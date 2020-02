Stjepan Mesić : “Čović i Dodik su politička braća blizanci”

Nakon posljednjeg sastanka lidera HDZ-a BiH i SNSD-a Dragana Čovića i Milorada Dodika, Čović je kazao kako podržava stav o odstranjivanju stranih sudija iz Ustavnog suda BiH.

Na taj način je indirektno i podržao odluku stranaka iz RS-a o blokadi državnih institucija dok se ne realizuje cilj o preustroju Ustavnog suda BiH u kojem više ne bi bilo stranih sudija.

S druge strane, Dodik je podržao nastojanja HDZ-a za izmjenama Izbornog zakona BiH o takozvanom legitimnom predstavljanju naroda, kojim bi se praktično “zacementirala” podjela BiH na tri nacionalna “tora”. Ovako razmišlja drugi predsjednik samostalne Hrvatske Stjepan Mesić.

Kako komentarišete izjave nakon posljednjeg sastanka Čovića i Dodika, na kojem su obojica podržali političke stavove onog drugog, u vezi sa stranim sudijama u Ustavnom sudu BiH i izmjenama Izbornog zakona?

U političkom smislu Dragan Čović i Milorad Dodik su braća blizanci. Oni vode jednu istu politiku. To mene ništa ne iznenađuje. Ne znam koga bi to moglo iznenaditi.

Šta je zapravo “izvorište” njihove bliskosti, koji su to interesi koji ih povezuju?

To je politika koja želi razbiti BiH, a ovo su dijelovi tog njihovog plana. Međutim, to ne može uspjeti, ali može komplicirati stvari.

Banjalučki Biskup Franjo Komarica je zdušno podržao posljednju odluku Ustavnog suda BiH o poljoprivrednom zemljištu, kazavši kako vlasti RS-a otimaju zemlju, a da odluka Ustavnog suda predstavlja znak da ipak postoji pravna država. Međutim, Dragan Čović je, na ove jasne optužbe o ugroženosti Hrvata u RS-u, kazao samo kako ne želi komentarisati izjave vjerskih zvaničnika?

Kad njima treba Crkva, onda se oni klanjaju, jedu hostije i hodočaste po svetišima, a kada im ne odgovara, onda to više njih ne interesira. Ovdje se formalno-pravo radi o čistim stvarima. Kada je Jugoslavija prestala postojati, zemlja je pripala novostvorenim državama. Nema nigdje uporišta da bi zemljište pripalo nekom entitetu, jer entiteti nisu postojali. Država je preuzela svu imovinu u svakoj od novostvorenih država bivše Jugoslavije. Nikakvi entiteti nisu postojali.

Kako komentarišete sve veći uticaj Rusije na HDZ BiH?

Mene to ništa ne čudi, jer je to nastavak politike razbijanja BiH. Ta politika malo poprimi mimikriju, malo podilazi međunarodnoj zajednici, ali njihov posao, i Čovića i Dodika, je da razbijaju BiH. Tu je sada pitanje i međunarodne zajednice, koja jednog dana mora reći da je bilo toga dosta i da se u politici više ne mogu održavati oni koji razbijaju BiH. To je efikasno radio Paddy Ashdown, dok je on bio međunarodni predstavnik. Sada treba međunarodnom predstavniku dati i to pravo da, ako neko ne prihvaća politiku opstanka BiH, da ga se može isključiti iz politike. To vam je kao u sportu, ako neko igra nogomet ne može rukom hvatati loptu i to se sudi.

Govoreći tim sportskim riječnikom, mislite li da je došlo vrijeme da Čović i Dodik dobiju “crveni karton”?

Mislim da će to biti jedan od puteva za zdraviju BiH. Ako bi oni bili isključeni iz politike, ili ako bi ih biračko tijelo isključilo iz politike, onda bi to bilo za zdravlje BiH jedan veliki pomak.

Almir Šarenkapa (Oslobođenje)