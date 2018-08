Pravoslavna crkva nad partizanima Sutjeske : “Ovim činom se žele pokrstiti poginuli partizani”

Fata Orlović iz Konjević polja već 16 godina traži da se iz njenog dvorišta ukloni bespravno izgrađena crkva. Međutim, vlasti bh. entiteta Republike Srpske (RS) do danas nisu ništa učinile kako bi pravda u ovom slučaju bila zadovoljena. I kao što to obično biva, ako se očit protuzakonit čin ne sankcionira na vrijeme, onda se počinitelji time ohrabruju da svoje (ne)djelo ponove.

Ovo pravilo potvrdila je i najava gradnje hrama „Svetog Prokopija“ u Nacionalnom parku Sutjeska, u blizini čuvenog partizanskog spomenika na Tjentištu . Iako za gradnju crkve, kako navode pojedini srpski mediji, nema nikakve valjane dokumentacije niti urbanističke saglasnosti, najviši zvaničnici Srpske pravoslavne crkve (SPC) u BiH, među kojima mitropolit dabrobosanski Hrizostom, osveštali su crkvene temelje na mjestu gdje su vođene najteže bitke u Drugom svjetskom ratu.

U dvorištu Fate Orlović u Konjević polju je bespravno izgrađena crkva. Bez obzira na njene zahjeve da se crkva ukloni, vlasti RS-a ne čine ništa.

Od Bitke na Sutjesci prošlo je 75 godina. Predsjednik Saveza udruženja boraca Narodnooslobodičakog rata (SABNOR) Bakir Nakaš kaže da niko nema ništa protiv gradnje vjerskih objekata koji imaju svoju svrhu, svoje vjernike, ali da se u konkretnom slučaju radi o „čistoj provokaciji u svjetlu jačanja klerofašizma na svim nivoima“. „Samovolja crkvenih vlasti uz podršku Općine Foča i uprave Nacionalnog parka dovela je do toga da se podižu temelji i krst kao početak gradnje crkvenog objekta u neposrednoj blizini spomenika i kosturnice poginulim partizanima. Ovim se činom žele ‘pokrstiti’ poginuli partizani, ateisti ili vjernici drugih konfesija, te narušiti koncept Nacionalnog parka koji je sve drugo osim jednonacionalni, čitaj ‘pravoslavni’. Ako se crkva gradi radi naroda, vjernika, onda takve objekte treba graditi blizu njihovog mjesta stanovanja, a ne uz spomen obilježje partizanima kojima je antifašizam bio prije njihove vjere i nacije”, kaže Nakaš za Deutsche Welle.

“Pasivan odnos SUBNOR-a RS-a”

Predsjednik SABNOR-a BiH ističe da je cjelokupna antifašistička zajednica uznemirena zbog ovakvog „agresivnog ponašanja crkvenih vlasti“ u RS-u. „Zabrinjava nas pasivan odnos članova SUBNOR-a (Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata) iz RS-a. Čini se da je tamo antifašizam nestao, a da se SUBNOR stavio u službu dnevne politike režima vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD-a). Sada je izvjesno da će, pored ovakvih postupaka, početi dizati spomenike i dokazanim fašistima iz Drugog svjetskog rata”, kaže Nakaš.

Mobilizirana je antifašistička zajednica regije, jer Sutjeska i spomenik palim borcima ne pripadaju samo BiH. Sekretar beogradskog Društva za istinu o NOB-u i Jugoslaviji Miloš Lukinović kaže da je SPC i u Srbiji bez pitanja i bez dozvole izgradila crkvu kod spomenika partizanima poginulim na „Sremskom frontu”. „To je apsurd, a crkva je napravljena pod izgovorom da nisu svi borci bili ateisti. Ovo na Tjentištu je još jedna podvala. Mnogi partizanski borci koji su poginuli na Sutjesci zaista nisu bili ateisti. Moj stric Andrija Lukinović je tu poginuo. Zaklali su ga četnici na Prenju dok je štitio odstupnicu Vrhovnom štabu. Mi smo porijeklom iz Dalmacije, sa Brača, i moj stric Andrija i strina Draga su prvoborci tog kraja i borci Treće dalmatinske brigade koja je desetkovana u borbama na Sutjesci“, kaže Lukinović za Deutsche Welle.

Najviši zvaničnici Srpske pravoslavne crkve u BiH, među kojima i mitropolit dabrobosanski Hrizostom, nedavno su osveštali crkvene temelje

„Sada treba graditi katoličke crkve i džamije?“

Kada su komunisti tražili da Andrija stupi u redove Komunističke partije, on je odgovorio da to ne može učiniti jer „pjeva u crkvenom horu“, prisjeća se Miloš Lukinović. „Ali ta crkva na Tjentištu koju sada hoće da naprave ne bi bila Andrijina crkva! Šta to znači? Da treba na Tjentištu graditi i katoličku crkvu? I džamiju? Pa to je apsurdno! To su budalaštine bez ikakvog smisla. Ostavite te mrtve neka ‘žive’ u našim uspomenama onakvi kakvi su bili – borci za jednu zajedničku viziju svih nas“, kaže Miloš Lukinović.

Novinar BH radija 1 Amir Sužanj za Deutsche Welle kaže da Tjentište snažno simbolizira antifašističku borbu partizanskih boraca raznih nacija, vjera i ateista iz mnogih dijelova tadašnje Jugoslavije. „Zato je najavljena gradnja crkve na tom području pokušaj obesmišljavanja borbe protiv fašizma zloupotrebom vjerskih simbola. Tu nikada nije bilo crkve. Tjentište je od Foče odaljeno oko 25 kilometara, a svuda okolo su bošnjačka, muslimanska sela. Crkva se gradi u Nacionalnom parku sa zaštićenim prirodnim i historijskim znamenitostima, poznatim širom svijeta – od spomenka partizanima do jedine evropske prašume Perućice. Na kraju, to je zemlja koja je prilikom izgradnje spomen-obilježja na Tjentištu oduzeta od mještana Bošnjaka“, podsjeća Sužanj.

Amir Sužanj: Izgradnjom crkve na Sutjesci bi se izgubio smisao borbe protiv fašizma

Nastojanja da se četnicima dodijeli antifašistički karakter

Naš sagovornik ističe da bi se najava gradnje crkve na Tjentištu mogla posmatrati i u kontekstu nastojanja da se partizanskom pokretu da ekskluzivno srpski prefiks „što predsjednik RS-a Milorad Dodik godinama pokušava uraditi”. „Ta dimenzija još je besmislenija, pogotovo na Sutjesci, gdje su partizani iz svih naroda ginuli zajedno i doslovno jedni uz druge. Da takvi pokušaji prekrajanja historije ne mogu izdržati ni elementarni ispit historijskih činjenica, dovoljno je pogledati samo dva primjera – samo iz dalmatinskog grada Šibenika i njegove okoline na Sutjesci je bilo 1.316 partizana, a poginulo je 787. Samo iz grada Splita i njegovog okruženja u toj velikoj bici učestvovao je 1.091 partizana, poginulo ih je 688“, podsjeća Amir Sužanj.

On, također, tvrdi da se ovakvim „projektima” nastoji negirati sama priroda partizanske borbe uz istovremena bezobrzirna nastojanja da se nekim drugim pokretima, u prvom redu onom četničkom, uprkos svim historijskim činjenicama, dodijeli antifašistički karakter.

