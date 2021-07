Predstavljena knjiga Ruždije Adžovića “Tunjo – Razgovori s Muhamedom Filipovićem”

Nova knjiga Ruždije Adžovića “Tunjo – Razgovori s Muhamedom Filipovićem” objavljena u izdanju “Buybooka” predstavljena je danas u okviru Međunarodnog festivala književnosti “Bookstan”.

O knjizi je govorio novinar, publicista i reditelj Jasmin Duraković.

Duraković je kazao da je Adžović kroz razgovore s akademikom, profesorom Muhamedom Filipovićem napisao knjigu u koju je sažeo jednu ličnu ispovijest.

“Lična je to ispovijest o kompletnoj jednoj epohi iz pozicije akademskog profesora, učesnika u javnom, političkom, akademskom, kulturnom životu. Knjiga je jedno zaista bitno svjedočanstvo koje će vjerovatno izazvati određene polemike, s obzirom na to da je to bilo svojstveno Muhamedu Filipoviću”, kazao je Duraković.

Autor knjige Ruždija Adžović istakao je da je knjiga nastala iz jednog namjenskog intervjua koji je rađen oko četiri mjeseca, od aprila do početka augusta 2017. godine. Podvukao je da se u tom periodu svakodnevno susretao s profesorom Filipovićem i tako je nastajala knjiga.

“Nisam knjigu radio u formi klasičnog intervjua pitanja-odgovori, našao sam jednu formu koju sam primijenio i ranije u knjizi “Kilibarda – Sarajevski dani” – ustvrdio je Adžović, pojasnivši da je radio logične cjeline na zadatu temu.

Ruždija Adžović je podvukao da je “Tunjo – Razgovori s Muhamedom Filipovićem” knjiga koja je svojevrsna ispovijest profesora Filipovića .

“To su svjedočenja o brojnim ljudima i događajima koji su bili presudni za sudbinu Jugoslavije, a kasnije i Bosne i Hercegovine. Profesor Filipović svjedoči o previranjima u BiH prije agresije, mirovnim pregovorima te njihovim učesnicima – podvukao je Adžović, dodavši da se Filipović također osvrnuo i na napade na njega u svim režimima i vremenima.

Međunarodni festival književnosti “Bookstan” zvanično jee biti otvorena večeras predstavljanjem knjige “Me'med, crvena bandana i pahuljica” Semezdina Mehmedinovića.

(Kliker.info-Fena)