Prof.dr. Mirsad Hadžikadić : Čini mi se da nas čekaju teška vremena, bojim se da će se ove promjene u SAD-u negativno odraziti i na Evropu, Balkan i BiH !

Bosanci i Hercegovci u Sjedinjenim Američkim Državama su uznemireni i plaše se Trumpove retorike i ove neizvjesnosti koja se uvukla u sve pore američkog društva što je i razlog da su neki već počeli razmišljati o alternativnim mjestima boravka ukoliko iz bilo kog razloga budu prisiljeni (svojevoljno ili drugačije) da napuste SAD.

Ovu neveselu ocjenu i upozorenje , iznio je u razgovoru za Kliker. info prof. dr. Mirsad Hadžikadić, Banjalučanin sa američkom adresom, koji je u ovom dijelu svijeta ostvario karijeru naučnika svjetskog glasa i čovjek koji je i pored toga jedan od najagažovanjih bosanskohercegovačkih intelektualaca na području Sjeverne Amerike .

Kliker : Kako komentariše i jeste li iznenađeni prvim potezima novog američkog predsjednika Trumpa koji je početkom ostvarivanja predizbornih obećanja izazvao žestoke reakcije američke ali i svjetske javnosti.

Hadžikadić : Mislim da su novinari i većina glasača SAD pogriješili kad su mislili da će se Trump preko noći promijeniti i početi ponašati kao “regularan” političar. Trump je Trump. On misli da sve zna najbolje i tako se ponaša. On vjeruje da dobro zna svoje glasače i da oni žele upravo ono što je on obećao za vrijeme kampanje. Zbog toga mislim da se moglo očekivati da će Trump uraditi upravo ono što je do sada uradio, kao i da će tako nastaviti dalje.

Također, Trump je poslovni čovjek koji se nikada nije bavio politikom. On pokušava da pretvori Bijelu kuću u korporaciju. Proći će mnogo vremena prije nego što shvati i nauči da je politika jedno a biznis drugo.Politika zahtijeva strpljenje, dogovor, kompromis i diplomatiju. To nisu karakteristike poslovnih odnosa. Njegovi potezi do sada su već izazvali pometnju u međunarodnim odnosima, postojećim koalicijama i trgovačkim i ekonomskim normama ponašanja. Međutim njegovo prilagođavanje političkim normama ponašanja i političko sazrijevanje se neće ostvariti brzo.

Mnogo teških stvari će se desiti prije nego što američko društvo krene na bolje. Međutim, to ne znači da Trump neće ostvariti i niz dobrih stvari. Njegovo insistiranje na poboljšanju stanja bivše srednje klase nije loše. Tačno je da je došlo do tektonskih poremećaja u ekonomiji SAD-a u periodu od 2007-2011 godine, i da se stvari nisu suštinski promijenile od tada. Međutim, njegov pristup rješenju tog problema kroz ekonomsku i političku izolaciju Amerike i kroz tarifne ratove nije pristup koji će donijeti dugoročni prosperitet SAD-u.

Zabrana ulaska u SAD muslimanima iz određenih država nije rješenje ničemu. Ta odluka jednostavno predstavlja potez koji zadovoljava jedino najkonzervativnije snage u Americi koje još uvijek žive u pedesetim godinama prošlog vijeka. To nisu vrijednosti Amerike danas. Ne postoji mogućnost da bilo koja država u svijetu može u budućnosti biti etnički ili kulturalno čista bez primjesa drugih nacija, rasa ili kultura, a da bude ekonomski i društveno napredna.

Budućnost svijeta je u sve većoj integraciji ideja, kultura, inormacija, resursa i ekonomija. To se ne može izbjeći. Izolacija je samo privremeno rješenje koje ne može opstati. Zato sam ja uvijek mislio da Bosna i Hercegovina ima prirodnu prilagođenost svijetu budućnosti jer je ona integralna mješavina različitih vjera, kultura i naroda. To je naša blagodat i karta za put ka kreativnosti i napretku. Mi smo dozvolili nacionalističkim političarima da to okrenu u razlog za podjele i neizbježnu propast.

Kliker : Kako se prema vašim informacijama kontroverzna uredba kojom se zabranjuje ulaz u Sjedinjene Države imigrantima iz sedam većinskih muslimanskih zemalja reflektuje na naše zajednice na području Sjeverne Amerike. Čini mi se da su naši ljudi poprilično uznemireni na što upućuje i činjuenica da ste vi jedna od rjetkh osoba osoba koja je izrazila spremnost da govori za Kliker u ovom momentu .

Hadžikadić : Ljudi su zaista uznemireni. Mnoge plaši Trumpova retorika i ove neizvjesnosti koja se uvukla u sve pore američkog društva. Neki ljudi su već počeli razmišljati o alternativnim mjestima boravka ukoliko iz bilo kog razloga budu prisiljeni (svojevoljno ili drugačije) da napuste SAD.Ja znam Amerikance koji govore našim ljudima da će ih oni kriti po kućama. Trenutno se to govori kroz šalu, ali je taj osmjeh nekako nervozan, kao da nije daleko od realne mogućnosti dešavanja.

Svakodnevni protesti u Americi daju nam snagu vjerovanja da stvari neće ići baš onako kako Trump želi. Međutim, sasvim je jasno da će Trump i njegovi savjetnici nastojati da nastave sa zacrtanim promjenama što je to duže moguće. Čini mi se da nas čekaju teška vremena. Bojim se da će se ove promjene u SAD-u negativno odraziti i na Evropu, Balkan i Bosnu i Hercegovinu.

Kliker : I na kraju šta preporučujete našim ljudima ako nova admnistracija ostvari predizbornu najavu predsjednika Trumpa da će napraviti registar muslimana u Americi.

Hadžikadić : Teško je preporučiti bilo kome šta da radi i u dobrim vremenima, a kamoli u ovim. Ja znam da se ja neću prijaviti ni u kakav registar. Takav registar ne može biti legalan niti u interesu SAD-a. Međutim, ja se nadam da do takvih stvari ipak neće doći. Ja se više bojim problema druge prirode. Mislim da je Trumpova kampanja ohrabrila mnoge ljude koji žele da budu okruženi samo ljudima kao što su oni. Strah me je da će se ekstremni elementi među njima odlučiti da djeluju i da počnu fizički ili verbalno napaditi ljude koji ne izgledaju kao oni (po bilo kojim kriterijima). Mi zaista moramo biti oprezni više nego što smo to ikada bili, i da počnemo aktivno ramišljati o načinima da zaštitimo sebe, naše porodice, naše domove i naše zajednice.

H.Šetka (Kliker.info)