Satko Bitanga : “Do balčaka ”

U ovom vremenu pandemije i Korona virusa nikada više nije bilo komentara, optužbi, saopćenja, oglašavanja, ozbiljnih analiza, do viceva i šala, kao posljednjih nekoliko dana, a nakon nabavki 80, koliko ih je stiglo na aerodrom u Sarajevo, ili možda 100, koliko je naručeno i plaćeno, tih famoznih respiratora iz Kine. Dobro bi to bilo bar za početak znati, jer je negdje za sada “zalutalo” 20 komada.

Piše : Satko Bitanga

Čak je tim kineskim respiratorima priređen i “svečani doček” na sarajevskom aerodromu od strane federalnog premijera F. Novalića i njegovih bliskih saradnika. Doduše ne na najvećem državnom nivou, kao kada je predsjednik Srbije A. Vučić dočekao na beogradskom aerodromu “Nikola Tesla” avion sa kineskim medicinskim stručnjacima, respiratorima, maskama i drugom opremom.

Tom prilikom, u tihoj beogradskoj noći, emocije su naprosto “eksplodirale”, doduše više sa srpske, nego sa kineske strane. Izgledalo je da su skromni i uljudni Kinezi izgledali prilično iznenađeni, pa čak i malo začuđeni i zatečeni takvim toplim bratskim dočekom na najvećem državnom nivou u glavnom gradu Srbije, jer sa njima u avionu “Air Serbia” nije doputovao ni kineski predsjednik, niti bilo koji važan kineski zvaničnik.

Tu na pisti beogradskog aerodroma ljubile su se kineske i srpske zastave, međusobno pozdravljalo i grlilo na poseban “Korona način”, dodirivalo nježno laktovima…, a zaiskrila je i po neka suza u predsjednikovom oku. Normalno sve se to odvijalo “spontano i neplanski”, ali ipak pod budnim okom srbijanskih režimskih medija, pred svjetlima mnogobrojnih TV kamera i blicevima foto-aparata…da ipak ostane zabilježeno ako nekoga srce prekine od radosti i sreće, gluho bilo.

Ipak, ljudi su ljudi, a respiratori su respiratori, pa taman i jedni i drugi dolazili iz najmnogoljudnije zemlje na svijetu Kine, i u kojoj je grad Wuhan iz kojeg je odnekud ni iz čega “izmilio” Korona virus i proširio se širom svijeta. Kad državnik i predsjednik Vučić može na ovakav način dočekivati ljude i slikati se, pa što onda bilo kome smeta ako naš federalni premijer Fadil Novalić to slično radi, jer za ime Boga i ljudi i respiratori su iz Kine, kako bi mudro zaključio naš Fadil zvani “Maska”.

Ipak, država Srbija je puno drugačija nego naša domovina BiH. Srbija je npr. Republika, doduše za neke sa Kosovom u svom sastavu, a za druge je Kosovo već odavno nezavisna država i “završena priča”. Za razliku od njih, naša BiH nije Republika, ali zato ima u svom sastavu Federaciju sa 10 kantona/županija, Republiku Srpsku, koja još kao Đekna nije ni umrla, nije se ni odcijepila, a kad će niko ne zna, te još pride Distrikt Brčko. Srbija ima jednog, jedinog, svemogućeg, sveznajućeg i veoma moćnog predsjednika, za razliku od nas u BiH gdje ih imamo trojicu u Predsjedništvu.

Ni to nam izgleda nije dovoljno, pa imamo još dvojicu stranačkih lidera, koji se za skoro sve pitaju, puno više nego ova dvojica aktuelnih i legalno izabranih članova Željka Komšića i Šefika Džaferovića, koji sjede u tzv. “Hrvatskim i Bošnjačkim foteljama” u Predsjedništvu BiH, neposredno pored Milorada Dodika, koji je zauzeo kako ovu, tako i sve tzv. “Srpske fotelje” u BiH, a koji je češće u Beogradu, nego u Sarajevu gdje bi trebao sjediti i raditi. Srbija isto tako ima jednu skupštinu, jednu vladu i jednu premijerku na državnom nivou, a sve ostalo npr. u AP Vojvodini, Sandžaku je samo ikebana, dok mi imamo 14 premijera, isto toliko skupština i raznih vlada i više od stotinu ministara.

