Prvi Grand Slam naslov : Fenomenalna Sabalenka osvojila Australian Open

Bjeloruska 24-godišnja teniserka Arina Sabaljenka osvojila je svoj premijerni Grand Slam naslov pobijedivši u subotnjem finalu Australian Opena u Melbourneu Kazahstanku Jelenu Ribakinu sa 4-6, 6-3, 6-4 nakon dva sata i 28 minuta borbe.

Najveću pobjedu u karijeri, u svom prvom pojedinačnom Grand Slam finalu, Sabaljenka je ostvarila iskoristivši četvrtu meč-loptu, kad je aktualna wimbledonska pobjednica promašila forhend.

Ribakina je bila bolja na početku meča, prva došla do ‘breaka‘ (2-1) i držala ga do osmog gema, kad se Sabaljenka uspjela vratiti i izjednačiti. No, već u sljedećem gemu Bjeloruskinja je ponovno izgubila servis, što je Ribakina pretvorila u osvajanje prvog seta.

No, 23-godišnja kazahstanska predstavnica do kraja meča više nije uspjela nijednom slomiti servis suparnice, što je Sabaljenka pretvorila u veliku pobjedu sa po jednim ‘breakom‘ u svakom od preostala dva seta.

Bjeloruskinja će u ponedjeljak ponovno biti druga tenisačica svijeta i time izjednačiti svoj najbolji renking u karijeri, dok će Jelena Ribakina skočiti na desetu poziciju i postati prva tenisačica koja je pod zastavom Kazahstana došla u Top 10.

AUSTRALIAN OPEN, tenisačice – finale

Arina Sabaljenka (5) – Jelena Ribakina (Kaz/22) 4-6, 6-3, 6-4

(Kliker.info-Jutarnji list)