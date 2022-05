Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija: Nastaviti pripreme za izbore, bit će novca za CIK

“Žao mi je što smo došli u ovu situaciju u vezi sa finansiranjem izbora. Nepotrebno insistiranje da se obezbijedi novac do tačno određenog datuma dovodi nas u ovu situaciju u kojoj se danas nalazimo”, rekao je Tegeltija.

On je dodao da je bilo i očekivano da se ne obezbijedi podrška za današnju sjednicu Vijeća ministara BiH, kao i da smatra da je način finansiranja izbora kroz odluku koju je pripremio CIK nije adekvatan.

Tegeltija je istakao da je nastavljanje mnogih da optuže Vijeće ministara, njega lično i Republiku Srpsku da blokiraju finansiranje izbora rezultirao time da je danas odlučio da se to predloži za sjednicu Vijeća ministara BiH i pokazalo se da ta odluka nije mogla da dobije potrebnu podršku.

“Pozivam sve one koji su za to zaduženi da nastave pripreme za provođenje izbora u oktobru 2022. godine, a novac do trenutka kada bude neopohodan CIK-u Komisija će imati na raspolaganju”, rekao je Tegeltija.

Vijeće ministara BiH nije na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici postigao konsenzus da se sredstva iz akumuliranog viška prihoda iz prethodnih godina odobre za finansiranje opštih izbora, kako je to tražila Centralna izborna komisija (CIK) BiH.

U skladu sa Izbornim zakonom državne institucije moraju osigurati sredstva u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Centralne izborne komisije BiH o raspisivanju izbora. To ipak neće biti slučaj i slijedi neizvjestan period.

(Kliker.info-agencije)