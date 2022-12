Reis Kavazović: Uzalud su sve političke borbe i iznurivanja ako ova država ostane prazna

Odlazak mladih, sistemska korupcija i besperspektivnost, stalno poticanje podjela i mržnje ne mogu nikoga učiniti sretnim niti ikome donijeti bolju budućnost, kazao je reisul-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović u intervjuu za FENA-u.

Smatra da “nažalost vidimo kako nosioci takvih politika koji konstantno drže državu u blokadama i produbljuju podjele, ne samo da ne slabe, nego i jačaju i još za takve politike bivaju nagrađeni od međunarodnih faktora.”

“Uočavam ono što nikada do sada nije bilo: podršku dobijaju one politike koje su sve učinile da se ovo društvo razori a država podijeli i uništi. Sada mi se čini da međunarodni faktor i među nama Bošnjacima i Bosancima traži one politike koje će takve rušilačke politike podržati i omogućiti im da postignu svoje ratne ciljeve”, istakao je Kavazović.

Otud razumije, dodao je, nezadovoljstvo i razočarenje kod velikog broja građana ove države koji se osjećaju taocima takvih politika i koji u njima vide prijetnju.

“Kada me pitate o Bošnjacima, plašim se nastojanja koja pokušavaju da ih pod svaku cijenu radikaliziraju, da ih otjeraju od Zapada kako bi ih se onda optužilo da ne pripadaju ovim prostorima i kako time “nemaju pravo” živjeti ovdje a kamoli biti političkim narodom ili imati svoju državu koju dijele s drugim narodima i u kojoj je svaki građanin ravnopravan na svakom njenom dijelu”, pojasnio je.

Sve više Bošnjaka osjeća, s pravom ili ne, naveo je, da je njihovo postojanje i to što su preživjeli genocid u Bosni za neke najveći problem i da se, ukoliko ih se ne raseli zbog sveopće permanentne krize koja se održava, čini sve da se njihova politička volja i utjecaj poništi, da se onemoguće da budu politički faktor koji o bilo čemu, ne samostalno, nego uopće – odlučuje.

Zamoljen da ocijeni aktuelni položaj povratnika Bošnjaka u Republici Srpskoj, probleme s kojima se oni suočavaju, status institucija i predstavnika IZ u RS-u, sa posebnim akcentom na povratnike u Srebrenici, te koliko Islamska zajednica u tom smislu može pomoći, reisu-l-ulema je naveo da su povratnici u bh. entitet RS najbolji dokaz spomenute frustracije koju sve veći broj Bošnjaka osjeća.

“Tamo se sistemski krše prava građana Bošnjaka, nemaju pravo na jezik, na posao, na minimum dostojanstvenog života. Entitetske institucije pripadaju samo jednom narodu. Dok se IZ optužuje za neko uplitanje u politiku, dok se Bošnjaci optužuju da su “islamizirani” nekome ne smeta da u tom entitetu skoro da nemate sekularne institucije i da skoro ne postoji ikakav odmak crkve od državnih institucija, slično je i u nekim drugim dijelovima BiH gdje su srodne politike na vlasti a koje nastupaju u ime hrvatstva i katoličanstva”, navodi.

Vjerska obilježja, dodaje, su u državnim institucijama, sekularne državne institucije imaju slave, sve to se nameće silom i Bošnjacima i njihovoj djeci. Kavazoviću je sporno da sve to godinama nikome nije problem, ni domaćim, regionalnim ili međunarodnim faktorima. Niko ne govori o legitimnom predstavljanju u RS. Čak se, kaže, i OHR svojim zadnjim odlukama pretvorio u instituciju koja ureduje samo u FBiH i samo tamo gdje su Bošnjaci većina.

“Zato smo sa svojim prijateljima u svijetu podijelili svoje strahove, ali i nezadovoljstvo posljednjim izmjenama Ustava FBiH i Izbornog zakona mimo volje većine građana ove države”, ustvrdio je.

Što se tiče odnosa prema Srebrenici i genocidu koji je izvršen, Kavazović smatra da je to za Islamsku zajednicu i Bošnjake pitanje prije svega civilizacijskog odnosa i samopoštovanja. Oni koji negiraju zločin, koji ga relativiziraju, a kamoli oni koji se iživljavaju nad žrtvama i vrijeđaju ih, podvlači reis, ne zaslužuju našu pažnju niti mogu biti sagovornici za bilo kakve procese.

“Ono na čemu treba insistirati jeste da se Srebrenice ne sjećamo samo na dan dženaze i godišnjice genocida. Političke stranke su se u tom smislu obavezale na konkretne mjere kako bi se pomoglo povratnicima, čak je potpisan i dokument, i mi smo kao Zajednica jako zainteresirani da vidimo rezultate i da se do sljedeće godišnjice genocida može napraviti analiza šta je od obećanog realizirano”, ustvrdio je Kavazović.

S obzirom na to da Islamska zajednica još uvijek nije potpisala ugovor s državom BiH i da za to nema saglasnosti u Predsjedništvu BiH, Kavazović je mišljenja da je to zapravo još jedan dokaz kako se prava Bošnjaka sistemski godinama krše dok se njih okrivljuje kako nekoga majoriziraju i kako nekome navodno uzurpiraju prava.

“Niko od međunarodnih faktora ili predstavnika nije vidio potrebu da o ovome ikada progovori, da išta problematizira, niko, nijedna ambasada, nijedna međunarodna organizacija, nijedan izvještaj to ne problematizira. Ne mogu ni zamisliti šta bi se dešavalo da su kojim slučajem političari i stranke koje dolaze iz bošnjačkog naroda blokirale potpisivanje sličnog ugovora sa jednom od dvije tradicionalne crkve a da je ugovor potpisala IZ u BiH”, ističe reisu-l-ulema.

On smatra da oni koji sve ove godine na tom pitanju diskriminiraju Islamsku zajednicu i sve njene pripadnike trebaju biti svjesni poruke koju šalju, kao i oni koji pred ovom nepravdom zatvaraju oči. Reis podvlači da i pored svega IZ u BiH ne odustaje od ideje međureligijskog dijaloga i dobrih komšijskih odnosa, ne zbog političke korektnosti, “nego zato što su to vrijednosti kojima nas uči naša vjera i naša tradicija i od kojih nećemo odustati”.

