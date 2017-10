Španski premijer Kataloniji dao ultimatum : ‘Jeste li vi proglasili nezavisnost ili niste?

Španski premijer Mariano Rajoy u srijedu poslijepodne najavio je da bi španska vlada mogla nametnuti Kataloniji direktno upravljanje iz Madrida, što je prvi korak prema suspenziji autonomije te pokrajine prema španskom ustavu.

Rajoy je na početku svog obraćanja parlamentu istaknuo da je njegova vlada zatražila od regionalne katalonske vlade da objasni je li proglasila neovinos ili nije. Naime, u utorak navačer katalonske su vlasti potpisale deklaraciju o neovisnosti, ali s odgodom njezine implementacije kako bi se ostavilo prostora za razgovore s vlastima iz Madrida.

Rajoy je u svojem obraćanju iskoristio pomalo nejasnu poziciju katalonskog predsjednika Carlesa Puigdemonta te ga optužio da namjerno “širi zbrku”.

– Kabinet se jutros složio da formalno zatražimo od katalonske vlade da potvrdi jesu li proglasili nezavisnost nakon namjerno izazvane konfuzije oko toga je li njihova deklaracija stupila na snagu ili nije. Ovaj zahtjev će našim građanima pojasniti cijelu situaciju i pružiti sigurnost u slučaju da aktiviramo mjere koje nam omogućuje članak 155 našeg ustava, što je nužno oko ovako važnog pitanja – rekao je Rajoy, a piše Guardian.

Kasnije je Rajoy Puigdemontu poručio da ima pet dana za odgovor na njegovo pitanje.

Valja napomenuti da članak 155 španskog ustava Rajoyju, to jest španskoj vladi, pruža mogućnost da suspendira autonomiju Katalonije, bilo odmah, ili korak po korak. Rajoy je i ranije prijetio da će aktivirati mjere u skladu s tim člankom, ali zasad do toga nije došlo. Ako Rajoy zaista poduzme taj korak, bit će to prvi put da je taj članak aktiviran, oko čijeg dosega i praktične uporabe postoji dosta neslaganja, objašnjava Katya Adler za BBC.

U svakom slučaju, španski je premijer istaknuo da je loptica sada na Puigdemontovoj strani.

– Odgovor katalonskog predsjednika na ovo pitanje dat će nam odgovor i na pitanje što će se dogoditi narednih dana. Ako gospodin Puigdemont pokaže želju za poštivanjem zakona te ponovno uspostavi normalno funkcioniranje institucija, mogli bismo zatvoriti period nestabilnosti i tenzija. To je ono što svatko želi i očekuje, to je ono što su oni tražili. Moramo hitno okončati ovu situaciju u Kataloniji. Moramo se vratiti periodu normalnosti i mira što je brže moguće – rekao je Rajoy.

Španski premijer također je optužio separatiste da su skovali “antidemokratski” plan kojim će svoju volju nametnuti svim ljudima Katalonije i da španjolska vlada nije imala drugog izbora, nego uspostaviti red”.

– Španija je suočena s najvećom prijetnom u 40 godina svoje demokracije – istaknuo je Rajoy.

S druge strane, vođa opozicijskih socijalista Pedro Sanchez pričao je u znatno pomirljivijem tonu, te je rekao novinarima da su se vlada i njegova stranka dogovorile da razmotre ustavne promjene koje bi okončale krizu.

– Ovo će prebaciti fokus na pitanje kako će Katalonija ostati u Španiji , a ne kako će iz nje izaći – zaključio je Sanchez.