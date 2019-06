Prosinečki se ne predaje : Svi su nas otpisali, ali ništa nije izgubljeno

Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine poslije očajne igre i iznenađujućeg poraza u trećem kolu grupe ”J” kvalifikacija za EURO 2020 sinoć od Finske u Tampereu (0:2), doputovali su danas u Torino, gdje će u utorak imati ”popravni ispit” protiv favorizovane Italije.

Smjestili su se u luksuzni hotel ”Allegroitalija Golden Palace” u centru Torina, a od 18 sati imat će trening u bivšem Kampu FC Juventus, u obližnjem mjestu Vinovu.

Na licima igrača i stručnog štaba po dolasku u Italiju vidljivo je razočaranje radi neplaniranog ostanka bez važnih bodova, ali selektor Robert Prosinečki smatra ”ništa još nije gotovo”.

”U Finskoj nismo bili na nivou. Pričali smo puno o tome. Imamo dva dana za rekuperaciju sa ekipom i mislim da se možemo spremiti za Italijane. Poslije dobrih igara desio se lagani pad, te moramo opet priznati, Finska je bila puno bolja. Ne treba praviti od toga… Vrlo brzo upadamo u euforije, različite… Kada izgubimo ništa ne valja, što je možda i normalno, a kada pobijedimo, pričamo sve najbolje”, rekao je po dolasku u Torino ekskluzivno za Anadoliju Prosinečki.

Istakao je da će igrači i stručni štab dati sve od sebe da u Torinu odigraju što bolje.

”Vidim, svi su nas već nekako prekrižili, da više nemao šansi. Nije tako! Ima još puno utakmica do kraja. Nadam se da ćemo biti puno, puno bolji protiv Italije”, kazao je Prosinečki, dodavši:

”Pjanić će igrati protiv Italije (nakon što je odradio suspenziju u Finskoj, op.a). On znači jako puno za nas i našu igru. Vidjet ćemo kako će to sve izgledati. I danas imamo trening. Kratko vrijeme, samo dva dana do velike utakmice, ali sam uvjeren da će protiv Italije biti puno bolje.”

Prosinečkog, kaže, nije iznenadio sinoćnji trijumf Italije u Grčkoj (3:0).

”Gledali smo utakmicu. Jako brzo su dali golove i šokirali Grke. Šokirali ili ne, pobijedili su zasluženo.

Italija je dobra reprezentacija. Nakon što nisu otišli na Svjetsko prvenstvo u Rusiju, traže put do novog velikog takmičenja. Velika nogometa nacija”, pričao je Prosinečki, naglasivši:

”Uvijek sam optimista. Takav dan u Finskoj. Nogomet je takav i dešavaju se takvi porazi. Odigrali smo baš loše. Kažem, imamo dva dana za analizu, možda je premalo, ali vjerujem da ćemo biti dobri i da možemo napraviti dobar rezultat u Torinu.”

Drugi i posljednji trening uoči susreta sa ”azurima” reprezentativci BiH imat će sutra od 19.30 sati na “Alianz Areni” u Torinu.

Utakmica četvrtog kola grupe ”J” kvalifikacija za EURO 2020 između Italije i BiH igrat će se u utorak, 11. juna, na jednom od najmodernijih evropskih stadiona “Alianz Areni” u Torinu, kapaciteta 41.000 sjedećih mjesta, od 20.45 sati.

Poslije tri odigrana kola, Italija je lider u kvalifikacionoj grupi sa maksimalnih devet bodova. Druga je Finska sa šest, BiH i Grčka imaju po četiri, Armenija tri, dok je Lintenštajn bez bodova.