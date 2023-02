Radmila Karlaš : ‘Nazivali su me izdajicom, mom ocu govorili da ću nastradati, ali ja sam sve prošla! (Video)

Radmila Karlaš, banjalučka novinarka, urednica i književnica, bila je večerašnja gošća u “Centralnom dnevniku” na Face TV-u.Radila je za mnoge printane i elektronske medije, BBC, Voice of Amerika, WDR, Sarajevski svijet, Alternativ Informativ Network, Banjalučki PRELOM, radio FERN i druge. Bila je višegodišnja koordinatorica Amnesty Internationala za BiH. U svojim višestrukim javnim angažmanima u zemlji i svijetu, bila je bespoštedna kritičarka i oponentkinja akterima razdora i nacionalističkog politikanstva na teritoriji bivše Jugoslavije.

– Nije me bilo strah ni poslije rata, a nije ni sada! Nekada se u mislima vratim u poslijeratne godine! Mom ocu su govorili da ću nastradati, ali ja sam kroz to nekako prošla. Čega da me bude strah? Samo se jednom umire! Klinci sada drugačije razmišljaju. Za njih ja nisam normalna jer oni odrastaju u drugim okolnostima. Njima je normalno da smo podijeljeni. Imamo politiku koja svoju moć i vlast zasniva na retorici koja je ista već trideset godina. Oni se između sebe slažu i vole, njima je dobro… Mislim da se čak i dogovaraju, a to je bacanje prašine u oči običnim ljudima! Ne znam kako ljudi piju tu priču! Niko ne postavlja pitanje zašto smo na samom egzistencijalnom dnu – rekla je u razgovoru sa Senadom Hadžifejzovićem.

Poručila je i da prije svega “Bošnjaci, Srbi i Hrvati trebaju misliti kako da ne ostanu gladni”!

Inače, Radmila Karlaš će u Bosanskom kulturnom centru KS, u četvrtak, 9. februara, imati promociju svog novog romana „Ej drugovi jel’ vam žao?“, romana koji je već ocijenjen kao “velika posveta našoj Bosni, njenoj kulturnoj i etničkoj izmiješanosti”.

(Depo-FaceTV)