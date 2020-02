Snaga i moć uma : Priča Aleksandre Savić o borbi sa pretilošću

Žena impresivne energije Aleksandra Savić u rodnom gradu Mostaru godinama se bori s različitim izazovima na polju kulture, humanitarnog rada, aktivizma, kreatorica je kultnog kluba Aleksa i drugih razvojnih projekata za lokalnu zajednicu i šire, zbog čega je na koncu dobitnica i priznanja “Mimar mira” za predan rad.

No, najjača borba koju je ikada izborila kaže ona za Klix.ba, jeste borba sa samom sobom u kojoj je doživjela potpunu fizičku i mentalnu transformaciju. Iza sebe je ostavila 50 kilograma, postala mentor/motivacioni trener i uzor mnogima, a sada o tome piše knjigu i drži predavanja.

Borba iz straha za život



Pokretač borbe s pretilošću, odnosno borbe same sa sobom za Aleksandru je bio kaže ona prvenstveno strah.



“Stavljajući mnogo šta ispred sebe zanemarila sam se do te mjere da sam ozbiljno ugrozila svoje zdravlje. Nisam bila funkcionalna. Jedan period kretala sam se uz pomoć štapa. Dnevno sam pila punu šaku tableta. U jednom momentu bila sam zakucana za krevet. Taj nivo nemoći izazvao je strah koji me probudio i konačno me ponovo doveo do suočavanja sa samom sobom”, priča Aleksandra sjećajući se tih trenutaka. Priznaje da je bila tada duboko oštetila sebe i da joj je proces oporavka i borbe bio iznimno težak i dugotrajan, te je imao svoje faze.

Lakše se skinuti s droge nego sa hrane







Suočavala se i prije sa sobom, ali nije prihvatala svoje slabosti, a teži dio početka procesa je, tvrdi, upravo prihvatanje. Zbog dugogodišnjeg odlaganja iako je u gotovo završnoj fazi, kaže ona, borba i dalje traje.



“Ne možete se osloboditi loših navika koje stičete tridesetak godina za par mjeseci ili godina. Kada ste zaglavljeni između emocija i uma najopakiji su loši ugljikohidrati koji vas vode ravno do dna”, tvrdi Aleksandra navodeći kako je jedini ključ uspjeha volja.



Sabirajući koliko je puta smršala, do sada je skinula oko 300 kilograma





“Do sada sam skinula oko 300 kg, jer bih se svaki put vraćala opet na isto i više. Sada sam samu sebe vodila kroz proces dekonstrukcije ličnosti. Dekonstrukcijom sam se oslobodila različitih patologija koje me nisu štedjele, a kojima sam se sve do prije par godina prepuštala”, kaže Aleksandra.



No, prije godinu dana shvatila je da je ovoga puta apsolutni pobjednik i to spremajući se za vrlo zahtjevnu operaciju koja je zahtijevala totalnu anesteziju.



“Morala sam uraditi sve nalaze i uraditi sistematski pregled. Rezultati su bili ‘pilotski’. Ostala su samo trajna fizička oštećenja koja mogu samo sanirati. U 2019 godini doživjela sam tri teška udarca i ostala sam na nogama. Nivo samokontrole koju sam postigla je došao do izražaja, što me u stvari i čini pobjednikom”, s ponosom ističe Aleksandra.



Na stručnoj procjeni joj je rečeno da empata sa znanjem, iskustvom i energijom koju ima ona treba da radi s ljudima i pomaže im da prebrode ono što je ona uspjela. Uvijek je kako kaže radila ono u što je vjerovala, voljela i za čim je bilo potrebe pa je tako postala i autor mindset programa Ogledalo, za podršku svima koji žele da rade na sebi.

Pomoć u otključavanju mozgova





“Program je složen i ima jedinstvenu metodologiju rada, a glavni cilj mu je otključavanje mozgova. Zove se Ogledalo zato što ogledalo nema filter”, pojašnjava Aleksandra koja se bavi ličnim razvojem kroz različite kontekste.



Nažalost, kaže ona, kod nas još uvijek mentalno zdravlje poistovjećuju mnogi s mentalnim oboljenjima (psihijatrijom), pa joj se tako na društvenim mrežama preko kojih je dostupna svima puno više ljudi obraća privatnim porukama, a da čak i nisu njeni pratioci.



Aleksandra Savić (Foto: G. Š./Klix.ba)

“To već samo po sebi dosta govori da smo mi i dalje vrlo primitivna sredina satrana socijalnim samim tim i konzumerističkim pritiscima. Usudila bih se reći da ne postoji osoba kojoj ne treba reset i koja s vremena na vrijeme ‘ne zabaguje'“. Razlika je samo u intenzitetu”, pojašnjava Aleksandra.



Kilogrami posljedica stanja uma





Problemi s kilogramima su, kako tvrdi, najčešće posljedica stanja uma, a oni kojima ona pomaže kako tvrdi imaju direktnu podršku, odnosno vođenje i mentorstvo kroz čitav proces u kojem je pristup individualan i povjerljiv.



