Predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković : SDA ide u opoziciju, godit će im reforma

“Sporazum Osmorke sa HDZ-om je opšte naravi. Ima tri poglavlja o kojima smo govorili više puta – put prema euroatlanskim integracijama, socio-ekonomske reforme i ono što danas ima možda najveću težinu, a to je reforma pravosuđa”, istakao je u Dnevniku D predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković.

“Detaljan plan i program za dalji rad biće usaglašen prije imenovanja Vlade Federacije i na tome užurbano radimo. Bilo je dodatnih usaglašavanja. Nikšić i ja bili smo u Mostaru na još jednom sastanku. U utorak je zakazan termin za potpisivanje i ono što potpišemo biće dostupno javnosti.”

Kaže da su stavovi Dragana Čovića, HDZ-a, NiP-a, Naše stranke, SDP-a, NES-a, SBiH-a o izmjenama Izbornog zakona nešto što skoro niko nema usaglašeno.

“Ići ćemo ka onim rješenjima koja imaju najveći stepen saglasnosti. Siguran sam da Čović nije spreman da nam isporuči građansku državu jedan čovjek-jedan glas, ali ni mi naravno nismo spremni na neke ustupke koji bi značili dalje produbljivanje etničkih podjela u BiH. Termin legitimno predstavljanje sam po sebi zbunjuje našu javnost. Način na koji ga doživljava Čović ili ja recimo nije isti. Legitiman je predstavnik kojeg ljudi izaberu na zakonitim izborima i nismo išli u te vrste detalja koji mogu unijeti pometnju.”

Pojašnjava da imaju jedno zajedničko rješenje, a to je indirektan izbor u Parlamentu BiH.

“Govorimo o simetričnom rješenju na koje bi trebala pristati i strana iz Republike Srpske. To rješenje zasad, barem između ovih partnera, nema nikakvih nedoumica da se u samom Parlamentu, ali i samom Ustavu ukinu famozni etnički prefiksi po kojima bi svi ljudi u BiH mogli biti kandidati za Predsjendištvo BiH i nemamo ništa protiv da se tad u parlamentima potvrdi ta vrsta imenovanja. Interesantni su prijedlozi Naše stranke o reduciranju nadležnosti Predsjedništva, povećanju nadležnosti Vijeća ministara. Mislim da postoji prvi put dobra volja da se zaista govori bez laganja, bez potpisivanja lažnih sporazuma koji neće biti implementirani.”

Konaković navodi da da je po njegovoj mjeri građanska država država u kojoj su etničke vrijednosti zaštićene.

“Ja sam ponosni Bošnjak i želim da živim u državi u kojoj to ne mora biti jedini preduslov da biste ostvarili pravo na neku poziciju. S druge strane, vrlo su nam jasni i precizno su izrečeni stavovi i Čovića i Dodika i Borenovića i Šarovića i Vukanovića i to je ono oko čega se mi ne slažemo. Ja bih volio da živim u zemlji koja ima jednog predsjednika, državnu i lokalnu vlast, koja nema ni kantone ni entitete. U dejtonskom uređenju BiH to definitivno nije moguće ukoliko se svi oko toga ne dogovorimo. Zato, čini mi se, da ćemo mi ići drugim putem. Da ćemo ići u rješavanje primarnih prioriteta i problema oko kojih se možemo dogovarati, te na taj način stvoriti preduslove da se u skorom vremenu bavimo i težim temama.”

Nikakvih ustupaka na štetu BiH neće nikada biti

Smatra da su zanemarene stvarne potrebe građana i da se stalno ide u konfliktno pregovaranje o temama oko kojih se ne može dogovoriti.

“Ne pristajemo na odvajanje RS-a, ne pristajemo na treći entitet. Čović i Dodik ne pristaju na građansku državu. I možemo mi kao što su naši prethodnici izgubili dodatnih 10 godina, ostavriti sebi neke visoke prihode, možda populizmom obezbijediti glasove, ali to ljudima ništa dobro neće donijeti. Za nas su primarne teme 14 prioriteta koje smo dobili kako bismo išli ka kandidatskom statusu, reforme u zdravstvu, obrazovanju. Ono što ste mogli vidjeti u Sarajevu da funkcioniše. Ovdje ni Naša stranka, SDP i NiP nisu imali slične poglede na mnogo tema. Kad smo stavili one primarne profunkcionisao je sistem i danas lakše govorimo i o stvarima oko kojih se ne slažemo.”

Predsjednik NiP-a naglašava da će sa partnerima razgovarati partnerski.

“Nikakvih ustupaka na štetu države BiH, na štetu naših stvarnih vrijednosti naravno da nema. Ni sa naše ni sa Čovićeve strane. Nema tih famoznih spinova kako isporučujemo nešto što niko nije. To se nikada neće desiti niti mislim da je Čović spreman napraviti iskorake u ovom dijelu uređenja BiH po našoj mjeri. Nikakvih ustupaka na štetu BiH neće nikada biti.”

Pojašnjava da su u sporazumu građani stavljeni u punopravan položaj od samog starta.

“I u Neumu smo imali spremnost HDZ-a da govorimo o brisanju etničkog prefiksa, da govorimo o ukidanju etničkog prefiksa na nivou države. Imali ste spremnost Dodika koji je u više navrata, čak i opozicije iz RS-a koji su ponavljali da jesu za termin u Ustavu koji kaže jedan član Predsjedništva iz RS-a, bez da piše koji je. Dakle to su iskoraci ka građanskom. Naši su lideri koji se tako zovu, a to nisu, zapravo bili kukavice da tu napravimo neke kompromise i o tome danas govorimo kao o završenoj stvari. I dobili smo nametnute Schmidtove amandmane koji su mnogo gori od onoga u Neumu. Tim putem planiramo ići i dalje.”

