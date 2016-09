Srđan Puhalo : Čemu sve kad se sve znalo

Nakon nedjeljnog referenduma o Danu bh. entiteta Republika Srpska, banjalučki psiholog Srđan Puhalo kaže kako se sada postavljaju pitanja zašto je on uopće bio potreban kada se znao ishod i kako će reagirati međunarodna zajednica.

Istakao je kako su političari iskoristili današnje glasanje, kao i svake izbore u Bosni i Hercegovini, kako bi izazvali strah među ljudima, koji su tako zaboravili svakodnevne probleme i održali vladajuće na vlasti.

Puhalo navodi kako je najveći paradoks činjenica da se referendum održao uprkos jednakom stavu svih političara u bh. entitetu.

“To možda i jeste najveći paradoks, da ste imali situaciju da je i pozicija i opozicija ujedinjena i da isto razmišlja, pa se postavlja jedno logično pitanje – čemu referendum ako imate konsenzus svih političkih aktera, a čini mi se i građana RS-a? Iii da to banalizujem – zašto smo morali potrošili milion i 400.000 [konvertabilnih maraka [700.000 eura] ako smo unaprijed znali rezultat?”, rekao je on za Al Jazeeru.

Neočekivano dešavanje

Ističe kako smatra da će izlaznost rasti te kako se desilo nešto neočekivano.

“S jedne strane imali smo ljude koji su najavili da neće učestvovati na referendumu, mahom su to Bošnjaci, onda i jedan dio Hrvata, te Srbi koji nisu htjeli učestvovati u takvom nečemu. Sa druge strane je tu uvjerenje da je taj referendum već dobiven unaprijed, pa je prosto jedan dio ostao kod kuće, jer su smatrali ako je to gotovo, ‘da radimo nešto pametnije, da nedelju iskoristimo za što ona služi’. Mislim da to uopšte ne umanjuje rezultat i ti koji nisu izašli približno jednako misle kao i oni koji su izašli.”

Na pitanje da li se sada očekuju sankcije, jer je referendum održan mimo Ustava Bosne i Hercegovine i mimo volje međunarodne zajednice, Puhalo kaže: “Postavlja se pitanja kako oni mogu da reaguju u RS-u kada imate konsenzus domaćih političara da se on treba održati. Ko je taj ko ima moć da reaguje i da sankcioniše domaće političare? Ko to može uhapsiti ljude u RS-u?”

“Postavlja se pitanje kako će reagovati međunarodna zajednica, no to samo znaju samo dva čovjeka u državi – [visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini] Valentin Inzko i [predsjednik RS-a] Milorad Dodik. Vjerujem kako imaju odgovore na razna scenarija. Postavlja se pitanje da li međunarodna zajednica ima snagu da reaguje, kako je najavljivala, te kako će reagovati politčari u RS-u. Prvo, da li će međunarodna zajednica uopšte kažnjavati te da li će ići prema ljudima ili entitetu.”

Krhka država

Puhalo nastavlja kako su posljednja dešavanja pokazala kako je Bosna i Hercegovina “krhka”.

“Ovo nije od jučer, pred svake izbore imamo podizanje tenzija, koje ide u korist političara, koji skreću pažnju građana sa svakodnevnih problema. I najednom se oni zaboravljaju i bave se pitanjima. Izazivanje straha koji parališe ljude da racionalno ne misle… Važno je da se ne puca, a kakvi su putevi, škole, ima li vode je manje važno.”

“Imamo neke krucijalne stvari koje su neriješene – nezadovoljne Hrvate, koji maštaju o trećem entitetu, imate bošnjačke političare koji bi da ukinu RS, ili bar o tome govore, političare iz RS-a koji govore da je mrtva Bosna i Hercegovina. To su stvari koje su izvor zla i svih sukoba koji nas muče i koji se povampire pred svake izbore, koje svjesno koriste da bi manipulisali građanima, jer nemaju odgovore na bitna pitanja ne bili se ostalo na vlasti, zaključio je Puhalo.

(Kliker.info-Aljazeera)