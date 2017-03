‘Pojavio se novi svijet’ : Vladimir Putin podržava Marine Le Pen

Ruski predsjednik Vladimir Putin primio je u petak čelnicu francuske krajnje desnice Marine Le Pen, potvrđujući na taj način da je ona važan faktor na međunarodnoj sceni, ocjenjuje agencija Reuters.

Ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da će kandidatkinja Le Pen, koja je rekla da se divi Putinu, ući u drugi krug predsjedničkih izbora 7. maja, ali da će izgubiti od centrističkog kandidata Emmanuela Macrona.

Le Pen podržava ukidanje ekonomskih sankcija koje je Evropska unija nametnula Rusiji zbog njene uloge u ukrajinskom sukobu, a taj je stav ponovila i u petak.

‘Pojavio se novi svijet’

“Pridajemo veliku važnost našim odnosima s Francuskom, ali istodobno pokušavamo zadržati jednake odnose sa sadašnjim vlastima i predstavnicima opozicije”, rekao je Putin gošći iz Francuske na sastanku u Kremlju.

“Naravno, znam da je izborna kampanja u Francuskoj u toku. Ne želimo ni na koji način utjecati na nju, no uzimamo za pravo razgovarati s predstavnicima svih političkih snaga te zemlje”, rekao je Putin, kao što čine, dodao je, “naši partneri u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama”.

U izjavi za novinare u jednom moskovskom hotelu nakon sastanka s Putinom Le Pen je demantirala da su razgovarali o finansijskoj pomoći za njenu stranku.

Prema njenim riječima, razgovori su bili usredotočeni na zajedničke ruske i francuske interese u borbi protiv terorizma.

“Ovih proteklih godina pojavio se novi svijet. To je svijet Vladimira Putina, to je svijet Donalda Trumpa u SAD-u, to je svijet (Narendre) Modija u Indiji i mislim da sam vjerovatno ja ta koja s tim velikim zemljama dijeli viziju saradnje, a ne viziju potčinjavanja”, rekla je.

Poziv Leonida Sluckog

Na pitanje koja bi bila njena prva odluka u vezi s Rusijom kad bi bila izabrana za francusku predsjednicu, rekla je da bi to bilo razmišljanje o ukidanju sankcija ako bi Moskva ukinula svoja ograničenja na uvoz nekih evropskih prehrambenih proizvoda.

“Uvijek sam se protivila sankcijama, za koje smatram da su jako nepravedne i kontraproduktivne”, istaknula je Le Pen.

Marine Le Pen u Rusiju je doputovala na poziv Leonida Sluckog, predsjednika odbora Donjeg doma Parlamenta Rusije za vanjsku politiku.

(Kliker.info-AJB)