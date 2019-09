Robert Prosinečki ostaje selektor BiH : Odlučio sam da ne razočaram ljude u NSBiH, imam podršku i ostajem selektor

Na vanrednoj sjednici Izvršnog odbora Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH koja je danas održana u Sarajevu odlučeno je da ne bude prihvaćena ostavka Robert Prosinečkog, selektor “A” reprezentacije.

To znači da će Prosinečki nastaviti obavljati selektorski posao i pokušati u nastavku kvalifikacija odvesti bh. selekciju na Evropsko prvenstvo 2020. godine. Prosinečki je objasnio da je tokom dvodnevnih razgovora sa čelnicima bh. saveza odlučio da, ipak, ostane na klupi reprezentacije.

“Kada sam imenovan za selektora bilo je da ako ova reprezentacija s ovakvim kvalitetom i ovakvom ekipom ne ode na EP, da je za mene to sigurno veliki neuspjeh. Samim tim, poslije utakmice s Armenijom, gdje smo izgubili gotovo sve šanse, dao sam ostavku. Poslije Izvršni odbor, koji je to trebao prihvatiti, i poslije puno razgovora s predsjednikom, dali su mi podršku da bi trebao nastaviti. Razgovarali smo o svemu tome i ja sam odlučio da ne razočaram te ljude i samog sebe, s obzirom da su ostale minimalne šanse za plasman. To je odluka tako da ću i dalje biti ovdje kao selektor BiH”, kazao je Prosinečki.

Hrvatski stručnjak istakao je da je BiH u određenim utakmicama ili njihovim dijelovima pokazala da može igrati sa svakim i da ima kvalitet.

“Sigurno je da sam ja snosio u svemu tome veliku krivicu. Napravili smo greške koje u budućnosti želimo promijeniti, kako bi se išlo nabolje. Promijenio sam mišljene poslije dva dana razgovora s Izvršnim odborom i predsjednikom”, rekao je Prosinečki i nastavio: “Motivacija nekih igrača koji nisu dali sve od sebe, tu snosim ja najveću grešku. Možda neki igrači koji su igrali, a nisu trebali u datom trenutku. Uglavnom, mislim da ima još snage u BiH i ima igrača koji mogu to napraviti. Snosim svu krivicu za sada, zato sam i stao iza svoje odluke da dam otkaz, jer nismo zacrtali ono što je bilo plan. Sada već razmišljamo o sljedećim utakmicama. Vjerujem da još uvijek možemo, tako da ćemo vidjeti.”

Prosinečki je još jednom objasnio svoju odluku koju je saopštio nakon utakmice u Yerevanu.

“Poslije utakmice, koju je BiH izgubila, moja moralna stvar je bila da dam ostavku. Da ova reprezentacija ne ode na veliko takmičenje to je nemoguće. Samo zbog toga sam donio takvu odluku. Nismo izgledali tako, kao kroz Ligu naciju. S kvalitetom, borbenošću sve je nekako bilo drugačije nego kroz kvalifikacije, kroz grupu. Ne može se reći da nismo dobro igrali, sjetimo se Italije, ali nije bilo naboja kao kroz Ligu nacija”, pojasnio je bh. selektor i dodao: “Sigurno je da ćemo nastojati izabrati najbolje, da probamo napraviti rezultat i vratiti atmosferu koju smo izgubili, a koju smo u jednom periodu imali. Zahvaljujući tome smo došli do Lige nacija i sada pričamo da imamo šanse kroz baraž. Biće stvari koje ćemo promijeniti bez daljnjeg, ali o tome ćemo kasnije.“

Prosinečki je za selektora BiH imenovan u januaru 2018. godine. Od tada je bh. tim vodio u 18 utakmica u kojima je ostvario sedam pobjeda, šest remija i pet poraza. Sljedeću utakmicu kvalifikacija za EURO 2020 u grupi “J“ reprezentacija BiH igraće 12. oktobra, kada će u Zenici ugostiti Finsku.

Poslije šest odigranih kola u grupi “J“ je sljedeći poredak:

Italija 18 bodova, Finska 12, Armenija 9, BiH 7, Grčka 5, Lihtenštajn 1.

Na Evropsko prvenstvo 2020. godine plasiraće se po dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake od deset grupa.

