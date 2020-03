Poruka kapitena BiH : Vrijeme je da podržimo one koji se bore protiv koronavirusa (VIDEO)

Italija je zemlja koja je u Evropi daleko najviše pogođena korona virusom, a broj zaraženih u ovoj državi je veći i od 17.000. Država je praktično u blokadi, a u borbi protiv korona virusa pokušava pomoći i Roma, i to putem svoje fondacije Roma Cares.

Vučica želi pomoći prikupiti prijeko potrebna sredstva kako bi se pomoglo bolnici Lazzaro Spallanzani u Rimu da se izbori s krizom, a u akciju se uključio i naš Edin Džeko.



To je potvrdio objavom video snimka na svojoj zvaničnoj Facebook stranici.



“Kao i mnogi, pomogao sam onima koji nama pomažu donacijom za bolnicu Spallanzani. Svi to možemo. Vrijeme je da podržimo one koji se bore protiv korona virusa!”, poručio je Dijamant, koji je po ko zna koji put napravio jedan sjajan gest i pokazao da je veliki čovjek.



Pozvao je i sve navijače da posjete zvaničnu stranicu Rome, te također svojom donacijom pomognu radu bolnice.