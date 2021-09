Predsjedavajući Predsjedništva BiH nakon iznenadnog sastanka sa visokim predstavnikom : Imate pravo da nametnete Izborni zakon ali onda snosite odgovornost za posljedice

Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, komentirao je današnji sastanak sa Kristijanom Šmitom (Christian Schmidt), visokim predstavnikom u BiH.

– Rekao sam mu da će uvijek u meni imati partnera. Nema nikakvih skrivenih namjera. Vidjet ćemo šta će na kraju biti. Ostajemo u kontaktu, što bi rekli – kazao je Komšić novinarima ispred zgrade Predsjedništva BiH.

Upitan da prokomentira hapšenje Edina Vranja, odnosno da li je sa Šmitom razgovarao o tome, rekao je:

– Mislim da je i gospodin Šmit isto tako svjestan svega što se događa. Nije riječ o neiskusnom političaru. Svjestan je svih okolnosti, i neće baš uvijek iznijeti svoj stav. Što se tiče hapšenja Edina Vranja, čekamo u kontaktu smo s našim ljudima koji su ispred Suda sada u Beogradu.

Izborni zakon je bio nezaobilazna tema.

– Naš Ustav je jednostavan, pročitajte. Nije komplikovan, ali je slojevit. Imate pravo da nametnete Izborni zakon ali onda snosite odgovornost za posljedice, to je onda vaša odgovornost nije naša. Ono što treba po nama učiniti, da BiH napokon dobije poštene izbore. Izborna rješenja ne mogu biti mimo standarda EU, i onoga što je rečeno iz Brisela. Mi smo provjeravali nakon njegovih prvih izjava, da li je došlo do promjena stava iz Njemačke, tada su iz ureda Merkel, kazali da nema nikakvih promjena i da Vlada Njemačke ostaje pri izjavi 6. maja – kazao je, između ostalog, Komšić.

On je naveo da je Šmit iskusan političar i da je svjestan je svih okolnosti.

-Ali, neće baš uvijek precizno iznijeti neki stav o određenoj stvari, vodeći valjda računa kakvu će to refleksiju imati. Ne mogu interpretirati šta on misli. Polazim od pretpostavke da i on ima svoje mišljenje i svoj politički stav. Možda je došao s nekim predodžbama s kojima se ja možda ne slažem ili po mom mišljenju ne odgovaraju realnosti. To je njegovo pravo. Rekao sam mu: „Pazite, ako Vi namećete Izborni zakon, ne smijete dirati Ustav, jer je to aneks Dejtonskog sporazuma, dobro provjerite šta piše u Ustavu. Predali smo mu i jedan papri koji se tiče dekriminalizacije izbornog procesa. Mislim da Šmitova slika o BiH nije kompletna, to je moj dojam. Ako je cilj da se od Srbije pravi stožer neki na zapadnom Balkanu i neki regionalni boss, to neće ići. To sam mu rekao. Što se tiče pravljenja Vučića velikim gazdom svima, to ne može. To neće ići. Mi to nećemo dopustiti. Možemo biti jednaki. BiH sa svim svojim problemima je država i samo na taj način možemo razgovarati. Nema gazde na Balkanu, bez obzira šta ko mislio o sebi, to ne postoji – kazao je Komšić.