“Zajedničko svim debeljucama je što je gojaznost vidljiva, ali svako je ličnost za sebe i svako od nas ima svoje patologije i treba za njega naći najpristupačniji kanal. Osim pretilosti Ogledalo se bavi i sticanjem komunikacijskih vještina, javnim nastupom, liderstvom, razvijanjem emotivne i socijalne inteligencije. U ovom segmentu radim kao trener a pristup je individualan ili grupni zavisno od potreba zainteresiranih. U radu sa mladima, osim znanja prenosim i različita iskustva koja sam na različitim frontovima stjecala više godina nego što oni imaju”, pojašnjava Aleksandra.



Na konferencijama, kao keynote govornik, trudi se da ljude motiviše, inspiriše i ohrabri, ali kako naglašava prije svega da ne čuju “ništa osim istine”.

Snaga i moć uma



Živimo u vremenu kada se puno pažnje daje fizičkom izgledu ali, kako tvrdi Aleksandra, to nije nužno i fizičko zdravlje.



“To je samo vizuelni dojam. Šarena laža 21. vijeka. Recimo, u teretanama se svakodnevno susrećem sa ljudima koji imaju zategnuta mišićava tijela, a svaki razgovor sa 90% njih daje mi osjećaj kao da sam na sajmu sujete, nesigurnosti, ego tripova, nezadovoljstva, gluposti i vrlo niskog samopouzdanja. Logično jer sebe definišu kroz fizički izgled”, pojašnjava Aleksandra naglašavajući kako su prava snaga i moć u umu, čega mnogi nisu svjesni.



Iza fizičkih problema s kojima se svi, u manjoj ili većoj mjeri susreću kako naglašava obično se kriju slabosti, neznanje, samodestrukcija, nezadovoljstvo, unutrašnji saboteri, nedostatak samopouzdanja, patologije, stres, anksioznost, mazohizam, problem sa prioritetima i organizacijom vremena, “slika o sebi”, pretjerivanje, emotivna labilnost, socijalni pritisci, konzumerizam…

Piše knjigu o ličnoj borbi





Kako bi svoja iskustva podijelila sa što više osoba odlučila je napisati i knjigu, a kako otkriva za Klix.ba, to će biti jednostavna forma, pristupačna i lako razumljiva za svakoga.



“Knjigu sam počela pisati prije petnaestak godina kada sam također izgubila 50 kg za osam mjeseci. Te iste kilograme sam ponovo vrlo svjesno vratila. Zašto, moći ćete pročitati u knjizi. Moja tadašnja podrška bila je fascinirana lakoćom opisivanja svih stanja i procesa sa kojima sam se tada nosila, a koje većina ljudi sa istim problemom nije u stanju da artikuliše. Potencirala je da svoje pisanije objavim u formi knjige.

Prošlo je dosta vremena. Od tada do prije šest godina okrenula sam još jedan krug ludila. Zadnjih pet godina nisam napisala puno, ali jesam jezgrovito. 2019-a je od početka do kraja bila puna niskih udaraca. Samim tim, našla sam se na velikom ispitu lične dekonstrucije mentalnog sistema. Prepoznala sam punoću trenutka i evo me ponovo u izolaciji riješena da je ove godine i završim”, priča Aleksandra.

Sve je moguće što je realno



Svima onima koji smatraju da je nemoguće doživjeti fizičku i mentalnu transformaciju, skinuti kilograme ili doći do bilo kojeg željenog cilja, poručuje da ne odustaju, jer uz čvrstu odluku i snagu volje sve je moguće što je realno.



“Za početak ne zaluđujte se citatima i mudrostima sa društvenih mreža. Pola ih nema veze sa istinom, a pola možete stvarno razumjeti tek kad krenete raditi na sebi i počnete stjecati takva iskustva. Ne ložite se na influensere. Malo šta tamo možete dobiti korisno za vaš mentalni sklop. To što ćete piti iste suplemente, kupovati iste trenerke i vještačke trepavice neće vas ‘popraviti’. Ni u ludilu ne vjerujte reklamama niti bilo kome ko vam nudi ‘brzo i efikasno’, ‘u 3 koraka do ravnog stomaka’, ‘5 koraka do savršene linije’, ‘iscijedit će vas ovo-ono'…”, kaže Aleksandra koja je to prošla, a borbu osvojila snagom uma, voljom, dosljednim i kontinuiranim radom.

Mentalno zdravlje najbolja investicija



Niti sreća niti zdravlje niti zadovoljstvo niti uspjeh, kako tvrdi, ne leže ni u par koraka, niti u tuđim hiljadama pratilaca i filterima, a posebno ne u brzini.



“Ne uspoređujte sebe sa drugima. Svako ima svoje potencijale, kao i kapacitete i treba da živi najbolje što može svoj život. Pomjerajte lične granice, tako se gradi najčvršće samopouzdanje. Čuvajte se pretjerivanja u bilo čemu. Ulažite u svoje mentalno zdravlje, to je jedina najsigurnija investicija i uvijek budite dobri prema sebi”, zaključila je u razgovoru za Klix.ba Aleksandra govoreći o svojoj pobjedi loših životnih navika.

G.Š. (Klix)