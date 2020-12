Safet Oručević : “Dogovor kuću gradi. Mostar čeka veliki dogovor i nije dobro da to budu samo dvije strane”

Bivši gradonačelnik Mostara Safet Oručević gostovao je u emisiji Novi dan gdje je govorio o jučerašnjim lokalnim izborima koji su održani u Mostaru nakon 12 godina.

Prema prvim preliminarnim rezultatima izbora za Gradsko vijeće Mostar u gradskog izbornoj jedinici najviše glasova osvojila je lista HDZ-a.

“Iznenađen sam što su se sinoć iz štabova koristili parcijalnim rezultatima i svako je birao neke rezultate koje njima odgovaraju, a jutros smo vidjeli da stvari ne stoje onako kako je sinoć prezentirano. Stvarala se konfuzija što će se danas riješiti. HDZ kao što se očekivalo vodi na ovoj listi, zato što naše stranke nisu izašle u zajedničkom bloku. U njihovom zbiru bit će blizu HDZ-a ako ne i više i očekujem da bi mogli imati 18 vijećnika i mogućnost za izbora gradonačelnika iz tog takozvanog probosanskog bloka“, komentarisao je Oručević rezultate izbora u gradu na Neretvi.

Oručevićeva izjava iz augusta mjeseca je da “ako probosanske stranke u Mostaru izađu u više kolona, izbore će dobiti HDZ”, a danas je Oručević za N1 kazao kako izbore jeste dobio HDZ.

“Oni su izašli iz više kolona, nisu prepoznali da je Mostar ipak nešto drugačije i da je trebalo ‘osvojiti’ ovaj grad, dakle promijentii HDZ i ponuditi drugu vrstu koncepcije, međutim ima još nade da će biti razumni ljudi u bh. bloku i ovoj koaliciji“, istakao je.

Govoreći o tome žele li ove političke stranke dobro Mostaru rekao je kako ga oni prepoznaju kao vruć krompir.

“Jedan veliki test i ko god bude pao na Mostaru, što se tiče razuma, širine, spremnosti za neke stvari, bit će eho na izborima 2022. Lako je uraditi posao u Sarajevu gdje vam je milijarda budžet“, rekao je.

Na pitanje da li smatra da će nakon ovih izbora stvari krenuti u drugom smjeru ili nastaviti da bude poligon dvije stranke – SDA i HDZ – odgovorio je kako misli da će jačanje bh. bloka doprinijeti da se pojavi treća strana koja mora biti korektor a ne “uvrijeđena mlada”, kako je rekao, koja neće ni s kim da radi.

“Pobjeći iz toga i reći nedam glasove nikome, onda to nije dobro za Mostar i onda su prepustili ponovo da to bude poligon SDA i HDZ“, kazao je Oručević za N1.

Ranije sinoć Oručević je rekao, kao i Denis Zvizdić, kako Mostar nije hrvatski stolni grad, a ako bi gradonačelničku poziciju preuzeo HDZ kandidat, da li će to postati, Oručević je naglasio kako to nikada ne može postati.

“To je najveći multietnički grad u Bosni i Hercegovini i odbranjen je kao takav i Mostar je uvijek imao multietničku platformu. Naša ideja je pobijedila i ne može niko svojatati ovaj grad. On će biti glavni grad i Srba koji su se konačno odlučili uključiti u politički život. Vjerujem u Mostar. Čuo sam Čovića sinoć, imao je umjerene izjave. Dogovor kuću gradi. Mostar čeka veliki dogovor i nije dobro da to budu samo dvije strane“, istakao je Oručević u Novom danu.

