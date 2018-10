Profesor Kukić skeptičan : Neizvjesno je da li će doći do formiranja vlasti u BiH (Video)

“Najlogičnije bi bilo da se nakon svih optužbi o izbornoj krađi, glasovi ponovo broje. Izostanak takvog epiloga značio bi da je CIK BiH dio tala sa političkim strankama”, rekao je večeras Kukić u emisiji Puls BN TV.

“Izbori su prošli, a da li će se formirati vlast u BiH neizvjesno je, poručio je sociolog Slavo Kukić, dodajući da neizvjesnost unosi Dragan Čović, a turbulencije najavljuje Milorad Dodik.

Kukić smatra da će odnosi u Predsjedništvu BiH u obimnoj mjeri zavisiti od Milorada Dodika.

“Ko je pažljivo slušao poruke Milorada Dodika, nije mogao da bude iznanađen njegovom pobjedom na izborima”, kazao je Kukić u emisiji Puls BN TV.

“To su populističke poruke sa izrazitim srpskim predznakom koja djeluje kao opijum za narod.”

Prema njegovim riječima, teška retorika skupo je koštala Dragana Čovića.

“Poruke koje je slao lider HDZ-a su izazvale strah za budućnost koja je veoma blizu u slučaju da se u Predsjedništvu nađe dubl Čović – Dodik. Birači su ako ništa drugo, onda spriječili taj dubl u Predsjedništvu.”

“Odnosi u Predsjedništvu u dobroj mjeri će zavisiti od Milorada Dodika”, tvrdi Kukić i objašnjava da se Dodik prilagođava u skladu sa interesima.

“Ako on ocijeni praktičnim da, recimo, na svoju stranu pridobije članove Predsjedništva kada je riječ o granici kod Kostajnice, onda će se on ponašati praktično oko pitanja granice na moru kod Neuma. On je pragmatičan čovjek, čovjek bez ideologije i od njega je sve moguće očekivati.”

Čovićevu izjavu da neće biti vlasti u BiH dok se ne promijeni izborni zakon trebalo bi shvatiti ozbiljno, a u prilog tome ide i činjenica da ministri iz HDZ-a ne dolaze na sjednice Savjeta ministara BiH.

“On ne samo da će opstruisati formiranje vlasti, već opstruiše i rad institucija da bi se izašlo u susret njegovom zahtjevu o promjeni izbornog zakona BiH. Ako mu se ispuni ta težnja, nije isključeno da će tražiti i promjenu Ustava kojom bi se ozakonilo postojanje trećeg entiteta”.

Tezu da se dogodila izborna krađa, Kukić ne dovodi u pitanje.

“Na listićima za izbor člana Predsjedništva je ogroman broj nevažećih listića, a to je najjednostavnije glasanje. Naš narod nije toliko neuk i nepismen. Zaključak je da je to neko obavljao.”

Profesor Kukić je naglasio da bi bilo najlogičnije da se nakon svih optužbi o izbornoj krađi, glasovi ponovo broje. Izostanak takvog epiloga, podvukao je Kukić, značio bi da je CIK BiH dio tala sa političkim strankama.

(Kliker.info- BN TV)