Ali Srbija ima zato vrlo živopisnog i jedinstvenog vojnog ministra Aleksandra Vulina, koji ni vojsku služio nije. Da je ministar Vulin Indijanac vjerovatno bi ponosno nosio ime “Ministar koji lupeta”. Ako želimo biti do kraja objektivni i iskreni mi u BiH na državnom nivou, hvala Bogu i na našu sreću, još uvijek nemamo nikoga ni blizu Vulinovog kalibra, ali nismo puno daleko. Na drugoj strani, mislim da ni oni u vascjeloj Srbiji i njenom rasejanju nemaju stručnjake koji mogu nadmašiti naše aktuelne “VIRUS adute” u liku i djelu Fadila, Ljerke, Solaka…., iako ovi rade/delaju i donose odluke na nižem entitetskom nivou.

A naša fina, razuđena i decentralizirana Federacija BiH (ČAVARISTAN&NOVALIĆISTAN) je za sada samo jedan entitet, iako to u praksi više izgleda kao dva, jer ni HZ/HR Herceg-Bosna (HADEZEISTAN), niti Bosanski pašaluk (ESDAISTAN) još umrli nisu. Iako je malo veća od ovoga drugog entiteta tj. centralizirane Republike Srpske (DODIKISTAN), doduše koji neki smatraju državom kao “Veliki Baja Mile” iz malih Laktaša, a drugi još uvijek RS smatraju tzv. entitetom, “privremenim” rješenjem, pa čak i genocidnom tvorevinom. Isto tako, FBiH nije ni blizu organizovana, efikasna, niti funkcionalna kao RS, jer u njoj svako vuče na svoju stranu, bilo nacionalnu, stranačku ili kantonalnu/županijsku stranu svejedno. A zna se od davnina kako je govorio naš mudri narod: “GDJE JE PUNO BABA KILAVO JE DJETE.”

Da nije bilo Korona virusa, Wuhana i Kineza, ne bi mi možda nikada saznali ni šta su pandemija, klaster, izolator, tester, respirator… a niti bi znali kakvih sve “sposobnih” ljudi i “svjetskih eksperata” za sve i svašta imamo. Najviše tih samozvanih i samoproglašenih stručnjaka i eksperata ima u BiH i Srbiji, jer su nekako izgleda ovi drugi u svim državama bivše Juge malo “zaostali” za nama i slabo nas prate, posebno Slovenija i Hrvatska, koji slušaju samo upute WHO, EU i NATO organizacija, jer su njihovi punopravni članovi. A i ove druge države sa EX YU prostora rado bi i što šrije preko tog “evropskog plota” i granice, a neke su već u NATO-u, ali bi što prije i u EU. A BiH i Srbija bi i tamo i ovamo, danas u Brisel, a sutra u Moskvu, kako im se kad “namisti”.

Apsolutno se slažem da nikoga, bez obzira o kome se radi, ne treba blatiti i optuživati prije nego što se sazna prava istina i sudskim putem utvrdi da li je prav, ili kriv, za bilo šta za šta je optužen, bez obzira od koga, kada i iz kojih razloga. Jer NEOVISNO I SLOBODNO PRAVOSUĐE je jedan od glavnih temelja demokratskog, slobodnog, humanog, modernog, naprednog, razvijenog, bogatog i prosperitetnog društva, kao i takve države, a u kojoj će svi ljudi biti jednaki, zaštićeni i imati ista ljudska prava. Tako je to u svim modernim i demokratskim državama svijeta. Međutim kod nas u BiH, a izgleda i u Srbiji, su pojmovi “ISTINA, VALJANI MATERIJALNI I DRUGI DOKAZI, PRAVDA, JEDNAKOST, PRAVNI A NE POLITIČKI ARGUMENTI, PRAVIČNO SUDSTVO, OBJEKTIVNO TUŽILAŠTVO, NEZAVISNI PRAVOSUDNI I ISTRAŽNI ORGANI, BRZ, OBJEKTIVAN I EFIKASAN SUDSKI POSTUPAK, ISTINOLJUBIVI SVJEDOCI, ZAKONITA ISTRAGA, PRAVIČNA PRESUDA…” odavno izgubili pravi, suštinski i izvorni smisao, tako da u ove fraze, pogotovo kada ih izgovaraju skoro svi BH političari, skoro niko živ i normalan ne vjeruje, kao ni oni sami kada ih izgovaraju.

