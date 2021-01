Šef Instituta Robert Koch: Pandemija pod kontrolom do kraja godine

U Njemačkoj je do sada utvrđena prisutnost britanskog soja virusa kod 16 osoba, a kod četvero je utvrđen soj iz Južne Afrike, kazao je na konferenciji za medije Lothar Wieler, čelnik glavne vladine agencije za borbu protiv koronavirusa.

Njemačka će do kraja godine uspostaviti kontrolu nad pandemijom koronavirusa, no novi, virulentniji soj virusa prijeti da će pogoršati situaciju, kazao je u četvrtak šef njemačkog Instituta Robert Koch.

Svi su slučajevi registrirani kod ljudi koji su putovali u inozemstvo, dodao je.



Ovo neće biti zadnja varijacija virusa koju ćemo vidjeti, kazao je Lothar aludirajući na novi soj koronavirusa koji je registriran u Brazilu.



“Imat ćemo nove varijacije….Stoga, ne putujte”, kazao je šef njemačkog instituta.



Bolnice u 10 od 16 njemačkih pokrajina suočavaju se sa sve manjim kapacitetima prijema s obzirom da je 85 posto kreveta u jedinicama intenzivne njege već zauzeto pacijentima zaraženim koronavirusom, naveo je Wieler.



On je pozvao ljude kojima je ponuđeno cjepivo protiv covida-19 da ga prihvate kako bi se smanjio pritisak na bolnice te je istaknuo kako se ljudi i dalje trebaju pridržavati fizičke distance i higijenskih pravila.



“Krajem godine imat ćemo ovu pandemiju pod kontrolom”, rekao je Wieler navodeći da će do tada biti na raspolaganju dovoljno cjepiva za cijepljenje cijele populacije.



U četvrtak je Institut Robert Koch objavio da na dnevnoj razini zemlja ima 25.164 nova slučaja koronavirusa i 1244 novih slučajeva smrti, što je rekordan u 24 sata.



Do sada je u Njemačkoj od početka pandemije umrlo 43.881 osoba od posljedica zaraze koronavirusom.

(Kliker.info-Hina)