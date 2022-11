Poruka profesora Zubića iz daleke Indije : Najvažnija stvar u obrazovanju je sretno dijete

Jedan od najboljih i najpopularnijih profesora geografije u Bosni i Hercegovini koji je svojim originalnim pristupom učenicima doprinio da se mnogi zainteresiraju za brojne školske aktivnosti, posebno za geografiju i lijepe društvene navike, Vedran Zubić dobitnik je prestižne nagrade za jednog od najboljih profesora na svijetu.

Nagrada mu je uručena u New Delhiju gdje je održana svečanost dodjele ove najprestižnije nagrade u polju obrazovanja – Globalna nagrada za nastavnike/AKS Education Award.

Najbolji bh. profesori/nastavnici koji predstavljaju našu zemlju u New Delhiju su tri prosvjetna radnika Vedran Zubić, Smilja Mrđa nastavnica historije iz Sarajeva i Olivera Nedić iz Doboja koja je već 2020. godine osvojila nagradu AKS Education Award

Dok svoje obimno znanje nesebično dijeli sa svima nama na svom profilu i stranici “Učimo s profom”, nedavno je proglašen tehnološkim viškom, a ovih dana s ponosom predstavlja svoju zemlju Bosnu i Hercegovinu, svoj grad Sarajevo, svoju Dobrinju i svoju profesiju u dalekoj Indiji!

Upravo iz daleke Indije prve impresije o nagradi ispričao je za Oslobođenje.

– Osjećaj je neobičan. Prije svega budete ponosni. Niste samo vi u pitanju nego svi oni vaši ljudi koji u vas vjeruju. Ipak ste na određen način veleposlanik svog grada i države. Posebno moje Dobrinje, ponosno nam govori.

Na naše pitanje hoće li ova nagrada imati utjecaj na njegov dalji rad i karijeru, Zubić odgovara:

– Možda je izraz “nagrada” prevelik. Treba možda reći “priznanje” i pored pojma “award”. Čini mi se da ste najsretniji kada neko prepozna i cijeni vaš rad.

Njegovi časovi i način na koji predaje mnogi prepričavaju, a učenici su oduševljeni.

– Ne znam. Profesori su misionari. Moja dužnost je da to radim. Moja karijera su moja djeca. Moj rad je uvijek isti. Dokle god imam neku energiju za to. Pišem i putopise iz Indije da se tako odužim poreskim obveznicima koji me plaćaju za rad u školi. I oni na ovaj način putuju sa mnom. Svaki dan sam na taj način zabilježio, govori nam omiljeni sarajevski profesor.

Ne krije da mu mnogo znači to što upravo njegova predavanja služe kao primjer mnogim učenicima.

– Naravno da je bitno. Najvažnija stvar u obrazovanju je sretno dijete. Nakon toga zdravo dijete i u fizičkom i u psihičkom smislu. Nakon toga moralno dijete sa razvijenim kritičkim stavom. I onda je zadovoljan i roditelj, poreski obveznik koji finansira sustav. I to je bitno. Ako sam ja zaista uzor, hvala im svima. Puno mi to znači, priznaje.

Mišljenja je da je školstvo u krizi, ali ne i obrazovanje.

– Ono je stalna kategorija. Sve dok društvo ne počne cijeniti obrazovanje i njegove radnike teško ćemo napredovati. Činjenica je da je sve manje kadra i da ćemo uskoro imati problema jer neće biti profesora. Ne može školstvo biti samo segment dnevne politike. Obrazovanje je osnova društva i mora imati koncenzus cijele zajednice. Ako napravimo sustav imaćemo i dobro obrazovanje te formirati zdrave ljude u svakom smislu. Obrazovanje nije samo kurs za rad. Ono je mnogo više od toga jer formira ljude, ističe Zubić.

Smatra da bh. omladina odlazi jer nema povjerenja u sustav i cjelokupnu situaciju.

Pitamo ga kakav je njegov ‘recept‘: Kako zadržati mlade u BiH?

– Zadržaćemo ih ako napravimo da vjeruju da im ovaj prostor može zadovoljiti ambicije. Ali jasno je da i oni sve gledaju i vide. Brzo dobiju sve informacije i to su djeca “novog doba”. Ako očekujete da će oni ostati i raditi za 500 eura dok tamo negdje mogu imati 1.500 za isti posao, onda niste ekonomski realni. I to je nešto na čemu treba raditi, zaključio je profesor Vedran Zubić.

Osim što je sjajan pedagog i profesor, njegov odnos prema učenicima je ono što ga izdvaja u obrazovnom sistemu u BiH. Proteklih godina mediji su posebno pisali o Zubiću i njegovom inovativnom pristupu nastavi, pogotovo u vrijeme Covid pandemije za što je i nagrađivan.

(Oslobođenje)