Srđan Puhalo upozorava : Naša šutnja je priprema terena za buduće ratove i osvete u BiH

“Mi nemamo suočavanje sa prošlošću, to mora raditi sistem, društvo i država. Da bi to radili sistem i država, morate imati političare koji su svjesni da prihvate, priznaju i rade na tome zarad budućnosti”, kazao je za N1 Srđan Puhalo, psiholog i autor.

“Veoma brzo će Srebrenica da se zaboravi do sljedećeg jula, ali ono što je važno da sve što se dešavalo devedesetih godina neće biti zaboravljeno. Devedesete su opomena da guranje pod tepih problema ne vodi nikuda, odnosno to što ne pričamo o zločinima ne znači da se nisu desili. Naravno da su se desili i da za to neko mora odgovarati. Naša šutnja je priprema terena za neke buduće ratove i osvete u BiH“, kazao je Puhalo.

Upitan da prokomentariše svoj tvit “Braćo Srbi ako Nijemci kažu da se desio genocid, onda se desio jer od njih nema kompetentnijih”, kazao je:

“Od mene su digli ruke tako da ne vrijedi da bilo šta rade sa mnom. To je tweet u kojem provocirate sve, s jedne strane obraćate se pripadnicima svog naroda, govorite o nečemu što oni ne prihvataju, a s treće strane uzimate autoritet Nijemce koji su počinili zločine velike nad Srbima. To je kvalitet dobrog tvita u kojem spojite nespojivo. Mi nemamo suočavanje sa prošlošću, to mora raditi sistem, društvo i država. Da bi to radili sistem i država, morate imati političare koji su svjesni da prihvate, priznaju i rade na tome zarad budućnosti“, kazao je Puhalo i istakao:

“Mislim da mi u BiH danas nemamo takve političare, zato imamo ljude koji to rade preko blogova. To je maskiranje situacije”.

Dodao je da u BiH nema nevinih kada je riječ o suočavanju sa prošlošću.

“Političari to koriste da skrenu pažnju sa stvari o kojima nemaju odgovore i onda je lako držati pažnju forsirajući neriješene probleme i teme. Danas u BiH nema nevinih kada je riječ o suočavanju sa prošlošću. Nije to samo problem Srba, mada je to njihov veliki problem. Ako malo posmatrate šta se dešava na komemoracijama vidite da se mi bavimo svojim žrtvama i tuđim zločinima, umjesto da se bavimo tuđim žrtvama i svojim zločincima. Opet ponavljam, danas u BiH nema nevinih. Svi su krivi, ne mogu reći podjednako, ali svi su krivi. Imaju odsustvo bilo kakve empatije“, istakao je za TV N1 Srđan Puhalo .