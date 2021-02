Prekinuta sjednica Gradskog vijeća: Kordić i Guzin u drugom krugu za gradonačelnika Mostara

Mostar na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća nije dobio novog gradonačelnika, iako je ova tačka ujedno bila posljednja na dnevnom redu sjednice.

Ukupno 35 vijećnika, uključujući i Bošku Ćavar, koja je glasala putem videolinka, biralo je između Irme Baralije (prijedlog BH bloka i PMP-a), Zlatka Guzina (prijedlog Koalicije za Mostar) i Marija Kordića (prijedlog HDZ-a BiH), ali je sjednica na kraju prekinuta zbog nedostatka kvoruma, nakon što su sjednicu napustili vijećnici Koalicije za Mostar, dodaje Anadolija.

Mario Kordić (HDZ BiH) u prvom krugu dobio je 14 glasova, i to od vijećnika HDZ-a BiH i Koalicije “Ostajte ovdje”, Zlatko Guzin osvojio je 11 glasova (sve vijećnici Koalicije za Mostar), dok je Irmu Baraliju podržalo pet vijećnika BH bloka.

Vijećnici PMP-a i HRS-a bili su suzdržani (ukupno pet vijećnika).

Baralija otpala u prvom krugu

Nijedan od kandidata nije dobio potrebna 23 glasa, nakon čega se trebalo pristupiti drugom krugu u koji su prošli Kordić i Guzin, s obzirom na to da je Baralija s najmanjim brojem osvojenih glasova otpala u prvom krugu.

Vijećnik Koalicije za Mostar Adil Šuta zatražio je potom prekid sjednice, s ciljem da se do drugog kruga, odnosno nastavka sjednice, “dogovori bolja većina” za prvog čovjeka grada, te da se on izabere “hladnih glava”. Suprostavili su se Slaven Bevanda (HRS) i Miroslav Grubišić (HDZ BiH), a nakon glasanja, s obzirom na to da je 14 vijećnika bilo “za”, 11 suzdržanih i 10 “protiv”, odlučeno je da se sjednica ipak nastavi (potrebna je bila dvotrećinska većina od 23 glasa).

Nakon toga, vijećnici Koalicije za Mostar napustili su sjednicu te je zatražena petominutna pauza.

Potom je za govornicu izašao Arman Zalihić (BH blok) kazavši da ne postoji kvorum, te da se sjednica mora prekinuti.

Naveo je i da je sve igrokaz, uz prijedlog da se sjednica nastavi 10. februara u 13 sati, što je većinom glasova prihvaćeno.

U pauzi se novinarima obratila Irma Barallija koja smatra da je sve izrežirano.

Ivan Zelenika predsjedavajući Vijeća

„Mislim da je sve izrežirano, i da je ovo dogovor HDZ-a i SDA koji je već postojao od ranije i da je cijeli dan bio cirkus i predstava. Ali, na to smo i navikli, to je bilo i očekivano. To su stari uigrani koalicijski partneri“, kazala je Barlalija.

Za izbor gradonačelnika potrebna je dvotrećinska većina u Gradskom vijeću, odnosno 24 od 35 vijećnika.

Ranije, Ivan Zelenika izabran je za novog je predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mostara. Na konstituirajućoj sjednici Vijeća, prvoj nakon više od devet godina pauze, konstituisani su klubovi naroda i izabrano rukovodostvo koje čine predsjedavajući Ivan Zelenika, te dopredsjedavajući Salem Marić i Velibor Milivojević.

Prije toga je konstituirano Gradsko vijeće Grada Mostara sa 35 vijećnika koji su izabrani na decembarskim izborima.

Na izborima za Gradsko vijeće, održanim u decembru 2020. godine, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) Bosne i Hercegovine osvojila je 13 mandata; Koalicija za Mostar – Stranka demokratske akcije (SDA), Savez za bolju budućnost (SBB) Bosne i Hercegovine, Demokratska fronta (DF), Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Bosanskohercegovačka patriotska stranka (BPS) – 11 mandata; BH blok – Socijaldemokratska partija (SDP) Bosne i Hercegovine, Naša stranka (NS) – šest mandata; Hrvatska republikanska stranka (HRS) – tri mandata; Prva mostarska partija (PMP) i lista “Ostajte ovdje – Zajedno za naš Mostar” – po jedan mandat.

Gradsko vijeće posljednju sjednicu održalo je 2012. godine, nakon čega je Mostar, odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nejednakosti glasa svih birača, upao u “crnu rupu” bez lokalnih izbora, što je trajalo sve donedavno.

