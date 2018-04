Profesor Lavić upozorava : Za nas je štetno kada se na tlu BiH “prepucavaju” velike sile

„Vidimo da Hrvatska od doba Tuđmanovih lutanja po “povijesnim bespućima” pokušava državu Bosnu i Hecegovinu potisnuti “daleko od mora” i na taj način zatvoriti morski izlaz naše države na svjetska mora“, naveo je Lavić.

Prema njemu, država Bosna i Hercegovina još nije sredila granice s Hrvatskom pa je „neprihvatljivo je da se pravi most tamo gdje još nisu defnitivno određen granice“.

„To je pokušaj prejudiciranja tog pitanja. Čini se da će biti problema s granicama i da tek slijede novi potezi hrvatske vlasti koja na ovaj način pokušava demonstrirati silu i napraviti “prostor za igru“ bosanskohercegovačkom HDZ i Draganu Čoviću u pogledu sporne političke naracije oko “konstitutivnosti” i izbornog zakona“, dodao je.

Prepucavanje velikih sila

Nadalje, on je kazao da je ponšanje predsjednice Vijeća Federacije Federalne skupštine Ruske Federacije Valentina Matviyenko demonstrirano ovih dana u BiH „apsolutno neprihvatljivo“.

„To se ničim se ne može opravdati. Ona je zloupotrijebila gostoprimstvo u našoj državi i pokazala vrlo nizak stepen razumijevanja i poštovanja države Bosne i Hercegovine. Time je svakako izazvala pravi skandal. U neprimjerenom ponašanju i izjavama koje smo čuli prepoznajemo vrlo opasne najave blokiranja Bosne i Hercegovine na putu euroatlanskih integracija kao izuzetno značajne usmjerenosti naše države. Ona je ipak demonstrirala kukavičluk ciničke moći jer je došla na teritoriju države Bosne i Hercegovine da bi poslala poruku Zapadu i NATO-savezu.

Moramo ipak priznati da to nije neka velika diplomatska igra s njezine strane, ali je za nas štetno kada se na tlu Bosne i Hercegovine “prepucavaju” velike sile. Naravno, put Bosne i Hercegovine u euroatlanske integracije se ne može zaustaviti, jer je to logičan put jedne evropske države. No, to ne znači da neće biti pokušaja kočenja Bosne i obnavljanja napetosti na etničkoj razini ili u drugim formama društvenog postojanja ljudi“, zaključio je Lavić.

Faruk Vele (Radiosarajevo)