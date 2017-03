Rovovska pravosudna bitka : Trump će i do Vrhovnog suda zbog nove blokade uredbe o migraciji

Američki predsjednik Donald Trump optužio je federalnog suca koji je blokirao njegovu izvršnu uredbu o migraciji samo nekoliko sati prije stupanja na snagu “za pravni postupak bez presedana”. Trump je obećao da će se za svoju uredbu boriti do Vrhovnog suda.

Okružni sudac Derrick Watson, obrazlažući svoj stav, rekao je da je utvrdio kako je revidirana uredba vrlo vjerojatno neustavna, te da će prouzročiti nepopravljive štete državi Havajima i njenim građanima.Cilj predsjednikove uredbe je privremena zabrana ulaska u Sjedinjene Države putnicima iz šest pretežno muslimanskih zemalja, kao i svim izbjeglicama. Uredba je trebala stupiti na snagu 16. marta.

“To je, prema mišljenju mnogih, pravna odluka bez presedana”, rekao je Trump i dodao da je “uredba trebala držati teroriste izvan SAD, a sada ispadamo kao slabići.”

Trump je obećao da će se za uredbu boriti sve do Vrhovnog suda, ako je to potrebno.

“Mi ćemo pobijediti, dobićemo pravnu bitku”, rekao je predsjednik svojim pristašama u Nashvillu.

“Ustav je dao predsjedniku moć da zaustavi imigracije kad on smatra da je to u nacionalnom interesu naše zemlje”, podsjetio je on.

Suspendirana uredba, potpisana 6. marta, zapravo je revidirana uredba od 27. januara koja je zabranjivala ulazak na 90 dana putnicima iz Iraka, Irana, Sirije, Sudana, Somalije, Libije i Jemena. Sada je Irak skinut s liste.

Obje uredbe imaju odrednicu o zabrani ulaska svim izbjegicama u vremenu od 120 dana.

Kao da se cilja na Islam

Sudac sa Havaja, kojeg je imenovao bivši predsjednik Barack Obama, bio je vrlo kritičan prema novoj uredbi, ocjenjujući da se ona oslanja na “upitne dokaze da je donesena zbog nacionalnih sigurnosnih razloga”.

Kazao je kako će argument države Havaji da se uredbom krše Ustav i Prvi amandman o religijskim slobodama, vjerojatno proći na sudovima.

Svaki objektivni promatrač “bi trebao zaključiti da je izvršna uredba izdana s ciljem da se u nemilost stavi određena religija”, napisao je Watson i dodao da to što je usmjerana na šest bliskoistočnih i afričkih zemalja, “isto kao da se cilja na islam”, jer su stanovnici tih zemalj au rasponu od 90,7 posto do 99,8 posto muslimani.

Sudac Watson je također istaknuo da je predsjednik svoje mjere o imigraciji formulirao religijskim jezikom, te je naveo intervju koji je Trump dao u martu 2016. gdje je rekao: “Mislim da nas islam mrzi.”

Havaji nisu jedina država koja je pokušala zaustaviti primjenu uredbe. Više od pola tuceta država također su podnijele sudske tužbe.

Međutim, Ministarstvo pavosuđa Watsonovu presudu smatra “manjkavom, kako u obrazloženju tako i u načelu” i inzistira da sud nije vodio računa o širokim predsjedničkim ovlastima po pitanjima nacionalne sigurnosti.

“Ministarstvo će i dalje braniti predsjednikovu izvršnu uredbu na sudovima”, stoji u saopćenju.

Predsjednik Zastupničkog doma Kongres republikanac Paul Ryan je rekao da je uredba potrebna kako bi se onemogućio ulazak onima koji planiraju terorističke napade. On je uvjeren da će izvršnu uredbu predsjednika poduprijeti viši sudovi.

Presuda Watsona je privremena, dok se sudu ne podnesu širi argumenti na saslušanju koje može biti održano po hitnom postupku.

(Kliker.info-RSE)