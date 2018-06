Prof.dr. Jusuf Mulić : Žašto Parlamentarna skupština mora izmjeniti tekst zakletve koju polažu novoizabrani članovi Predsjedništva BiH ?

Mali je broj ljudi u Bosni i Hercegovini kojima su poznati postupak prilikom polaganja zakletve novoizabranih članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine i tekst zakletve.

Piše : Prof. dr. Jusuf Mulić

Na konstituirajućoj sjednici, nakon što predsjednik Centralne izborne komisije (CIK) novoizabranicima uruči certifikat kojim se potvrđuje njihov izbor, novoizabrani članovi pred članov Predsjedništva pred članovimas prethodnog saziva izgovore tekst zakletve, koji glasi:

Ovim se zaklinjem da ću savjesno obavljati datu mi dužnost, poštovati Ustav Bosne i Hercegovine, provoditi Opći okvirni sporazum za mir i njegove anekse u cijelosti, štititi i unapređivati ljudska prava i osnovne slobode, te brinuti o interesima i ravnopravnosti svih naroda i građana.

Ovaj tekst zakletve sročen je nakon potpisivanja Okvirnog sporazuma o miru u BiH potpisanom u Dejtonu i Parizu i od tada do danas nije se mijenjao. A, kao što je praksa u čitavom svijetu, ne polaže se pred predsjednikom Ustavnog suda ili predsjednikom najvišeg tijela vlasti, ukoliko je to tijelo predsjednika i izabralo, nego pred članovima Predsjedništva iz prethodnog saziva.

Nevjerovatno. Tekstom zakletve Dejtonski ugovor o miru i Ustav koji je po njemu skorjen, ostali su trajno rješenje političkog uređenja Bosne i Hercegovine. U tekstu se deklarativno navodi briga o ljudskim pravima, ali ne i očuvanje teritorijalne cjelovitosti Bosne i Hercegovine, kao što je to slučaj s tekstovima zakletve koju polažu predsjednici biviših republika SFRJ.

Pošto svaki novoizabrani član pojedinačno potpiše tekst zakletve, postupak njihovog svečanog uvođenja u dužnost (lat. inauguratio-), inauguracija), smatra završenim. Uobičajeno je da novoizabranici dadnu kraće izjave. Iz njihovih izjava moglo se saznati da će biti faktor stabilnosti, a nema nijednog dokaza da je tako i bilo, a bilans njegovih pozitivnih poteza ravan je nuli. Ali, ostaće u historiji Bosne zabilježeno po tome što nije štitilo teritorijalni integritet države na čijem je čelu, nego je bez ikakvog razloga područje Sutorine prepustilo Crnoj Gori i time počinilo čin veleizdaje.

Iz sredstava javnog obavještavanja i njegovih izjava, saznaje se da će Milorad Dodik biti kandidat za člana Predsjedništva BiH u novom sazivu iz reda srpskog naroda i špekulira se o njegovoj mogućoj pobjedi.Šta misli o Bosni i Hercegovini, Milorad Dodik ponavlja kao papagaj: smatra je vještačkom tvorevinom, u koju je Republika Srpska bez svoje volje ugurana: Ja nisam protiv ove BiH, jer ona nije Dejtonska, ona je nikakva… Čim mognemo otići iz BiH, mi odlazimo).

Najavama referenduma o otcjepljenju, destabilizira je i radi joj o glavi. A odriče i genocid u Srebrenici: U Srebrenici nije bilo genocida, jer je veliki broj Bošnjaka otišao iz Srebrenice prema Tuzli i drugim gradovima. Najnoviji je njegov cirkuz sa navodnim bošnjačkim jezikom, jer on bosasnki jezik, kojim i sam govori, a na njemu je napisan i Ustav RS, ne priznaje.

A na Odsjeku za slavistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beču studiraju se hrvatski, srpski i bosanski jezik. Otišao je tako daleko da uslovljava mjesto na kojemu će polagati zakletvu, jer ne želi da to bude u Bosni Hercegovini, pa kaže:

Nisu korektne neke stvari. Šta član Predsjedništva iz RS ima polagati zakletvu u BiH, ali treba polagati zakletvu u RS. Samo u Republici Srpskoj, pa tamo je biran. Član Predsjedništva ako ja budem, biće sveden na ono što jeste. Ne može ovo što su oni pravili nekog monstruma.

Ovo već liči na ono što se u Bosnu oznčava kao bulažnjenje: budući član Predsjedništva BiH zakletvu ne želi polagati u državi na čijem čelu bi trebao biti i, veću prvom periodu povjerenja njime predsjedavati.

U toj je tvorevini kojoj nudi naziv Republika, sve osim vazduha je srpsko, a nesrpske stanovnike svoje državinem drži za građane drugog reda, nešto kao što je bilo u bivšoj Rodeziji ili Južnoj Afici.

A evo šta piše u preambuli Ustava RS:

Поштујући вољу својих конститутивних народа и грађана да образују и очувају Републику Српску и да уставно уређење Републике утемеље на поштовању људског достојанства, слободе и једнакости, националној равноправности, демократским институцијама, владавини права, социјалној правди, плуралистичком друштву, гарантовању и заштити људских слобода и права као и права мањинских група у складу са међународним стандардима, забрани дискриминације и уважавању правила тржишне економије; у жељи да обезбиједи мир, толеранцију и опште благостање; у намјери да допринесе развоју пријатељских односа међу народима и државама; mизражавајући опредјељеност Републике Српске за потпуно поштовање и досљедно примјењивање Општег оквирног споразума о миру за Босну и Херцеговину, којим се недвосмислено прихвата, потврђује и гарантује уставно-правни положај Републике Српске…

Da čovjek ne povjeruje.

Pa ko ne bi poželio živjeti u ovoj El Doradu državini.

Pošto se unaprijed zna da će Milorad Dodik i položaj člana Predsjedništva koristitit iskjučivo za destabilizaciju Bosne i Hercegovine, nastaviti raditi na njenom rasturanju i od Predsjedništva pokušati napraviti još veći cirkus, ne može se dozvoliti ni njemu, a ni ostaloj dvojici članova Predsjedništva sljedećeg saziva, da polaže zakletvu sa njenim sadašnjim sadržajem, kao da ju je napisao sam Dodik.

Zato je potrebno da Parlamentarna skupština BiH uradi novi tekst, u kojemu će briga članova Predsjedništva o očuvanju teritoriajlne cjelovitosti Bosne i Hercegovine biti na prvom mjestu, a na drugom o poštivanju jednakopravnosti svih njenih građana i njihove kulturne baštine.

Zakletva se mora polagati pred predsjednikom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Kao dobar uzor bila bi zakletva koju polažu predsjednici Republike Srbije, koja glasi:

Zaklinjem se da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije (uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo) kao i ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, poštovanju i odbrani Ustava i zakona, očuvanju mira i blagostanja svih građana Republike Srbije i da ću savesno i odgovorno ispunjavati sve svoje dužnosti.

Ako se to ne uradi, Milorad Dodik bi, u slučaju izborne pobjede, i dalje imati otvoren put da i dalje radi na projektu na kojem je do sada radio- a to je uništavanje Bosne i Hercegovine.

(Autor je bivši rektor Univerziteta u Sarajevu)