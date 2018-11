Srbijanski istoričar Milivoj Bešlin : Podrška Dodiku je podrška ruskoj destrukciji Bosne i Hercegovine

Pregovori između Srbije i Kosova trenutno se nalaze u nekoj vrsti blokade i ćorsokaka. Ideja o razmeni teritorija i stanovništva koju žele da sprovedu predsednici Aleksandar Vučić i Hašim Tači, očito nema podršku ključnih međunarodnih adresa”, kaže u intervjuu za novi broj magazina Dani istoričar Milivoj Bešlin.

Šta bi definitivno odustajanje od pregovora sa Kosovom značilo za Srbiju? Da li bi to bio znak da Srbija odustaje od EU i da se okreće Rusiji?

– Mislim da je trenutni prekid pregovora sa Kosovom više u funkciji pritiska na Zapad da prihvati rešenje koje podrazumeva razmenu teritorija severa Kosova za jug Srbije.

Osjetljivi na NATO

Kada je reč o poziciji Rusije, Vladimir Putin je Vučiću jasno rekao da neće podržati bilo kakvo rešenje između Beograda i Prištine, jer je Rusiji potreban status quo, odnosno zamrznuti konflikt i nestabilnost.

Zašto je to potrebno Rusiji?

– Da bi preko nerešenog kosovskog problema vršila uticaj na Balkanu i uslovljavala Zapad. Takvu poziciju Rusije otvoreno je nedavno potvrdio i visoki ruski zvaničnik Konstantin Kosačov. Ipak, mislim da greše svi koji iščekuju nekakvo definitivno okretanje Srbije Rusiji. Vučić nije političar velikih poteza. Preko svojih medija, on odavno rusifikuje javni prostor, antizapadna i proputinovska retorika davno je normalizovana u Srbiji. I u spoljnopolitičkom smislu Srbija u međunarodnim institucijama prati rusku politiku – odbila je da uskladi svoju politiku sa EU, iako je na to obavezna, u odnosima u regionu Beograd prati ne svoje interese, a to bi moralo biti dobrosusedstvo, već ruske interese izazivajući stalne čarke i nestabilnost. Sa druge strane, Srbija živi od zapadne pomoći i investicija. Rusija ovde ne ulaže ništa, osim što eksploatiše naftna, gasna i druga prirodna bogatstva Srbije.

Hoću da kažem da ne vidim kakvo bi još okretanje Rusiji moglo da se izvede. Uostalom, pred svako sastavljanje Vlade Srbije, Vučić je odlazio u Moskvu i u veoma netransparentnim okolnostima tamo razgovarao o sastavu novih kabineta. Ne vidim, dakle, kakvo još okretanje Rusiji je moguće! Rusija je osetljiva na NATO, a Srbija je danas dalje od Severnoatlantskog saveza nego što je bila 1999. posle bombardovanja. Mislim na raspoloženje javnosti, medija i elite.

Zašto se Srbija tako otvoreno miješala u izbore u Bosni i Hercegovini? Tokom predizborne kampanje, bivši član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić zamolio je zvanični Beograd da toliko ne favorizuje Milorada Dodika.

– Prvo, Ivanić je samo manje otvoreni čuvar velikosrpskog “projekta” u BiH od Dodika.

To je jasno.

– Ko se uhvati u kolo sa Dodikom i sa njim takmiči u nacionalizmu, zaslužio je da izgubi izbore. Najzad, Ivanić je otvoreno lagao čak i na svom predizbornom bilbordu. Kada je reč o mešanju, Beograd se višestruko mešao u bosanske izbore, u to nema sumnje. Dokaza za to je mnogo.

Podrška kriminalu

Svi režimski mediji u Srbiji veoma otvoreno su stavljeni u funkciju Dodikove brutalne propagande, što ukazuje na paniku zvaničnog Beograda u slučaju Dodikovog poraza. Ne zaboravite da je sam Vučić napao Ivanića kao nepouzdanog Srbina koji šuruje sa strancima i radi protiv srpskih interesa, što je Dodikova propaganda besomučno koristila.

Podržavajući tako otvoreno Dodika, šta zapravo Beograd podržava?

– Podrška Dodiku je pre svega podrška ruskoj destrukciji Bosne i Hercegovine, time i celog regiona. To je podrška nemirenju sa porazom, podrška novom sukobu na Balkanu, podrška užasnom kriminalu na kome počiva Dodikov separatistički režim, podrška velikosrpskoj ideji i nestanku Bosne i Hercegovine. Najzad, to je podrška onome što Dačić otvoreno zagovara – drugom poluvremenu balkanskih ratova.

Tamara Nikčević (Dani)