Šefik Džaferović : Znamo sve varijante oko ANP-a, BiH neće biti nanesena šteta

“Jedno ide sa drugim, odnosno imenovanje predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH neće ići bez ANP-a”, poručio je Džaferović, prenose Vijesti.ba.



On je novinarima u Sarajevu rekao da insistira na principu vladavine prava, te da od svih aktera u BiH očekuje da poštuju zakone ove države.



“Ukoliko želimo prosperitet za sve nas u BiH, to je najbolje. Poštovati zakone znači postupiti po Zakonu o odbrani BiH i po Odluci Predsjedništva BiH iz 2009. godine, kao i po Zakonu o Vijeću ministara BiH”, naglasio je Džaferović.



Imajući u vidu činjenicu da je član Predsjedništva BiH iz RS Milorad Dodik najavio da neće podržati ANP, otvorena je mogućnost da će se na sutrašnjoj sjednici Predsjedništva BiH pozvati na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, te da bi, kako se pretpostavlja, u tom stavu mogao dobiti dvotrećinsku podršku Narodne skupštine RS.



No, Džaferović tvrdi: “Nećemo doći u tu situaciju.”



“Znamo za sve moguće varijante kada su procedure u pitanju i budite ubijeđeni da vodimo računa o interesima države BiH. Svi koji žive u BiH treba da budu dobitnici. Nije moguća dobitna kombinacija za jedne, a gubitna kombinacija za druge. Treba tražiti načina da bude usvojen ANP i imenovan predsjedavajući Vijeća ministara BiH. Fokus je na tome”, smatra Džaferović.



Na ponovno pitanje novinara kakva će sudbina ANP-a biti ukoliko se Dodik ipak pokrene pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa, Džaferović je poručio kako ne želi pretpostavljati, niti odgovarati na pretpoistavljena pitanja.



“Vodiće se računa o interesima države BiH i svih nas koji živimo u ovoj državi. BiH neće biti nanesena šteta”, poručio je Džaferović.

Na pitanje da li će se sutra glasati o ANP-u iako kompromis ne bude postignut, Džaferović je odgovorio da to zavisi od samog načina vođenja sjednice, kao i da će se voditi računa o interesima države BiH i svih koji u njoj žive.

“Nećemo mi napraviti grešku. Nemojte se brinuti za to”, poručio je Džaferović

Novinare je zanimalo da li je Džaferović pesimista ili optimista uoči sutrašnjih sjednica Predsjedništva BiH.

“Pustite sad moj optimizam ili pesimizam… Najbolje je biti realan čovjek, te poštovati Ustav, zakon i pravila. Nije moguće unilateralnom akcijom bilo koga od nas promijeniti stvari koje su na snazi i koje važe”, rekao je Džaferović.

Komentarišući Dodikovu izjavu da međunarodna zajednica ne treba da se miješa u unutrašnja pitanja BiH, Džaferović je ocijenio kako nije korektno “prozivati međunarodnu zajednicu za intervencionizam u BiH, a istovremeno proizvoditi situacije u kojima nema druge nego da interveniše međunarodna zajednica”.

“Kada bismo dosljedno primjenjivali Dejtonski sporazum, a on je i Evropska konvencija o ljudskim pravima, te svi zakoni koje smo od Dejtona do danas donijeli u BiH, kao i odluke međunarodnih i domaćih sudova, vjerovatno bi neke stvari bilo lakše i jednostavnije završiti bez učestvovanja međunarodne zajednice. No, dok god postoje opstrukcije Dejtonskog sporazuma, te osporavanje donesenih zakona i udari na institucije BiH, oni koji to rade provociraju međunarodni intervencionizam u BiH. Kada bi oni promijenili ponašanje, uloga međunarodne zajednice bila bi u drugom planu”, zaključio je Džaferović.