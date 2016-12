Referendum u Italiji : Premijer Renzi podnio ostavku, Italija vodi eurozonu u novu krizu

Talijanski premijer Matteo Renzi podnosi ostavku nakon poraza na referendumu. Renzi je u govoru poslije ponoći kazao kako preuzima na sebe svu odgovornost za negativni rezultat referenduma o ustavnim reformama.

– Izgubio sam. U Italiji i kada se izgubi mnogi političari nalaze načina da kažu da su ipak pobjedili. Vjerujem u demokraciju. I pošto sam izgubio na referendumu preuzimam posljedice – kazao je Renzi i dodao:

– Iskustvo moje vlade završava. U ponedjeljak poslije podne sazvat ću vladu i nakon toga šefu države podnijeti ostavku.

Prema prvim izlaznim anketama na referendumu je protiv ustavnih promjena glasalo između 54 i 58 posto glasača, a za reforme je glasalo između 42 i 46 posto birača. Renzi je pogriješio što je personalizirao referendum kazavši da će podnijeti ostavku u slučaju neprolaska ustavnih reformi.

Glavna informacija je da se na birališta, prema podacima u 19 sati, odazvalo više od 57 posto upisanih, a glasalo se do 23 sata. Sve opozicione stranke pozvale su birače da glasuju protiv reformi, ali i bivši čelnici Renzijeve Demokratske stranke, kao što su Massimo D'Alema i Pierluigi Bersani pozvali su da se glasa protiv reformi samo zato da sruše sadašnju 63. vladu u 70 godina talijanske republike.

Upravo su ustavne reforme trebale pripomoći stvaranju čvršćih vlada. Reformama se ukidalo paritetni dvodomni sustav, gdje su i Senat i Zastupnički dom trebali izglasati identičan zakon. Sve stranke su bile za ukidanje Senata, ali su pozvale na glasanje protiv samo zato da sruše Renzija.

Ako i službeni podaci potvrde prognozu izlaznih anketa, Renzi će podnijeti ostavku ne samo na premijerski položaj, već i na čelništvo Demokratske stranke.

Čelnik Sjeverne lige, Matteo Salvini, već je na osnovu projekcija zatražio ostavku Renzija.

Ako stvarno reforme ne budu prošle ostaje stari Ustav, a to znači i oba doma, kompliciraniji sistem i, vjerojatno, stalne smjene vlada. To bi se moglo odraziti i na vanjska ulaganja u Italiju, jer ako je sistem nestabilan, nitko nema volju ulagati u ekonomiju takve države. Hoće li se moći odmah sazvati novi izbori? Vjerojatno neće, jer će trebati pripremiti novi izborni zakon.

Prema tome Italija će imati neku nestranačku vladu, 64. u sedamdeset godišnjoj povijesti republike, koja bi trebala usvojiti novi izborni zakon s kojim bi se moglo izaći na izbore u proljeće 2017. Na tim izborima mogao bi pobjediti Pokret 5 zvijezda (M5s) komičara Beppea Grilla, a tada će sve biti upitno, od ostanka Italije u euru, pa i u EU-u, do toga tko bi mogao biti premijer i kako bi djelovao.

Prema onome što je do sada učinila, a već šest mjeseci je gradonačelnicom Rima, članica M5s Virginija Raggi Italija će zapasti u živi pjesak. Raggi do sada nije uspjela ni sastaviti cijelu gradsku vladu, a kamoli donijeti neku odluku. No, Italija treba usvojiti i proračun za slijedeću godinu. Hoće li to provesti sadašnja vlada ili neka druga. Ima mnogo pitanja bez odgovora. Italija, koja nas je navikla na razne eksperimente u politici, ulazi u fazu iz koje je pitanje kako će se izvuči.

Renzi je premijerom bio tačno hiljadu dana, a predsjednik republike Sergio Mattarellaće odlučiti kada i kako raspustiti parlament i kada sazvati nove izbore. Vjerojatno će novi izbori biti sazvani u proljeće 2017. godine, ali što će se do tada događati?

(Kliker.info-Večernji list)