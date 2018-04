Semir Osmanagić: Cijeli svijet dolazi u Visoko da vidi piramide i osjeti pozitivnu energiju

Arheološki projekt iz Bosanske doline piramida u Visokom već 13. godina izaziva veliku pažnju svjetske javnosti, ali i postaje senzacija za hiljade turista koji, iz cijelog svijeta, dolaze kako bi se sami uvjerili u postojanje piramida u srcu Europe.

Iako je javnost u BiH i Visokom poprilično podijeljena kada je riječ o ovom fenomenu, svi se slažu da je u Visokom pronađeno nešto neobično. Također, mnoge intrigira priča osnivača Fondacije Arheološki park “Bosanska piramida Sunca” Semira Osmanagića, koji tvrdi da su visočke piramide dokaz alternativne historije, zbog koje će se mijenjati vijekovima stare knjige.

Dokaz da Visoko krije svjetsku senzaciju jeste i rekordna posjeta u 2017. godini, kada je arheološko nalazište u Visokom posjetio ogroman broj turista, a upravo o tome, projektima Fondacije i turističkom potencijalu BiH u intervjuu za Radiosarajevo.ba govorio je tvorac ideje o piramidama u BiH Semir Osmanagić.

Radiosarajevo.ba: Prema podacima iz Vaše Fondacije, prošla godina bila je rekordna za Bosansku dolinu piramida, barem kada je riječ o turističkoj posjeti. Koje su to novosti iz Visokog i šta je to što privlači turiste iz cijelog svijeta da dođu u srce BiH?

“Protekla godina bila nam je najuspješnija do sada, u svakom pogledju, od naučnog i arheološkog, do turističkog i duhovnog, ali očekujemo da 2018. bude još uspješnija. Imali smo sistematske pripreme tokom zime, pripremili smo lokacije za arheološka iskopavanja i osigurali da u narednih desetak godina imamo dovoljno posla. U tunelima Ravne otkrivamo nove pravce, spremamo veliku naučnu konferenciju na koju će doći mnogi stručnjaci iz cijelog svijeta, te postajemo prvi ljudi u svijetu koji dokazuju da su piramide vrlo moćne i stare energetske mašine.

Turisti u posjeti tunelima koji vode do piramida i parku Ravne 2



Također, tokom zime više nego ikad aimali smo ljude koji su u tunele Ravne dolazili iz ljekovitih razloga, te se potvrđuje da su energije piramida, kao i odsustvo bilo kakvih štetnih zračenja, stvorile idealnu sredinu regeneracije i samozliječenja. Sve češće imamo slučjave ljudi koji, čak i sa ozbiljnijim bolestima pokazuju izvanredne rezultate, zbog čega smo odlučili formirati i svoju kliniku pod nazivom Aerobanja. Imamo i prelijepi park Ravne 2, lokaciju koja privlači turiste da ostanu i nekoliko dana u Visokom, te nam je želja da tu napravimo pravu turističku senzaciju, kako bismo privukli sve kategorije stanovništva kroz brojne sadržaje. Planiramo širiti i ovaj park kupovinom novih parcela, te on postaje lokacija sa međunarodnom energijom i duhom”.

Radiosarajevo.ba: Ljudi u BiH posebno su skeptični prema istraživanju bosanskih piramida. Kakve su reakcije u svijetu, često putujete, veliki broj turista dolazi? Koliko svijet vjeruje da piramide u Visokom postoje i pružaju li podršku projektu Fondacije?

“Gdje god se pojavim ljudi su čuli za bosanske piramide. Naravno, ne svih sedam milijardi ljudi, ali milioni njih zaista jesu. Bez obzira da li je riječ o Americi, Aziji, Europi, Australiji, ljudi me prepoznaju i to je najveća motivacija da istim tempom nastavljamo dalje. Kod nas se često govori o turizmu, već decenijama se planiraju različite strategije, ali jedan pismeni dokument neće dovesti do buma turizma. To je jedan vrlo sistematski, naporan rad koji zahtijeva da obilazite svijet, pozivate ljude, te da ih na pravilan način ugostite, da imate turističku infrastrukturu, nakon čega možete očekivati i perspektivu.