Nema sve to, bar za mene, baš nikakve veze ni sa Bošnjacima, Srbima, Hrvatima, tako niti sa Bosancima, Hercegovcima, Krajišnicima…Srebrenicom, genocidom, Ramazanom, iftarima, bilo kojom religijom, strankom, medicinom, stručnošću, avionima, tenkovima, kamionima, respiratorima, malinama…, nego samo sa zdravom pameću i logikom.

Ako zaista u ovoj našoj državi BiH, pored toliko vlada, ministarstava, zdravstvenih ustanova, medicinskih fakulteta i stručnjaka, akademika, doktora, naučnika, specijaliziranih zavoda, ustanova i kompanija za nabavku i servisiranje medicinske opreme… o ovim respiratorima, njihovim karakteristikama, upotrebi i održavanju, te gdje, kako, koliko, kada i po kojoj cijeni ih kupiti… najbolje znaju ovi “naši stručnjaci” za Korona virus, pandemiju, medicinsku opremu i respiratore Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite i zamjenik zapovjednice federalnog Kriznog štaba Jelke Miličević, i bh. TV voditelj Fikret Hodžić, istovremeno i vlasnik firme “FH Srebrena malina”, iz Srebrenice, koja se bavi uzgojem i preradom voća i povrća, onda zaista šta misliti, šta kazati, napisati.

Iako se, nažalost, mnoge najodgovornije osobe, čast rijetkim izuzetcima, u ovoj zemlji prave, uglavnom, “naivni i ludi”, neinformirani i kao fol veoma zabrinuti, te čak traže da se hitno ispita ovaj slučaj nabavke respiratora i eventualni krivci kazne i odgovaraju ako se dokaže bilo kakav kriminal, ko zaista ozbiljan u to može i povjerovati. Čak je od strane federalnog premijeta F. Novalića, dopremijerke Lj. Miličević, federalnog ministra zdravstva V. Mandića i mnogih drugih, prst optužbi uperen direktno u Fahrudina Solaka, jer svi oni tvrde da ništa nisu znali, nisu bili obavješteni, niti su bili u toku oko ove nabavke iz Kine, te da je sve odlučivao, naručivao i potpisivaoi samo F. Solak.

Pa zar dotični zaista misle da smo svi mi tako naivni, kao i da još ima neko normalan u ovoj zemlji koji može da povjeruje da je o potrošnji 10,5 miliona KM državnih para za nabavku respiratora odlučio samostalno, ne konsultirajući se baš ni sa kim od političara, pravi dugogodišnji budžetski aparatčik F. Solak, i to u dogovoru sa TV voditeljem i vlasnikom poljoprivrednog gazdinstva “Srebrena Malina” iz Srebrenice Fikretom Hodžićem.

Za mene osobno, od ovoga što se desilo nema trenutno ništa ni blizu jadnije, niti žalosnije, tužnije i gore, kako u stručnom, profesionalnom, političkom, tako isto u moralnom, patriotskom, humanom, ljudskom i svakom drugom smislu. A ako baš niko, zbog učešća u ovom sramnom poslu, još i tokom mjeseca Ramazana, ne bude smijenjen, ne podnese ostavku, ili ne završi u zatvoru teško svima nama u ovoj zemlji.

Vrlo jednostavno, NEŠTO KADA JE NEOBRANJIVO NE TREBA NI POKUŠAVATI BRANITI NITI OPRAVDAVATI!!!! Za mene su gori oni koji to rade, ili mudro šute i na taj način opravdavaju i brane ovo što se desilo, nego “SOLAK KOMANDANT” I “FIKRET MALINA.” A samo je do njih da kažu pravu istinu, npr. ko su ti ljudi “iznad njih”, odnosno ko su ti političaru koji su im to odobrili i omogućili, normalno ako su sami časni, moralni, hrabri i pošteni ljudi, da to i učine. Čisto sumnjam da će oni to i uraditi, jer su već samo ovim slučajem pokazali i dokazali o kakvim se osobama radi. Ipak, gajim nadu i želio bih da povjerujem da će im, kao “skrušenim i finim” bosanskim muslimanima i vjernicima i pravim patriotama, kako su se ranije, a i sada predstavljali, u najodabranijem muslimanskom mubarek mjesecu Ramazanu proraditi, kako savjest, tako i iman…..Uostalom, živi bili pa vidjeli i uvjerili se u to kakvi su oni ljudi.

