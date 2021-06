Satko Bitanga : Aleksandar Vulin i njegove uvredljive i huškačke izjave …Koliko još dugo?

Aktuelni ministar unutrašnjih poslova u Vladi Republike Srbije Aleksandar Vulin je rođen 1972. godine u Novom Sadu gdje je završio Osnovnu školu. Gimnaziju je završio u Sremskim Karlovcima, a diplomirao je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Prije ulaska u politiku radio je u nekoliko firmi u oblasti marketinga, te kao kolumnista i politički komentator.

Piše : Satko Bitanga

Političku karijeru počeo je u Savezu komunista-Pokret za Jugoslaviju (SK-PJ), gde je bio i generalni sekretar. Jedan je od osnivača Jugoslovenske ljevice (JUL), gde je bio portparol, kao i zamjenik predsjednice Direkcije JUL-a Mire Marković, supruge Slobodana Miloševića. Bio je i predsjednik Jugoslovenske revolucionarne omladine, a 1998. podnio je ostavku na sve funkcije u JUL-u, nakon formiranja Vlade SPS-a, SRS-a i JUL-a.

Vulin je 2000. godine osnovao Partiju demokratske ljevice, koja je u junu 2002. godine ušla sa Demokratskom socijalističkom partijom Milorada Vučelića u kolektivno članstvo SPS-a. Sa SPS-om se razišao 2006. godine posle afere „Kofer.“

Osnovao je i Pokret socijalista 2008. i od tada se nalazi na čelu te male i beznačajne partije. U novembru 2010. Pokret socijalista je napravio koaliciju sa Srpskom naprednom strankom, Novom Srbijom i Pokretom „Snaga Srbije“.

Za direktora vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju imenovan je 2012., a nakon rekonstrukcije Vlade postao je ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju. Poslije izbora 2014. postavljen je na funkciju ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a na toj funkciji je ostao i nakon izbora 2016. U junu 2017., kada je umjesto Aleksandra Vučića na čelo Vlade došla Ana Brnabić, postao je ministar odbrane.

Pošto nije služio redovan vojni rok u vrijeme kada je to bila zakonska obaveza, u martu 2019. prijavio se na petnaestodnevnu vojnu obuku. Iz tog perioda ostala je poznata njegova izjava: “Svi mi koji nismo služili vojsku sada imamo priliku da to uradimo. Ako mogu ja da idem i dam 15 dana svog života, zašto ne bi neko drugi, tu nema opravdanja“, poručio je prije odlaska u kasarnu 5. marta.

Portal KRIK je u septembru 2017. otkrio da Vulin ne može da dokaže porijeklo 205.000 Eura kojima je kupio stan u Beogradu. On je Agenciji za borbu protiv korupcije kazao da je novac pozajmio od suprugine tetke iz Kanade. Agencija je provjerama utvrdila da ovo nije tačno, jer ovaj iznos nije uplaćen na njegov ili na račun njegove supruge, niti su carini prijavili da su novac unijeli u zemlju.

Poznat je kao političar koji često daje vrlo oštre, uvredljive i radikalne izjave o Kosovu, BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori, kao i opozicionim političarima u Srbiji. Mnogi dobri poznavaoci političkih prilika u Srbiji i regionu kažu da Vulin javno govori ono što Aleksandar Vučić misli i da je njegov najveći poltron, pa su ga u nekim državama proglasili PERSONOM NON GRATA tj. nepoželjnom osobom.

