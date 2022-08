Premijera serije “House of the Dragon” srušila HBO Max

Prednastavak serije “Game of Thrones”, “House of the Dragon”, srušio je HBO Max. Milioni pretplatnika pohrlili su u nedjelju na premijeru serije, ali mnogi nisu mogli da je pogledaju zbog tehničkih problema koji su utjecali na najmanje 3.500 korisnika.

Kako prenosi The Hollywood Reporter, čini se da određeni Amazon uređaji nisu mogli pratiti priliv gledalaca. U međuvremenu, korisnici HBO Max-a su se obratili Twitteru da iskažu svoje frustracije.

“‘House of the Dragon’ uspješno gledaju milioni pretplatnika HBO Maxa večeras. Svjesni smo da mali dio korisnika pokušava da se poveže preko Fire TV uređaja koji imaju probleme i koji su u procesu rješavanja za te pogođene korisnike”, navodi HBO u saopćenju.

Trenutno se čini da su ta pitanja uglavnom riješena. “Game of Thrones” fanovi su sinoć ostali na cjedilu i frustrirani, kada je premijerna epizoda zvanično objavljena, a oni je jednostavno nisu mogli gledati.

Podrška HBO Max-a je savjetovala korisnike sljedeće:

“Da biste riješili probleme sa kojima se susrećete, idite na bilo koju drugu seriju/film na HBO Max-u, isključite titlove, a zatim ponovo pokušajte da streamujete ‘House of the Dragon'”.

Ovo je navodno uspjelo nekim korisnicima, dok drugi nisu bili te sreće. Naravno, to također nije pomoglo onima kojima je potreban titl da uopće pogledaju epizodu.

Ovo nije prvi put da je “Game of Thrones” izazvala padove Amazon Firea jer su slični problemi prijavljeni tokom posljednjih epizoda originalne emisije.

“House of the Dragon” je dugoočekivani “Game of Thrones” prednastavak, koji su jedva dočekali svi fanovi, piše IGN Adria.

(Kliker.info-IGN Adria)