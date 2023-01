Senad Hadžifejzović: Ko je klince naučio da viču ‘Ubij, Srbina’?

Hadžifejzović postavlja dva pitanja, iz kojih se, kaže, može dobiti više odgovora.

“Postavljam dva pitanja a iz njih možete dobiti više odgovora. Prvo, ko je taj koji je desetogodišnje dječake iz Splita naučio, nagovorio da u sred Sarajeva vrište ‘ubij Srbina’? Drugo, ko je taj koji je dvadesetsedmogodišnje konje nagovorio, poslao da napadnu roditelje malih sportista”, pita ovaj novinar.

On daje i odgovore.

“Vjerovatni, tačni odgovori: I klince i konje je upotrijebila politika. Dodik je bijednom paradom molio Boga da krene napad i anarhija, a Izetbegović, koji gubi vlast, čak na papiru, u saopštenju i napiše da će doći anarhija ako on ode s vlasti”, ukazuje Hadžifejzović za Danas.

“I ona kretenčuga koja je pišala po dzamiji u Bijeljini je iz iste priče, matrice. I ono presijecanje kablova srpskoj crkvi u Mostaru, pa oni pucnji na srpskog dječaka i momka na Kosovu, sve to nije slučajno i nijedno ne smijemo posmatrati odvojeno, sve je to već viđen koncept: Hajmo pišati po svetinjama, idemo trovati djecu, malo pucati po klincima, malo bockati noževima, malo sjeći kablove… Ko to radi? Oni koji su baš tim metodama i došli na vlast. Oni su spremni da ostanu na vlasti preko naše djece. Nisu to njihova djeca, njihova džamija, njihova crkva. Ni struja nije njihova”, poručuje Hadžifejzović.

U Sarajevu se održava fudbalski Tradicionalni junior kup Sarajevo, na kome učestvuju djeca od 2008. do 2015. godišta. Nakon utakmice Zvezdara i Dugo Selo iz Zagreba, u hotel u kojem su smješteni gosti iz Srbije, a koji se nalazi u naselju Ilidža, upala je grupa od desetak maskiranih huligana, bacila biber sprej, a kada su roditelji izašli za njima na parking, tamo ih je sačekala još veća grupa huligana koji su ih gađali bakljama, a jedan od roditelja je zadobio ubodne rane, prepričavali su napadnuti roditelji.

Zbog napada u hotelu privedeni su E. B, A. T, H. D, E. H. – najstariji 1995. godište, najmlađi je 2003. godište. Tim sa Zvezdare je nastavio takmičenje nakon ovog napada.

Ni sama utakmica dva tima nije prošla bez šovinističkih ispada, ali ne, kako se to obično naviklo, navijača, već igrača dječijeg fudbalskog tima, iz Splita, koji su uzvikivali: ‘Ubij, ubij, Srbina’.

Tim iz Splita je zbog ovog ispada izbačen sa takmičenja.

(Kliker.info-Danas)