O tvrdnjama Bakira Izetbegovića da je sporazum pisao HDZ BiH, kaže: “Velikim dijelom jeste, nešto smo mi. Vidio sam da se bunio na hrvatski jezik, koji je jedan od službenih jezika u BiH, ali je zaboravio da je takav isti potpisao u Mostaru. Izetbegović često zaboravi šta je radio i šta je govorio, čini mi se usporen i teško shvatamo to što on govori.”

SDA i dalje svima i nudi i prijeti

Kada je riječ o reformi cjelokupnog Javnog RTV sistema BiH i FBiH pojašnjava da nije nikakav treći kanal.

“Nas zanima uređenje cjelokupnog sistema. Svjesni smo niza problema koji vama otežavaju normalan rad. Sa druge strane HDZ će vjerovatno doći sa nekim svojim zahtjevima. Biće usvojeno samo ono oko čega se slažemo. Konkretnih zahtjeva o uspostavi trećeg kanala od strane HZD-a nije bilo. Usvajat će se samo zahtjevi oko kojih imamo koncenzus.”

Na pitanje može li doći do pucanja koalicije, odgovara: “Ako naš fokus bude na razlike, kao što je dosad bio slučaj, da bi se skupio neki jeftin politički poen, ubirale velike plate političara, naravno da će doći do pucanja. Ako se pojavi, a čini mi se da toga ima, dobra volja da se zaista bavimo prioritetima mnogo će lakše biti funkcionisati i po teškim temama. Upravo to mi se čini kao suštinska razlika – početak nije konfliktan nego je poprilično kompromisan. Ako dođe do ultimatuma, uslova sa jedne, druge, treće strane, ta koalicija neće funkcionisati. Jako mi se sviđa početak Denisa Bećirovića, Ćamila Durakovića. Za te vrste politike treba hrabrost. Mi smo hrabri, ko nas bude napadao branit ćemo se.”

Ističe da je NiP prve dvije godine previše govorio i SDA-u.

“Bilo je tu i emocija. Onda smo zadnje dvije godine samo razbijali spinove i laži jer su se oni nama bavili. Krenula je salva neviđenog političkog pritiska. Nijedna politička partija nije pretrpjela napade kakav mi trpimo od SDa, a ne damo na sebe. A ne štedimo ni mi njih. Previše je toga u javnom prostoru.”

Kaže da je interesantno da SDA i dalje svima i nudi i prijeti.

“Mislim da su svi izdržali testove. Bilo bi dobro da SDA shvati da bi joj odlazak u opoziciju koristio da se regeneriše, vrati i priključi. Garantujem da je barem četvrtina izbornog rezultata SDA ukradena. Danas smo u slučaju Memić mogli vidjeti kakvo je bh. pravosuđe.”

Kada je riječ o četvrtom delegatu u Domu naroda Konaković naglašava da četiri u Domu naroda bilo kojeg kluba nije dobro.

“Svi zakoni su padali na Domu naroda, tamo gdje su Dodik i Čović kontrolisali stvar. Najbolji scenarij je da opozicija u RS-u podrži Vojina Mijatovića koji radi u korist države BiH.”

Tvrdi da Osmorka ima većinu u Domu naroda Federalnog parlamenta.

“Ima prostu, laganu, komotnu većinu koju SDA ne može ostvariti nikako. U Goraždu smo dobili taj deseti mandat. Ta priča za nas je potpuno pri kraju.”

Kaže da se nadaju da će uspjeti uspostaviti vlast po vertikali.

“Bilo bi neprirodno da imamo dvije različite koalicije, na nivou države i nivou FBiH. Nadamo se, ali idemo korak po korak. Važno nam je da uspostavimo programsku koaliciju na nivou Federacije.”

Sa Draganom Čovićem me ideološki ne spaja skoro ništa

Navodi da nije razgovarao sa Miloradom Dodikom, ali da hoće.

“Razbit ćemo stereotipe o tome kako nam nije stalo do dijela BiH koji se zove Republika Srpska. Jednako mi je važan svaki pedalj, svaka marka u ovom pdv sistemu mi je jednako važna i svaki projekat u RS-u mi je jako važan za razvoj ekonomije. Nećemo naravno nikada pristati na prenos nadležnosti. Pitanje državne imovine je naša crvena linija. Imamo najave da će visoki predstavnik do kraja urediti ovu oblast. Državna imoavina je vlasništvo države BiH.”

Konaković ističe da ga ideološki sa Draganom Čovićem ne spaja skoro ništa.

“Mislim da bismo mi u tim temama ideologija brzo se posvađali i razišli. Suštinski spaja nas činjenica da svi dijelovi BiH tako brzo ostaju bez ljudi da mi ubrzo imamo završenu tu priču demografskog sloma u BiH, prazne penzione fondove. Ovdje se neće imati oko lčega ni ratovati niti će imati ko ratovati.”

Smatra da se srpski narod ne može tjerati na katarzu kad je riječ o genocidu u Srebrenici ako oni sami to ne urade.

“Mislim da ova nova energija može doprinijeti da se ova država gradi, a ne razgrađuje.”

“Apsolutno smo protiv diskriminacije, protiv dvije škole pod jednim krovom. Radit ćemo sve što je do nas da se ta stvar ukine jer pogledajte samo recimo rezultate PISA testova u BiH, pogledajte pismenost naše djece i koliko u tome zaostajemo”, zaključio je Konaković.