Posebno je Vulin oštar kada govori o Kosovu i kosovskim i albanskim političarima. Tako, dok je bio ministar odbrane u Vladi Srbije nije prestajao da kosovske Albance naziva „Šiptarima“, a time je ignorisao i presudu suda u Srbiji po kojoj je taj termin „politički nekorektan i uvredljiv“. Samo u mjesec dana 2020., na zvaničnoj web stranici Ministarstva odbrane objavljeno je čak šest saopštenja u kojima Vulin, kao tadašnji prvi čovjek ministarstva, Albance na Kosovu je nazivao pogrdnim imenom. U saopštenja, objavljenom 05.10.2020. Vulin se obratio kosovskoj ministrici vanjskih poslova Meljizi Haradinaj Stublla rječima: „Ako se Haradinaj Stublla stidi što je Šiptarka ne treba da se ljuti na mene“. Nakon toga Vulin je za medije istakao: “Najavu tužbe protiv mene zbog toga što Albance s Kosova i Metohije nazivam Šiptarima, tumačim kao nastavak zabrane odlaska u Jasenovac ili na prostor Kosova. Srbi koji ne ćute – moraju biti ućutkani. Shvatiću tužbu kao kompliment za dosljednost i upornu borbu za istinu”.

Zbog ovakvih i sličnih njegovih izjava Vulinu je nekoliko puta 2013., 2017. i 2018. zabranjen ulazak na Kosovo, a on je na to odgovorio: “..da Kosovo nije država, pa mu tako nešto ne mogu zabraniti…”.

U aprilu 2018. i Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske je diplomatskom notom upućenom Ambasadi Srbije u Zagrebu osudilo Vulinovu izjavu u kojoj je tvrdio da o njegovom dolasku u Hrvatsku ”…može odlučiti vrhovni zapovjednik Vojske Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, a nikako o tome ne mogu odlučivati hrvatski ministri”, te su naveli da ”Zbog gore citirane izjave ministar obrane Republike Srbije Aleksandar Vulin do daljnjega nije dobrodošao u Republiku Hrvatsku”. Kada su mu time zabranili ulazak u Hrvatsku i odlazak u Jasenovac Vulin je kazao da su to učinili “…da se on ne bi suprotstavio ustašama“, koje su tamo jučer razvile transparent „Za dom spremni“! Aleksandar Vulin je tako, nakon Vojislava Šešelja i Karla Bilta, postao treći političar kojeg je Hrvatska proglasila personom non grata u poslednjih 30 godina. Vulin je nastavljao dalje i dao je niz uvredljivih izjava o Hrvatskoj i Hrvatima, a ovo su samo neke: “Hrvatska službena politika kao ni ustaški ološ ne prestaju s napadima na Vučića i Srbiju”…“Njihova politika prema Srbiji je mješavina mržnje i kompleksa. To je i očekivano od naroda kojima je vikar ustaške vojske Alojzije Stepinac kandidat za sveca. Kakav svetac takav i narod koji ga zove blaženi”….

Nije Vulin štedio nimalo ni političare u BiH, te se svojim izjavama stalno direktno mješa u unutrašnje poslove u našoj zemlji.

Tako je Vulin 2021. kazao da “što bude više Bakira, to će biti manje Bosne”, te naveo: “Kada Srbe sljedeći put budu pitali zašto ne žele da žive u unitarnoj BiH uređenoj kao nasljedni begovat Izetbegovića, bit će dovoljno da se pročitaju Bakirovi izljevi mržnje, kada se iskompleksirani i neostvareni Alijin sin poželi poslušne raje i danka u krvi. Teorije o dobrim i lošim narodima na Balkanu su izgovarali Hitlerovi gaulajteri, pa zato nije ni čudo što Bakir Izetbegović, unuk vojnika SS Handžar divizije i ne zna ništa drugo da misli i kaže”…

Vulin je komentirajući izjavu člana Predsjedništva BiH Željka Komšića: “…da se iza sastanka člana Predsjedništva Milorada Dodika i lidera HDZ BiH i predsjednika Hrvatkog narodnog sabora BiH Dragana Čovića s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu, kriju neki drugi motivi, a ne evropska perspektiva dvije zemlje..”, rekao da: “…Ne zna kakva je EU perspektiva zemlje u kojoj se predstavnik hrvatskog naroda bira bošnjačkim glasovima i prijeti se Hrvatima da će im svi predstavnici biti izabrani prostom većinom bez njihove volje”, te dodao: “Komšić neka brine o svojoj zemlji i neka se potrudi da može otići bar do Lištice i Širokog prije nego što nastavi prozivati Srbiju i njezina predsjednika. Daleko je njemu Beograd”. Ovdje je pomješao Lišticu i Široki Brijeg, ali dešava se to Vulinu da „polupa lončiće“.

