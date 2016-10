Senadin Lavić : Negatori genocida nad Bošnjacima i agresije na RBiH i “volja srpskog naroda”

Osuđeni ratni zločinac Momčilo Krajišnik ustvrdio je da su RS i Narodna skupština nastali “voljom srpskog naroda”. Negatori genocida nad Bošnjacima i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu smislili su frazu: “entitet rs nastao je voljom srpskog naroda”.

Piše : Senadin Lavić (Kliker.info)

O tome nam pripovijedaju pravnici, politički analitičari, profesori, novinari, savjetnici i drugi slični velikosrpski lažovi. I mi bi trebali prihvatiti tu veliku misao – ustvari, radi se o nemoralnoj i kukavičkoj podvali onih koji nisu spremni da se suoče sa svojim zločinima i odgovornošću za njih. Oni se kriju iza “volje srpskog naroda”.

To je srpski odgovor na činjenicu da je taj entitet na tlu Republike Bosne i Hercegovine nastao genocidom i drugim ratnim zločinima. Intencija da se odbace sve presude sudova u Hagu i da se one ne priznaju u srpskoj politici upozorava nas da ta zločinačka politika s kraj 20. stoljeća nije završena niti je napuštena od današnjih srpskih političara. Oni samo nastavljaju poslove u drugom povijesnom kontekstu.

Velikosrpski hegemonijski antibosanski projekt se nastavlja. To mora biti jasno svakom Bošnjaku, jer će samo on braniti svoju državu. Možda ima nekih pričuvnih intelektualnih snaga koje računaju na zamor materijala i otpočinjanje nove političke linije. Ali , to je nemoguće jer dva stoljeća velikosrpska nacijska ideologija ne posustaje i ne odstupa od uništenja Bosne. Ima li iko danas među Bošnjacima da mu to nije jasno?

Nagrađivanje ratnih zločinaca koji su osuđeni za ratne zočine od internacionalnih sudova u Hagu znači da oni koji im daju nagrade ne priznaju sudove i obezvrjeđuju zločine. Time se ruši poredak i ponižavaju žrtve. Srpskoj nacijskoj politici i stravičnom zločinu nad Bošnjacima treba stanje nereda i rušenja svih normi i kriterija da bi se u toj mutnoj protivljudskoj tranziciji ostvarilo željeni rezultat. Nikada se ne može prikriti historijska i politička činjenica da su srpski zločinci genocidom i progonom stanovništva okupirali polovicu Bosne i preimenovali je u entitet “rs”.

Ne postoje sredstva kojima se moralni glas o srpskom genocidu nad Bošnajcima može sakriti, umanjiti ili potisnuti iz ovoga svijeta. Velikosrpski neofašisti pokušavaju dodjelom “nagrada” svojim ratnim zločincima poručiti da im ništa nije važno osim vlastitog srpskog geta. Svi drugi su suvišni u njihoovj imaginarnoj velikoj srpskoj državi. Samodovoljnost srpstva je prvi pokazatelj pomračenja srpskog nacijskog bića i rastuće opasnosti za sve one koji se nalaze u blizini. Svi pokušavaju priviknuti Bošnjake da nastave šutjeti i mirno posmatrati divljanje velikosrpskog neofašizma.

Davanje priznanja, i to javno, ratnim zločincima samo pokazuje da se srpska politika ne stidi i ne odriče zločinačkih pothvata i ljudi koji su ih vodili u zločinima protiv Bosne i Bošnjaka. To je apsolutno neofašistička, monstruozna politika koju ne smijemo zanemariti. Na taj način oni pripremaju opravdanje za nove zločine – jer ti srpski zločinci trebaju biti svijetli primjeri srpskog djelovanja koje će guslari opjevati. Skupština entiteta koji je napravljen genocidom nad Bošnjacima daje priznanja zločincima što znači da ona samo nastavlja put i poslove zločinaca protiv Bosne, odnosno nastavlja tamo gdje su stali ratni zločinci.

Dakle, osuđeni ratni zločinac Momčilo Krajišnik obmanjuje javnost tvrdeći da je entitet rs nastao “voljom srpskog naroda” – na taj način se zločinci koji su poveli rat i agresiju protiv Republike Bosne i Hercegovine oslobađaju od odgovornosti. Tako amnestirani od odgovornosti i potpuno nepriznavajući bilo kakav poredak izvan njihovog srpskog geta, pripremaju prostor i svijest za nove zločinačke pothvate. Današnja generacija srpskih ljudi pravda zločine njihovih predaka i time na sebe preuzima politiku neofašizma i genocida koja se ničim ljudskim ne može opravdati. Srbijanska politika nije uspjela da se oslobodi bolesne opsesije Bosnom.

Vuk Drašković nas upozorava: “ U Srbiji vlada užasna atmosfera veličanja zločina i zločinaca, a mržnja koja se osjeća u društvu je veća nego ona koja se osjećala uoči rata devedestih godina.” Za pametne dosta!