Sonja Biserko : Srbija još radi na projektu koji nije realizirala tokom rata

Gošća Newsnigta bila je Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji koja je kazala da “Srbija još radi na projektu koji nije realizovala tokom rata”, samo da to sada pokušava da uradi drugim sredstvima.

“Naša Srbija još radi na projektu koji nije realizirala tokom rata, sada pokušava to da uradi drugim sredstvima. To se sada zove “Srpski svet” i međunarodna zajednica je predugo tolerisala ponašanje Srbije u susjednim zemljama. Pogotovo u BiH i Crnoj Gori. To je otišlo predaleko i sada smo svjedoci situacija za koje međunarodna zajednica u ovom trenutku traži rješenje“, kazala je Biserko.

Dodaje da Srbija nije prihvatila vojne poraze u ratovima devedesetih.

“Srbija nije prihvatila svoje poraze vojne u ratovima devedesetih, naprotiv, čekala je trenutak i nove okolnosti koje bi joj obezbjedile realizaciju aspiracija iz rata, to je koincidiralo sa ruskim aspiracijama u susjednim zemljama i na Balkanu. Srbija je stala na rusku stranu u ovom ukrajinskom ratu, ali već deset godina SNS je vrlo ruski orijentirana”.

Biserko je istakla da nije moguće doći do normalnih odnosa, ukoliko Srbija ne prihvati novu realnost u regiji i svoju odgovornost.

“Nije moguće doći na nivoa nekakvog, nekih normalnih odnosa ukoliko Srbija ne prihvati novu realnost u regionu i svoju odgovornost u ratovima koje je vodila devedesetih i u Bosni i u Hrvatskoj i na Kosovu. Kultura sjećanja u Srbiji je apsolutno fokusirana na pogrešnim premisama. Ratni zločinci su ovdje glorifikovani nakon svojih odsluženih robija po zatvorima u Evropi, kao heroji koji su se žrtvovali za srpski nacionalni interes i ušli su u naš javni medijski prostor kao ljudi koji glavni interpretatori onoga što se desilo. Sve ostalo je marginalizirano“.

“Nije samo vlast, tu je većinski akademska zajednica, Crkva, opozicija, imamo previše aktera koji nisu spremni da se suoče sa Miloševićevom politikom, da se od nje distanciraju i krenu sa nekom normalizacijom u regionu koja će naravno uzeti vrijeme, ali mi nismo došli do te tačke”, kazala je Biserko.

Također, smatra da Srbija novi identitet gradi na tome da su Srbi žrtve rata.

“Srbija cijelu svoju politiku i novi identitet gradi na tome da su Srbi žrtve ovog rata, tako je rat u BiH oslobodilački rat Srba, rat na Kosovu – borba protiv terorista, rat u Hrvatskoj borba protiv Ustaša..”.

“Apsolutno ne postoji politička volja, niti na nivou društva, da se Srbija suoči sa dešavanjima iz devedesetih”.

Kada je riječ o jučerašnjem obilježavanju 9. januara, kojeg je Ustavni sud proglasio neustavnim, kazala je:

“To je provokacija koja treba da pokaže dokle može da se ide. Početkom godine kada je Rusija počela agresiju na Ukrajinu, paralelno se očekivalo da RS proglasi nezavisnot koji bi odmah priznala Rusija, međutim fijasko ruski na ratištu je odložio sve to i od onda se stalno testira dokle može da se ide”.

(N1)