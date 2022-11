Prva žena na čelu Slovenije : Nataša Pirc Musar pobijedila u drugom krugu predsjedničkih izbora

Prva žena na čelu Slovenije bit će Nataša Pirc Musar. Ona je prilično ubjedljivo slavila u drugom krugu predsjedničkih izbora u kojoj joj je rival bio Anže Logar.

Nataša Pirc Musar rođena je 1968. u Ljubljani gdje je diplomirala pravo. U jednom intervjuu je otkrila da je dvojila između medicine i prava te da je pobijedilo potonje jer ne može podnijeti krv. Po završetku studija početkom 90-ih zapošljava se na Radioteleviziji Slovenije gdje je vodila središnji TV Dnevnik, a potom prelazi na najveću slovensku komercijalnu televiziju POP TV, gdje pet godina uređuje i vodi glavnu informativnu emisiju 24ur.

Uz ranije položeni pravosudni ispit, Pirc Musar dodatno usavršava vlastite novinarske vještine pa se školuje na CNN-u, BBC-u, Granada TV, Sky Newsu i Reuters TV, a usporedo piše novinarske članke i javlja se za brojne radijske postaje.

Nakon što je apsolvirala sve novinarske forme, Pirc Musar odlazi 2001. u gospodarstvo i vodi odjel korporativnih komunikacija u Aktiva Group, najvećoj slovenskoj financijskoj tvrtki koja je bila poprilično aktivna u tamošnjim privatizacijama

Taj posao napušta nakon dvije godine i pridružuje slovenskom Vrhovnom sudu kao ravnateljica Centra za obrazovanje i informiranje u vrijeme kada je Slovenija usvajala zakon o pravu na dostupnost javnim informacijama. Njezin posao je bio učiniti sve transparentnim, a naglašavala je važnost da se pravo na informiranje ostvaruje prema zapadnim normama. Slovenski parlament je potom 2004., na prijedlog tadašnjeg slovenskog predsjednika Janeza Drnovšeka, imenuje povjerenicom za pristup informacijama od javnog značaja, a što je nastavila raditi i tijekom predsjedničkog mandata Danila Türka. Pritom je nadzirala rad vlade, parlamenta, sudova i svih drugih tijela javne vlasti u Sloveniji.

Za vrijeme obnašanje te dužnosti, uživala je ogromno povjerenje slovenskih građana koji su smatrali da je to povjerenstvo jedno od rijetkih koje kažnjava političare. Pirc Musar je tako sa 4170 eura kaznila stranku Pozitivna Slovenija čiji se predsjednik i aktualni ljubljanski gradonačelnik Zoran Janković fotografirao u političke svrhe sa školskom djecom bez dopuštenja roditelja. Janezu Janši ‘odrapila’ je 5000 eura kazne jer je objavio sudske dokumente iz postupka u kojem je on optužen i podatke svojih suoptuženika, a Dimitrija Rupela kao ministra vanjskih poslova s 1660 eura jer je izlistavanjem telefonskih poziva povrijedio privatnost službenika ministarstva, pokušavajući otkriti komunikaciju s Amerikancima o priznavanju Kosova. Uz to, kaznila je 150 znatiželjnih poreznih službenika s po 50 eura jer su neovlašteno gledali porezne dosjee.

Potom je postala jedna od prepoznatljivih odvjetnica u Sloveniji, a zastupala je i Melaniju Trump, suprugu američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Privatni život Pirc Musarove, očekivano, nije toliko transparentan. U braku s Alešom ima sina Maksa, a u slobodno vrijeme se bavi slastičarstvom, dok se ponekad zna enduro motociklom odvesti do Bleda. Za duže relacije na motociklu, tvrdi, nema kondicije.

