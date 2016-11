Premijer Novalić u Pressingu : Nije zdravo jesti zlatnim kašikama

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić bio je gost večerašnjeg Pressinga. On je komentirao aktuelnu ekonomsku situaciju u entitetu na čijem je čelu, pomacima koje je njegova Vlada napravila i onome što građane očekuje u budućnostima.

On je kazao da je bih prema nekim parametrima nezaposlenosti, ispred nekih članica Evropske unije poput Španije i Portugala.

”Federacija je, kad su u pitanju zakoni, jedna velika i zapuštena močvara. Brojni podaci jednostavno nisu tačni. Stvoren je privid zablude. Moj zadatak je da stvorimo situaciju da se svi ti brojevi objavljuju. Statistički podaci govore da svi koji se vode kao nezaposleni, ne traže posao. Kad ćemo tačno znati kolika je nezaposlenost. Mi smo po tom parametru ispred Španije i Portugala koji su u Evropskoj uniji”, ispričao je gost Pressinga i dodao:

”Nekome odgovara da to tako predstavlja. Govore da smo najsiromašnija zemlja u Evropi, a gledajte čime se mjeri siromaštvo. Potrošnjom struje recimo. Kome odgovaraju netačni podaci? Odgovaraju depresivnim ljudima i grupama. Na birou imate 120.000 ljudi koji ne traže posao”, dodao je on.

”Mnogo je važnije šta jedeš nego čime jedeš”, kazao je Novalić uz šaljivu konstataciju da nije zdravo jesti zlatnim kašikama.

O broju nezaposlenih i brojkama koje variraju…

”Mi smo zaposlili 26.902 ljudi. Imamo jednu činjenicu: svi oni zaposleni su u realnom sektoru. Prvi put od rata imamo pad zaposlenih u javnom sektoru”.

”Događa se da dođe veliki investitor. Dolaze strane investicije, ali mi bismo željeli da to skrenemo u industrijsku proizvodnju. U soft biznisu mi se ne možemo nositi s globalnim kompanijama. Privatizacija Fabrike duhana Sarajevo je privlačenje jednog svjetskog megaigrača’

Ko su milioneri u Bosni i Hercegovini?

”Vjerovatno je to podatak koji nije dostupan javnosti. Nama je bitan podatak da novac ne ide u privredu, ali kroz novi Zakon o porezima oporezivat ćemo kamate”, naglasio je on.

Novalić je pričao i o zloupotrebi stranaca u bh. društvu. Prema njegovom mišljenju, oni ovdje nemaju nikakav interes osim reda i mira.

”Stranci su jako u našem društvu zloupotrebljeni. Mali smo tržište i njima nije stalo do naših potrošača, njima je stalo do reda i mira. Oni nemaju nikakav interes, mi smo kao neko predgrađe nekog velikog grada na Zapadu. Ako idemo u integracije s njima, onda mi moramo prihvatiti njihova pravila. Ko smo mi da se oni prilagađavaju nama”,rekao je Novalić u Pressingu.

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić kazao je u Pressingu da neće doći do zajedničke sjednice Vlada FBiH i RS u Srebrenici.

Novalić je naglasio da eventualne sjednice između entitetskih vlada mogu samo da budu održane u Brčko Distriktu, Banjaluci ili Sarajevu.

“Mi od početka nudimo zajedničke sastanke Vladi RS-a kao što predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić nudi zajedničke sjednice Vladi Srbije. Naše entitetske vlade mogu razgovarati o dvije oblasti koje bi se trebale harmonizirati, jedna je pravni prostor, a druga tržište. Srebrenica za nas ima sasvim drugu simboliku, a ako bi održali sjednicu u Srebrenici morali bi i u ostalih stotinjak gradova i opština”,objasnio je premijer FBiH.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH i lider SDA Bakir Izetbegović je optimistično najavio sljedeću godinu kazavši da će se “u 2017. masovno raditi” i da će FBiH biti “oaza rada”. Međutim, gradnja autoputa stopirana je već mjesecima.

“Postoji jedna uslov za gradnju autoputa i to je druga akciza. Autoput ne grade stranka i vlada nego gradi novac. U našem okruženju benzin je skuplji za 40 feninga i zbog toga svi grade autoputeve. Sramota je da je izgrađeno samo 120 km autoputa, a rješenje da se to promijeni je povećanje akciza”, tvrdi gost Pressinga.

Posljednjih sedmica u medijima se često pojavljuju informacije kako državne institucije nabavljaju nove, skupe automobile iako je država u velikim dugovima. Novalić kaže da njegova vlada u prosjeku vozi automobile starosti 9,5 godina i da u posljednje dvije godine nije kupljen niti jedno novo vozilo.

Na pitanje voditelja u kojem automobilu se on vozi, Novalićje odgovorio da je njegovo prevozno sredstvo staro 10 godina.

Premijer FBiH je govoreći o novom Zakonu o radu kazao da on još nije na redu jer će prvo od Nove godine stupiti Zakon o PIO-u, a da bi se tek u sljedećem periodu, možda već u martu, mogao očekivati novi Zakon o radu.

“Čitava nacija bila je protiv Zakona o radu, ali broj zaposlenih je porastao”, smatra federalni premijer.

Također, Novalić se nije složio sa tvrdnjama predsjednika RS-a Milorada Dodika koji je kazao da je ovaj entitet bolji dio BiH.

“FBiH je svakako bolji dio. Imamo manju zaduženost, imamo veće prosječne plate i penzije”, objasnio je.

Novalić se dotakao i problema registracije firme u FBiH.

“Od sredine naredne godine krenut će sve nabolje. Registracija firmi će se obavljati po kraćem postupku”.

Na kraju gostovanja u Pressingu premijer Federacije BiH se osvrnuo na glasine da bi mogao biti smijenjen.

“Ne bojim se da ću biti smijenjen”, poručio je Novalić.

Federalni premijer Fadil Novalić je tokom gostovanja u Pressingu odgovarao na pitanja građana, a, između ostalog, dotakao se i “škakljivih” tema poput zapošljavanja njegov kćerke.

Ko je finansirao, koliko je koštala, koja je agencija implementirala i kakvi su efekti kampanje “Skinimo okove”?

To nije finansirala Vlada FBiH, nego je finansirala jedna od članica EU koja je podržala agendu. Konkretnije, bila je to Engleska. Ne znam koliko je koštalo i ko je implementirao kampanju. Zašto bih se bavio marginalnim stvarima? Ali, znam da bi Vlada FBiH to bolje uradila.