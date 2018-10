Spektakl i haos u Las Vegasu : Khabib uništio Conora, brutalna tučnjava nakon borbe (Video)

Khabib je gušenjem pobijedio McGregora i obranio naslov UFC prvaka u lakoj kategoriji. Borba je održana u T-Mobile Areni u Las Vegasu, u dvorani u kojoj je McGregor poražen i od legendarnog Mayweathera.

Nakon meča počela je velika tučnjava pokraj kaveza. Prema prvim informacijama Khabib je napao Conorovog sparing partnera. Vlasnici UFC-a Rusu pojas nisu dali u dvorani jer su se bojali reakcija Iraca.

Ruski borac potpuno je dominirao u prve dvije runde, bio je jako blizu nokauta, no čvrsti Conor se uspio držati. Treću rundu je osvojio McGregor, no u četvrtoj je Khabib pokazao da je ipak on vladar lake kategorije i nakon hrvanja je gušenjem završio spektakularnu borbu, najveću u povijesti UFC-a.

Khabib je ostao neporažen u lakoj kategoriji, ovo mu je 27 pobjeda, a McGregor je doživio četvrti poraz u karijeri.

Irac je provocirao Rusa

Kako javlja Index.hr McGregor ovih dana nije birao sredstva za vrijeđanje svog protivnika, a najviše je to radio na vjerskoj osnovi. Iako zna da je Khabib musliman, Conor ga je prvo nudio alkoholom, a onda je za njega rekao da je terorist.

Conor je Khabiba također napao izvan kaveza

Conor je već imao pojas u lakoj kategoriji, no UFC mu ga je oduzeo zbog neaktivnosti. Zbog toga je Irac poludio i u aprilu napao autobus u kojem se nalazio Khabib, a Rus mu je danas uzvratio.