A ako sve i nakon ovoga što se desilo ostane kao i ranije, te sve ovo prođe bez ikakvih zakonskih sankcija i posljedica za sve one koji su na bilo koji način učestvovali u ovoj nabavci respiratora iz Kine, ali i one koji su bar nešto znali, a nisu ništa učinili da to spriječe, ili nisu ni tada, a ni sada spremni da to javno kažu i u slučaju potrebe svjedoče na sudu, mogu pri zdravoj pameti na kraju spomenutu samo dvije stvari.

PRVA je da nam onda niko, pa ni Svemogući i Jedini Bog, a na koga se mnogi učesnici u ovom lancu Solak-Fikret-Malina-Respirator često pozivaju i koga prizivaju da nam pomogne u ovoj nevolji, neće ni htjeti, niti moći i željeti da nam pomogne i spasi nas od veoma izvjesne propasti ove naše države i ovakvog društva u kojem živimo!!!!

DRUGA stvar je da bih ja, ukoliko se ništa pozitivno iz ovoga ne desi, onda predložio da naši “domaći eksperti” za pandemiju, Koronu, zaštitne maske, testere, izolatore i respiratore Fadil “Maska”, Ljerka “Dopremijerka”, Solak “Komandant” i Fikret “Malina”, obavezno potpomognuti sa državnog nivoa ministrom V. Bevandom “Rizničarem” formiraju udarnu, ekspertsku grupu za javne nabavke svega i svačega. Ovoj ekspertskoj grupi svakako bi se trebao kao pravo pojačanje priključiti državni “kompenzacijski” zastupnik ispred Stranke za BiH/SBB/Naše stranke i samozvani svjetski ekspert za pravna pitanja, ratne zločine, budžet, Koronu, kulturu, sport, sve i svašta, dr. Damir Arnaut.

Onda bi oni svi zajedno mogli i trebali da pomognu našim susjednim državama, prije svega Srbiji, u nabavci kvalitetne i povoljne vrhunske vojne opreme…mlaznih aviona, brodova, podmornica, tenkova, borbenih vozila, kamiona, raketa, minobacača, haubica, mitraljeza, pušaka/strojnica svih kalibra, bojnih otrova, uniformi, čizama, šljemova, zaštitnih vojnih ABH maski, vakcina, respiratora, automobila, robota, kompjutera, mobitela… i svega onoga što pripada Know How i High-Teh modernoj svjetskoj tehnologiji.

Za uzvrat njihovi najbolji eksperti svih fela.. Vučić, Brnabićka, Dačić, Vulin, Stefanović, Ljajić, Kon, Šešelj, Palma… za naše tržište omogućiće nabavku najkvalitetnijeg i najboljeg sadnog i sjemenskog materijala voća i povrća, posebno malina i drugog jagodičastog voća, freza, traktora, zaprežnih kola, priplodnih bikova, junica, goveda kopitara, ovaca, koza, brdskih konja, magaraca, prirodnog stajskog i umjetnog đubriva, lopata, motika, plugova i svega onoga što treba jednoj zemlji koja teži ka članstvu u euro/atlantskim integracijama EU i NATO.

Na kraju, najvažnije je uvijek na našem “kulturnom i mirnom” Balkanu bilo sačuvati dobre i prijateljske međususjedske i međudržavne odnose. To znamo “odlično” iz istorije/historije/povijesti naših država, kao i “miroljubivih”, “humanih” i uvijek “demokratski” orijentiranih naroda i nacija, ali za nož i na nož!! Pa ko će ga kome, ako neće svoj svome. I to ono baš muški, pod naški, komšijski… DO BALČAKA!!!!!