Detalj iz parka koji osvaja posjetioce doline piramida u Visokom



Mi do sada imamo stotine i stotine hiljada turista iz cijelog svijeta. Već sada stižu prepuni autobusi iz Njemačke, Slovačke, Češke, pa iz cijele regije, a u maju imamo grupe iz Indije, Izraela, arapskih zemalja. Drugim riječima, mi želimo da čitav svijet bude ovdje, u srcu BiH i želja nam je da kada se ljudi vani možda i svađaju mi budemo ti koji ih zbližavamo, kroz otvorenu zajednicu s osobinama harmonije i zajedništva. Projekt bosanskih piramida odavno je prestao biti samo naučni projekt, nego je to projekt koji na sasvim drugačiji način gleda budućnost svijeta. Govorimo o slobodnoj i besplatnoj energiji, dijeljenju znanja i informacija, gdje nema monopola i mjesta za elite, ali ima mjesta za ljudski osmijeh. Stoga, ovdje je čitav svijet, cijela BiH i poručujem svima koji nisu bili tu, koji su skeptici – dođite ovdje, pogledajte, sami ćete steći svoje zaključke, a oni mogu biti samo pozitivni”.

Radiosarajevo.ba: Često ste nailazili i na administrativne zapreke u pokušaju širenja projekta bosanskih piramida. Kakva je trenutna situacija, pomažu li vam strukture vlasti, kako lokalne, tako i one državne? Kakva je budućnost Bosanske doline piramida?

“Ovo je projekt koji je jedan od rijetkih pozitivnih na tlu BiH, u neveseloj situaciji u politici, društvu, ekonomiji i slično. Mi ovdje želimo da ne samo obični ljudi od Sarajeva, Visokog i Zenice, pa do onih iz čitavog svijeta, razmišljaju pozitivno, nego mi želimo i predstavnike vlasti da upoznamo sa ovim bogatstvom. Vrlo sam zadovoljan da istaknem da su u proteklih godinu dana odnosi između Fondacije i Općine Visoko odlični, potpisali smo partnerski sporazum o saradnji u oblasti turizma, dakle tražimo one oblasti koje su nam zajedničke. Kada je riječ o ZDK s njima smo uvijek imali dobru saradnju, uvijek smo imali predstavnike vlasti u Visokom, a nedavno smo imali posjetu i cijele Vlade ZDK-a, na čelu s premijerom Galijaševićem, koji su nam ponovo istaknuli svoju podršku. Imali smo posjete iz Federacije BiH, i s državnog nivoa, i želimo da svi predstavnici vlasti na jedan kvalifikciran način pričaju o onome što se dešava u Visokom. Tako ćemo nastaviti i ubuduće, jer ovo je projekt koji pripada svima nama, jer ne želimo da išta osim pozitivnih vijesti ide u svijet iz srca BiH”.

Park Ravne 2



Radiosarajevo.ba: U vremenu kada veliki broj ljudi odlazi iz BiH u potrazi za boljim životom, Vaša Fondacija postala je pravo malo poduzeće koje zapošljava sve više ljudi. Koji je recept za uspjeh i da li postoji mogućnost da BiH na turizmu razvije perspektivnu ekonomiju u budućnosti?

“Fondacija je prije 12 godina krenula od nule. Mi smo je formirali kao neprofitnu i nevladinu organizaciju, a ona danas zapošljava nekoliko desetina zaposlenika, od fizičkih radnika, stručnjaka, vodiča, do promotera. To je već nekoliko desetina porodica u Visokom, Sarajevu i Kaknju čiji članovi rade s nama. Fondacija kroz turističke aktivnosti omogućava ove godine da 95 iznajmljivača smještajnih kapaciteta da ostvare nekad dodatni, a nekad osnovni prihod. Restorani, ćevabdžinice, kafići, prodavnice, taksisti, prevoznici, svi oni ostvaruju dodatne prihode. Dakle, vidimo da nekoliko stotina porodica u Visokom živi od turizma, zahvaljujući ovom projektu. Također, i u Sarajevu imamo brojne hotele koji su naši partneri gdje smještamo ljude koji svakako posjećuju Visoko.

Prema tome, ovo je daleko više od jednog lokalnog projekta, ali je očigledno da lokalna zajednica ima najviše koristi. Jedan ovakav projekt, koji nema praktično finansijske potpore države ali je na zdravim osnovama, može da stvori toliko radnih mjesta i ostvari ostanak ljudi u BiH, pa zamislite kada bismo imali 20-ak takvih projekata u ovoj zemlji. Mi bismo s takvim pozitivnim otočićima mogli da promijenimo lice BiH”.

Enes Hodžić (Radiosarajevo)