a obaveza je opstanak Bosne i Hercegovine, cjelovite Bosne i Hercegovine i svako onaj ko bi razbijao Bosnu i Hercegovinu morao bi doživjeti određenu akciju onih koji garantiraju opastanak Bosne i Hercegovine, a u svakom slučaju to je i Hrvatska”, rekao je Mesić.

– Kada bi neko odcjepio dio Bosne i Hercegovine, da se mene pita ja bih presjekao koridor i to bi bilo za par sati gotovo – naglasio je Mesić.

(Kliker.info-Vijesti)