Vulin je nakon telefonskog razgovora člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića tsa Albinom Kurtijem kazao: “…da je on na taj način još jednom pokušao da “zabije nož u leđa” predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću“. Istakao je da Džaferović ne poštuje ustav sopstvene zemlje, niti Srbe koji žive u BiH. Republiku Srpsku će, naglasio je, smatrati kao posebnu državu, a ne kao dio BiH, dok god Džaferović ne počne da poštuje Ustav BiH i Srbe koji tamo žive. Istakao je da se Džaferović “usaglašava” sa Albinom Kurtijem o “nekakvoj promjeni granica” umjesto da mu kaže da je politika BiH ta “da ne priznaje lažnu državu Kosovo već da je Kosovo samo dio Srbije i ništa više”. Vulin je rekao i da Džaferović treba da bude zahvalan Vučiću na tome što poštuje teritorijalni integritet i suverenitet BiH, a ne da umjesto toga razgovara sa lažnim premijerima i miješa se u unutrašnja pitanja Srbije.

Vulin je u septembru 2020, komentarajući odluku Komšića i Džaferovića da na vanrednoj sjednici Predsjedništva BiH glasaju za prijedlog o priznanju Kosova od strane BiH kazao: “Ako su u BiH za nezavisno Kosovo, ja sam za nezavisnu Republiku Srpsku”.

Bez Vulinovih oštrih komentara nisu ostali ni političari u Crnoj Gori.

Krajem aprila 2021. Vulin je izjavio: “U danu kada je od Srbije i predsednika Vučića primio 10.000 vakcina, objavljena je čestitka Zdravka Krivokapića Aljbinu Kurtiju, povodom stupanja na dužnost”, te dodao: “Kada priča o Srebrenici, Krivokapić se poziva na međunarodno pravo, kada šalje izraze najdubljeg poštovanja Kurtiju ne pominje Rezoluciju 1244. Na zdravlje mu bile vakcine iz Srbije, a na čast čestitke Kurtiju”.

Na kraju, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je 28.05.2021. reagovao vrlo oštro i nediplomatski na odbijanje premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića da potpiše Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC). Izjavio je tim povodom: “Vjerovatno postoji nešto što je Krivokapić obećao Srbima u Crnoj Gori, a nije pogazio, vjerovatno postoji, ali za sada nije dokazano. Krivokapić bi da bira mitropolita, ali ne i da Srpskoj pravoslavnoj crkvi garantuje pravo na postojanje”, te poručio da Krivokapić sve vrijeme mandata “pokušava dokazati da je nastavljač politike Mila Đukanovića”….”I u tome je vrlo uspješan. Nada koju su izborili Srbi u Crnoj Gori sve više blijedi. Ne bih se začudio da se Srbi još jednom okupe oko svoje crkve”….

Zbog svega navedenog, te posebno ovakvih uvredljivih i nediplomatskih izjava A. Vulin nije dobrodošao niti u jednu državu bivše Jugoslavije, a da ne govorimo o SAD i svim članicama EU. Doduše, rado je viđen gost još uvijek samo u Banja Luci i Republici Srpskoj, a pitanje je koliko još dugo. On je ministar samo onoliko dugo koliko to želi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i pitanje je samo dana kada će mu Vulin postati teret i kada će ga “pustiti niz vodu” kao ministra odbrane Stefanovića i mnoge druge. Vulin to odlično zna, pa će nastaviti i dalje da daje ovakve izjave sve dok to na neki način koristi Vučiću i dok mu on sam ne kaže da “začepi usta”. Brzo će se i to desiti….živi bili pa vidjeli…