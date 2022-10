Porazni rezultati istraživanja : Većina Amerikanaca smatra da demokratija ne funkcioniše dobro

Oko polovina Amerikanaca rekla je da ima povjerenja u način na koji će biti sprovedeni naredni kongresni izbori u novembru. Ali, samo 9 odsto ispitanika u SAD smatra da demokratija funkcioniše veoma dobro, dok 52 odsto ocjenjuje da ne funkcioniše dobro.

Republikanci sada u većem broju od demokata kažu da demokratija ne funkcioniše, što je bilo obrnuto prije dvije godine – 68 odsto republikanaca to misli sada, a 32 odsto je tako mislilo prije dvije godine. Kod demokrata je taj procenat pao sa 63 na 40 odsto.

Ronald McGraw, Afroamerikanac star 67 godina, penzionisani je građevinski radnik iz Indianapolisa. On smatra da svi treba da izađu na kongresne izbore, ali ga brine potencijalno političko previranje u zemlji i to što “neki političari rade protiv manjina”. Registrovan je kao republikanac, ali kaže da to ne znači da će za njih i glasati.

“Pratim šta se dešava”, kaže on.

Tradicionalno, partija predsjednika prolazi lošije na kongresnim izborima, dok partija koja je izgubila predsjedničke izbore ima bolji rezultat. Očekuje se da ta razlika bude još i veća u odnosu na 2020. godinu, zbog tvrdnji Donalda Trumpa da su izbori bili pokradeni, iako za to nema dokaza.

Samo četvrtina odraslih ispitanika, i republikanaca i demokrata, kaže da sa optimizmom gleda na to kako se biraju njihovi predstavnici, 43 odsto kaže da su pesimistični po tom pitanju, a 31 odsto ispitanika nema stav.

Adam Coykendall, 31-godšnji nastavnik iz Wisconsina, smatra da političare više motivišu stranački, nego interesi birača.

“Imam utisak da sve postaje polarizovanije, više fokusirano na lojalnost stranci, nego glasačima”, kaže on, koji se izjašnjava kao neopredijeljen, ali naginje ka demokratama.

Istraživanje AP-a i NORK-a pokazalo je da 58 odsto republikanaca vjeruje da Bidenov izbor nije legitiman. Tako misli i Gary Phelps, 70-godišnji vozač kamiona iz Minnesote. On prihvata Bidena kao predsjednika, ali smatra da nije legitimno izabran. Brinu ga potencijalna krađa glasova, brojanje glasova pristiglih poštom poslije izbornog dana, kao i neregularnosti sa mašinama za glasanje. Ali, kaže da je sve to više osjećaj, a ne uvjerenje zasnovano na dokazima. On je također registrovan kao neopredijeljeni, ali naginje ka republikancima.

Anketa je pokazala da 47 odsto Amerikanaca vjeruje da će glasovi na kongresnim izborima biti pošteno prebrojani. 74 odsto demokrata kaže da u to ima “mnogo povjerenja”, dok tako odgovara samo 25 odsto republikanaca.

Julie Duggan, 31-godišnja policajka iz Chicaga, također je među republikancima koji vjeruju da Biden nije legitimno izabran, te da njegovi gafovi u javnosti dokazuju da je nemoguće da je dobio toliku podršku. Kaže da je brinu inflacija, ilegalna imigracija, stopa krimnala i pravac u kojem zemlja ide.

“Moje povjerenje u izbore je definitivno poljuljano. Ako ne izaberemo prave ljude, doći ćemo na tačku bez povratka”, kaže ona koja sumnja da će izbori biti regularni.

(Kliker.info-Glas Amerike)