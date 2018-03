Selektor Prosinečki : Sutra sam s Pjanićem i Lulićem, moji saradnici pratit će Višću i Bajića

Selektor fudbalske reprezentacije BiH Robert Prosinečki uveliko pakuje kofere. Sprema se za put u Italiju, gdje bi trebao razgovarati sa igračima na koje računa u bližoj, ali i daljoj budućnosti.

Prva stanica, kako otkriva u razgovoru za SCsport.ba, bit će Torino, a potom će produžiti u Rim.

“Sutra putujem. Planiram razgovarati sa talentovanim Arnelom Jakupovićem, članom Juventusa, vidjeti kakvi su njegovi planovi u vezi reprezentacije, da li možemo računati na njega. Naravno, obavezno se moram sastati i sa Pjanom (Miralem Pjanić, op. a.), kao i sa Lulom (Senad Lulić). Kao što znate, ranije sam najavio taj razgovor s Lulićem o eventualnom povratku u reprezentaciju, vidjet ćemo… Kad sam već tu, naravno da ću pogledati i utakmice na kojima bi trebali nastupiti naši fudbaleri”, ističe popularni Žuti.

Njegovi saradnici iz stručnog štaba Zmajeva, kako također naglašava, za vikend su u Turskoj.

“Oni će sutra pratiti utakmicu Basaksehir – Goztepe, nadam se da će nastupiti Višća i Bajić. Planirano je i da stupe u kontakt sa njima. Također, vjerovatno će biti i na meču u Konji, između Konyaspora i Malatyaspora. Poznato je da nekoliko naših fudbalera igra u Konyasporu, na njih ozbiljno računamo u budućnosti”, govori Prosinečki.

Što se tiče spiska za predstojeće prijateljske utakmice protiv Bugarske i Senegala krajem marta, selektor BiH već je počeo krojiti planove i razmišljati o nogometašima koji bi mogli ući u konkurenciju za te susrete.

“Mnogo je kandidata, sve pratimo. Naravno da i dalje računamo na neke fudbalere iz domaćeg prvenstva, pogotovo one koji su se dobro pokazali na američkoj turneji, ali konkretno za Bugarsku i Senegal nećemo “dirati” U-21 reprezentaciju. Momci iz mlade reprezentacije u tom terminu igraju važne utakmice u kvalifikacijama, došli su nadomak velikog uspjeha i bilo bi suludo kvariti im ekipu zbog prijateljskih utakmica A selekcije. No, to će onda svakako otvoriti prostor za eventualno još novih imena u našem najboljem timu, čije kvalitete želimo testirati”, zaključuje Robert Prosinečki.

(Kliker.info-SC)