Proklamacija guvernera američke države Virginia : 11. Juli proglašen – Danom sjećanja na genocid u Srebrenici !

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike i Institut za istraživanje genocida Kanada pozdravljaju proklamaciju guvernera američke savezne države Virginia kojom se 11. juli proglašava Danom sjećanja na genocid u Srebrenici i sedmica počasti državi Bosni i Hercegovini u ovoj američkoj državi.

Smatramo ovaj čin, kojim se iskazuje poštovanje prema žrtvama najgoreg zločinu u Evropi nakon Holokausta, genocida u Srebrenci i Bosni i Hercegovini, izuzetno značajnim u procesu kulture pamćenja.

Država Virginia ovom proklamacijom jasno daje do znanja da bez istine i pravde o genocidu u Bosni i Hercegovini nema bolje bodućnosti, nema istinskog mira, pomirenja i slobode. Istina i pravda su najvažniji garanti bolje bosanskohercegovačke budućnosti. Za sada do mnogo bolje raspoznaju SAD, Kanada i neke druge zemlje. Na žalost u Bosni i Hercegovini to nije slučaj.

Zahvaljujemo se inicijatoru ove proklamacije Mirzetu Mujčiću, sekretaru Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerik, piše u saopćenju Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike i Instituta za istraživanje genocida, Kanada.

(Kliker.info)