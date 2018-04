Skopljaković kontra Čovića : “Prestani biti politički indigo Dodika i ruskih interesa”!

Predsjednik Hrvatske stranke Božo Skopljaković cijeni kako je apsolutno dopustivo da se visoki dužnosnici prijateljskih zemalja, koji su pozvani u službeni posjet BiH, obrate domaćim parlamentarcima i javnosti iznesu stajališta svojih zemalja, ma kakva ona bila.

“U tom kontekstu je posebno opravdano što se predsjednica Vijeća Federacije Federalne skupštine Ruske federacije Valentina Matviyenko, koja je došla na poziv naših parlamentaraca i čija je zemlja članica Vijeća za provedbu mira, pojavila u Parlamentu BiH. Međutim, Hrvatska stranka se ne slaže sa njezinim stavovima oko ukidanja i zatvaranja OHR, odlaska stranih sudaca iz Ustavnoga suda BiH i jačanja entiteta na račun državnih institucija. Podržavamo jasno tumačenje Visokoga predstavnika Valentina Inzka da su uvjeti za odlazak OHR definirani još prije nekoliko godina u razdoblju Miroslava Lajčaka na čelu OHR i da su sadržani u uvjetima 5+2. Podsjećamo da se to odnosi na sređivanje državne i vojne imovine, fiskalnu stabilnost, pravnu državu… Jedan od dva uvjeta je i pozitivna procjena političke situacije”, ističe Skopljaković.

On konstatuje da, nažalost, politička situacija u BiH, zahvaljujući upravo neodgovornim i gramzivim domaćim političarima, možda nikada nije bila gora i opasnija od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

“Kao čelnik Hrvatske stranke očekujem konačno od hrvatskoga člana Predsjedništva BiH i njegove stranke da prestanu biti politički indigo Milorada Dodika, pa i ruskih interesa na ovom području i da odmah i bezuvjetno naprave otklon od tih utjecaja”, kategoričan je Skopljaković.

Hrvatska stranka se protivi zatvaranju OHR-a sve dok BiH ne postane članica NATO saveza i EU.

“Hrvatski interesi su euroatlantske integracije, to je minimum ispod kojeg nećemo ići i tu nema rasprave. Na koncu javno pitam hrvatskoga člana Predsjedništva BiH je li on doista svjestan poruka visoke dužnosnice iz Rusije i potpore koju je, kao su prenijele njegove kolege iz Predsjedništva BiH, dao tim antihrvatskim interesima. Vođa HDZ BiH mora Hrvatima objasniti kojim smjerom vozi njegov stranački vlak? Ja ne vidim da ide prema Zagrebu i Briselu, sve upućuje da je to prema Beogradu i Moskvi. Na koncu najoštrije osuđujem postupak vlasti RS koji su, ako je to točno, dočekali rusko izaslanstvo bez službenih obilježja države BiH”, ističe predsjednik Hrvatske stranke BiH.

(Kliker.info-SB)