Rod Rosenstein na mukama : Ko je čovjek koji je digao najveću uzbunu u Bijeloj kući

Trese se stolica zamjeniku američkog državnog odvjetnika (što bi, po nama, bio ministar pravosuđa) – Rodu Rosensteinu. Bila bi to samo još jedan u nizu otkaza ili prisilnih ostavki koje pune stupce otkada je na vlasti Donald Trump.

No, Rosenstein je šef Robertu Muelleru, čovjeku koji otkada je Trump postao predsjednik predano vodi istragu o upletenosti Rusije u izbore, te koliko je o tome znao sam Trump i je li šurovao s Rusima.

“No dok nisu prošli otkazi bili motivirani osvetom, političkim kalkulacijama ili spašavanjem nečijeg tuđeg radnog mjesta, ovaj je puta u pitanju naš Ustav i temelji politike. Ako Trump može “prodati” da je Rosenstein dao ostavku, onda si može kupiti mjesece tijekom kojih je potpuno zaštićen od istrage, a Muellerova će istraga biti mrtvac”, piše The Atlantic.

Rosenstein, šuška se po Washingtonu (a onda i globalno), će na giljotinu jer je, piše The New York Times, mislio da može nagovoriti državnog odvjetnika Jeffa Sessionsa i tadašnjeg šefa kabineta Johna Kellyja da se aktivira 25. Amandman i time ukloni Trumpa s mjesta predsjednika. Rosenstein je, pisao je Times, isto to rekao i tadašnjem čelnom čovjeku FBI-ja Andrewu McCabeu.

Danas kaže da je to bilo u šali, ali spominjao je, navodno, i “prisluškivanje Donalda Trumpa” kako bi se lakše pokrenuo postupak. Zanimljivo je kako je sam Rosenstein zapravo pomogao presuditi šefu FBI-ja prije McCabea, Jamesu Comeyju. Upravo je Rosenstein pripremio dopis prema koji je Trumpu bio završni argument da se riješi Comeyja koji mu, kaže, nije bio odan.

Mnogi kažu da si je već s tim postupkom Rosenstein ozbiljno narušio ugled, ali mora mu se priznati kako se činilo da Muellerova istraga djeluje neometano i s podrškom ureda. Kada bi se Mueller približio Trumpu ovaj bi odmah “eksplodirao” na društvenim mrežama i počeo fantazirati o tome da će vlastoručno prekinuti istragu. Na to bi reagirali čak i neki Republikanci, te Trumpa podsjetili da to nisu “temelji na kojima je građena Republika”.

Indikativno je i tko bi, navodno, trebao zamijeniti Rosensteina. Riječ je o konzervativnom odvjetniku Noel Franciscu koji je sagradio karijeru na tome da brani pozicije administracije (posebno Trumpove) pred vrhovnim sudom.

Vjeruje u obranu autoriteta izvršne grane vlasti, govorio je protiv Muellerove istrage, a upravo će se on njome baviti s obzirom da se Jeff Sessions “povukao” iz toga jer se i sam za vrijeme Trumpove kampanje susreo s ruskim ambasadorom. S druge strane etičar Walter Shaub kaže kako Francisco ne može stati na čelo istrage i biti odgovoran za nju “osim ako Bijela kuća nije razriješila i poništila naredbu koju je Trump potpisao prošle godine”.

Ona kaže kako federalni zaposlenici dvije godine ne mogu sudjelovati u pitanjima koja uključuju njihove nekadašnje poslodavce i klijente. Prije no što se pridružio kampanji, Francisco je bio partner u odvjetničkoj tvrtki Jones Day, koja je zastupala Trumpovu kampanju u Muellerovoj istrazi – utjelovljenje sukoba interesa. Rosenstein će se sastati s Trumpom u četvrtak kako bi riješili pitanje njegove sudbine u administraciji.

Ovaj 53-godišnjak rođen u Philadelphiji doktorirao je na Harvardu gdje je uređivao “Harvard Law Review”, a ranih devedesetih šef mu je na jednoj od prvih pozicija bio upravo Robert Mueller. Republikanac je po uvjerenju, ali nikada nije ništa donirao. Ima briljantan dosje kriminalaca koje je “uklonio” s ceste, a istraživao je i tadašnjeg predsjednika Billa Clintona i Whitewater kontroverzu.

Desni su, i Trumpu skloniji mediji, uvjereni kako je “Rosenstein neprincipijelan” i nije “odan Trumpu” (iako mu to nije niti u opisu posla), dok većina medija i Washingtona ovo vidi kao smak demokracije te potpunu propast američkog sustava “checks and balances”, i time – kraj Republike kakvu poznaju. Tome treba pridodati kontroverzno imenovanje i guranje suca Kavanaugha na vrhovni sud te činjenicu da je dvostranačje nadraslo ideju “suradnje s višim ciljem na umu”. Mnogi bivši Republikanci kažu kako je to sada “stranka Donalda Trumpa”.

(Kliker.info-Express)